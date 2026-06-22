Ni cales salvatges ni platges urbanes: la Platja del Far combina història i natura com cap altra

No totes les platges són iguals. Algunes tenen sorra i aigua, sí, però n’hi ha poques que poden oferir història viva, natura salvatge i una llum de far que encara guia somiadors. Així és la Platja del Far, un tresor del litoral català que sembla haver quedat al marge de les aglomeracions i el soroll, però molt a prop del cor de Vilanova i la Geltrú.
Amb el Far de Sant Cristòfol vigilant des del capdamunt, i el Castell de Sant Gervasi alçant-se a l’horitzó, aquest tros de costa no és només una destinació per prendre el sol: és una finestra al passat, un espai per connectar amb el mar i amb una part essencial de la identitat del Garraf.
A menys de dos quilòmetres del centre
Ubicada a menys de 2 km del centre de Vilanova i la Geltrú, la Platja del Far és accessible a peu, en bicicleta o en cotxe. També es pot arribar fàcilment en transport públic: tren R2 des de Barcelona fins a l’estació de Vilanova (uns 50 minuts) i, des d’allà, una agradable caminada de 20 minuts fins a la platja.
Un trajecte curt per arribar a un indret on el temps sembla aturar-se, on no cal pressa, on la recompensa no és una tovallola de platja més, sinó un racó amb ànima.
Una platja amb vistes i amb història
El que fa especial aquesta platja no és només la seva bellesa natural. És el context, les vistes, el simbolisme. El Far de Sant Cristòfol, en funcionament des del 1905, li dona un aire nostàlgic, mariner, d’aquells que t’obliguen a treure la càmera. És un dels fars més fotogènics del litoral català, i no cal ser fotògraf professional per capturar la seva màgia al capvespre.
Just darrere, sobre una petita elevació, el Castell de Sant Gervasi destaca per la seva silueta imponent. Tot i que és de propietat privada i no es pot visitar, continua sent un referent visual de la zona. Una presència discreta però poderosa.
Natura, calma i bon ambient
Rodejada de vegetació i petits camins que conviden a passejades lentes, reflexives, aquesta platja és perfecta per famílies, parelles o solitaris amb ganes de desconnexió. Aquí no trobaràs batucades improvisades ni altaveus de platja. El que hi ha és silenci, onades i una llum que convida a llegir, contemplar o simplement no fer res.
La sorra és fina i daurada, i les aigües són poc profundes, ideals per a un bany tranquil o per deixar que els més petits juguin sense riscos. A més, l’accés és fàcil i la visibilitat del camí és perfecta per gaudir d’un passeig a l’hora baixa.
I després, un bon dinar o una mica de cultura
Quan el sol comença a baixar i el dia a la platja arriba al seu final, pots fer una passejada fins al passeig marítim de Vilanova, ple de bars i restaurants on menjar peix fresc o tapes amb vistes al mar.
I si vols allargar la jornada amb una proposta cultural, molt a prop tens el Museu del Ferrocarril de Catalunya, una parada fascinant per a famílies o per a amants de la història ferroviària.
Per què val la pena?
Perquè no és només una platja. És un mirall del que era la vida marinera, un espai on el patrimoni i la natura es donen la mà. És un lloc per deixar les presses enrere, per viure el Mediterrani amb calma, amb intenció, amb tots els sentits.
Perquè la Platja del Far és d’aquells llocs que tenen ànima. I d’aquests, ja en queden pocs.