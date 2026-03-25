Ni Menorca ni Eivissa: el poble de Girona amb menys de 1.000 habitants que és un paradís de cales cristal·lines

Existeix un racó a la Costa Brava que sembla haver-se aturat en el temps, un refugi on el blau del mar fa mal de tan pur com és. (Sí, nosaltres també hem sentit aquest fletxat en veure’l).
Parlem d’un antic nucli de pescadors, amagat entre les roques del Baix Empordà, que està a punt de convertir-se en la destinació més buscada de Google. Però, què té aquest lloc perquè tothom vulgui un tros de la seva costa?
El secret millor guardat de Girona
Es diu Calella de Palafrugell. Un nom que evoca tradició, xarxes de pesca i tardes de sol etern sota arcs de pedra.
Aquest petit paradís amb prou feines supera els 600 habitants censats. És l’epítom de l’exclusivitat autèntica, aquesta que no necessita llums de neó per brillar amb força pròpia.
Va néixer al segle XVII com un humil punt de sortida per als productes del mar, però la història li tenia reservat un paper molt més glamurós.
Va ser a finals del XIX quan l’alta burgesia catalana hi va posar els ulls. Buscaven aire pur i el murmuri de les onades, aixecant les primeres finques senyorials que avui decoren els seus voltants.
Dada clau: Tot i que la seva població és mínima, els mesos de juliol i agost es triplica. La demanda d’allotjament ja està començant a disparar-se per a aquesta temporada.
Arquitectura que atura el pols
Caminar pel seu casc històric és una experiència gairebé religiosa per als amants del disseny mediterrani. Els seus carrers són estrets, empedrats i flanquejats per façanes blanques que ceguen sota el sol.
No pots dir que has estat a Calella si no creues els carrers Les Voltes i Gravina. Són els punts més “instagramejables” del municipi, on les bogenvíl·lies contrasten amb les portes de fusta envellida.
És un escenari que conserva l’essència d’aquells primers mariners. Aquí el ritme el marca el mar, no el rellotge del teu canell.
Un castell de pel·lícula i un jardí infinit
Però la joia de la corona no està només als seus carrers. El perfil del poble el domina un castell medieval que guarda un secret inesperat.
Malgrat la seva estètica de fortalesa antiga, va ser construït a principis del segle XX per un militar rus i la seva esposa aristòcrata que fugien de la revolució.
Parlem del Castell de Cap Roig. Un monument a la nostàlgia i a l’amor per la natura que avui acull un dels festivals de música més importants del món.
Als seus peus s’estén el que molts consideren el jardí botànic més bonic de la Mediterrània. Són més de 20 hectàrees de vegetació exuberant.
Imagina passejar entre més de 1.000 espècies botàniques diferents, amb l’aroma del pi barrejant-se amb el salitre mentre observes els penya-segats de pedra roja.
La ruta de les cales cristal·lines
Si has vingut buscant el bany de la teva vida, prepara’t. Calella de Palafrugell compta amb vuit arenals d’una bellesa insultant.
La platja de Port Bo és la imatge icònica: barques de colors descansant a la sorra i porxos que et protegeixen de la calor mentre degustes un arròs local.
D’altra banda, la platja del Canadell manté aquestes famoses casetes amb portons de colors on els pescadors guardaven les seves eines i que avui són el somni de qualsevol estiuejant.
Busques alguna cosa més activa? El Camí de Ronda t’espera. És un sender de només 1,5 quilòmetres que voreja la costa.
És un passeig curt, apte per a tots els públics, però amb unes vistes que t’obligaran a buidar la memòria del mòbil fent fotos.
Tip d’expert: Fes el recorregut al capvespre. La llum sobre les roques del Baix Empordà crea un to daurat que no necessita filtres d’edició.
Gastronomia i desconnexió total
No és només el que veus, és el que menges. La gastronomia en aquest racó de Girona és una extensió del seu paisatge: producte de proximitat i sabor a mar.
És el lloc que va inspirar la mítica cançó “Mediterráneo” de Serrat, i quan t’asseus davant de les seves aigües turqueses, entens perfectament per què.
L’oferta va des de xiringuitos amb encant fins a restaurants d’alta cuina que formen part de les rutes gastronòmiques més selectes de la Costa Brava.
Per què hauries d’anar-hi aquest any?
La tendència és clara. El turisme busca tornar a l’arrel, a les coses petites, a les que se senten de veritat. Calella de Palafrugell ofereix aquesta pau mediterrània que sembla extingida en altres punts del litoral.
