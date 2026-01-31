Palma conserva un castell únic a Espanya: circular, gòtic i amb vistes a la badia

Entre les fortaleses més singulars d’Europa s’alça una joia insular: el Castell de Bellver, l’únic castell completament circular d’Espanya. La seva forma perfecta amaga segles d’història: residència reial, presó militar, fàbrica de moneda i, avui, un museu que respira passat en cada mur.
A només tres quilòmetres del centre de Palma, aquest monument gòtic desafia les normes del disseny militar medieval amb la seva planta rodona i les vistes imponents sobre la badia. La seva estructura ha servit per protegir, castigar, encunyar moneda i, ara, per explicar històries.
Història i encàrrec reial: l’origen del Castell de Bellver
Jaume II de Mallorca en va ordenar la construcció entre 1300 i 1311, buscant un refugi reial allunyat del bullici urbà i amb vistes dominants. L’arquitecte atribuït, Pere Salvà, s’inspirà en models circulars del Mediterrani, com l’Herodió a Cisjordània, aportant un toc gòtic inèdit a l’illa.
Durant l’edat mitjana, Mallorca necessitava no només un bastió defensiu, sinó un símbol de poder. El castell, amb els seus murs gruixuts i la seva planta circular, oferia un avantatge tàctic: absència d’angles morts per a la defensa i una visió completa de l’enemic. La seva ubicació, a 112 metres sobre el nivell del mar, li dona un domini absolut de l’horitzó.
Arquitectura única: el poder del cercle
El disseny circular és el seu tret més destacat. El pati interior, també circular, compta amb una cisterna central coberta amb un brocal bellament treballat, alimentada per l’aigua de pluja recollida dels teulats del castell. Les dependències s’organitzen en dues plantes que envolten el pati porticat amb arcs gòtics.
Quatre torres completen la fortificació, sent la més gran la Torre de l’Homenatge. Destacable per la seva passarel·la elevada i la condició de torre exempta, reforçava la seguretat del recinte permetent un últim refugi fins i tot si la resta del castell queia. Els finestrals ogivals i els detalls ornamentals confirmen l’ambició artística del projecte.
De fortalesa reial a presó militar
Bellver no només va ser un palau reial. Durant les epidèmies de pesta al segle XIV va servir de refugi per a la família reial. Però el seu ús més famós fou com a presó. Entre els seus murs hi va estar tancat Gaspar Melchor de Jovellanos, ministre il·lustrat i escriptor espanyol, reclòs per motius polítics.
Els calabossos humits i foscos, excavats a la roca, encara conserven un aire opressiu. Allà, presoners de guerra i presos polítics van suportar anys de captivitat. La forma circular, tan estètica, també era un instrument de control: facilitava la vigilància dels interns i reduïa les vies de fuga.
El segle XIX: fàbrica de moneda i decadència
Al segle XIX, la fortalesa va perdre el caràcter exclusivament militar. S’hi instal·là una fàbrica de moneda que operava a les seves sales amb voltes, encunyant peces que avui són objecte d’estudi i col·leccionisme. Tanmateix, aquesta etapa marcà l’inici de la seva decadència física, amb reformes improvisades i un ús descuidat de l’espai.
A mesura que avançava el segle, el castell quedava relegat a un paper marginal en l’estratègia militar, mentre la ciutat de Palma creixia i es modernitzava. La seva silueta rodona, visible de lluny, seguia imposant respecte, però el seu interior es degradava any rere any.
Renaixement cultural: de l’abandó al museu
El 1931, l’Estat va transferir la propietat del castell a l’Ajuntament de Palma, marcant un punt d’inflexió en la seva història. Des de 1932 va començar a funcionar com a museu, recuperant a poc a poc el seu esplendor. La gran restauració de 1976 consolidà aquesta vocació cultural, retornant-li l’aspecte original i assegurant la seva conservació per a les generacions futures.
Avui acull el Museu d’Història de la Ciutat de Palma, amb exposicions permanents que recorren l’evolució de l’illa des de l’època romana fins a l’actualitat. Les sales inclouen escultures, documents i objectes que il·luminen la vida quotidiana dels mallorquins al llarg dels segles.
Un icona patrimonial i turístic
El Castell de Bellver s’ha convertit en un símbol indiscutible de Palma de Mallorca. Les seves vistes panoràmiques permeten contemplar la badia, la Serra de Tramuntana i el nucli antic, regalant una de les postals més espectaculars de l’illa.
Avui és lloc de visita obligada per a locals i turistes. La seva singularitat arquitectònica, la història polièdrica i l’excel·lent estat de conservació el converteixen en una finestra privilegiada al passat. Esdeveniments culturals, concerts i visites guiades mantenen viva la flama d’aquest monument centenari.
Tancament temàtic: llegat circular per a la història
El Castell de Bellver no és només una curiositat arquitectònica; és un testimoni silenciós de les llums i ombres de la història de Mallorca. De residència reial a presó i fàbrica de moneda, per renéixer com a museu, aquest cercle de pedra ens ensenya que el temps ho transforma tot.
Has passejat mai pel seu pati? T’has asomat a les seves muralles per imaginar galions a la badia? Et convidem a descobrir-lo, compartir la seva història i reflexionar sobre la importància de conservar el nostre patrimoni. No deixem que es perdin aquests relats que ens defineixen!