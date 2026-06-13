La platja oculta de Jamaica on un riu sagrat es fusiona amb el Carib: el búnquer secret de Hollywood que costa menys del que creus

Buscar el paradís en els fullets turístics habituals és el primer gran error del viatger modern. Les platges massificades i els complexos hotelers idèntics han acabat per destruir la màgia del Carib. (Per sort, encara queden racons intactes).
Existeix una cala diminuta, gairebé invisible en els mapes convencionals, on l’aigua dolça de la muntanya s’abraça amb les onades del mar turquesa. El problema és que els grans operadors no volen que descobreixis aquest oasi perquè trencaria el negoci dels circuits tradicionals.
El secret més ben guardat de Portland: Frenchman’s Cove
La vertadera joia de Jamaica s’amaga a la parròquia de Portland, una regió indòmita que l’illa sembla reservar gelosament per a si mateixa. En aquest tram de costa, darrere d’una entrada summament discreta que passa desapercebuda des de la carretera, es desplega Frenchman’s Cove.
Parlem d’una platja de dimensions ridícules que mesura tot just 93 metres de longitud. Menys que un camp de futbol. Tanmateix, aquesta escala íntima i geogràficament perfecta és la que genera un impacte visual que cap càmera de telèfon intel·ligent és capaç de replicar amb justícia.
Per accedir a aquest recinte protegit s’exigeix el pagament d’una petita entrada. Aquest peatge, lluny de ser un inconvenient, funciona com el filtre definitiu que limita l’aforament i manté la cala a cel obert i a la galops de la degradació turística.
On l’aigua dolça i el Carib es fusionen
El gran motor magnètic d’aquest lloc és la seva geografia modificada. Un riu petit i cristal·lí baixa amb timidesa des de les muntanyes, creua la sorra daurada i mor directament al Mar Carib. El resultat és una piscina natural doble.
El visitant pot experimentar una sensació tèrmica inusual: nedar en aigua dolça i fresca a l’ombra dels arbres tropicals i, amb només fer tres passes, submergir-se en el safil calent del mar obert. Dos penya-segats verds custodien els laterals funcionant com un teló natural infranquejable.
El sandvitx de serveis es completa amb un bar integrat en la mateixa sorra que serveix jerk chicken tradicional, llagosta fresca i còctels locals directament a les gandules. Tot plegat sota un llegendari gronxador de corda que penja sobre el riu i que ningú s’ha atrevit a retirar.
El búnquer del “star-system” i els estudis Geejam
Aquest racó no sempre va estar a l’abast de tothom. El 1962, Frenchman’s Cove va obrir les seves portes com el primer complex tot inclòs de gran luxe del planeta. Un refugi dissenyat per a fortunes que incloïa fins i tot trasllats en helicòpter privat.
Per les seves sorres van passejar mites de la talla d’Elizabeth Taylor, Richard Burton, Marlon Brando i Els Beatles. Fins i tot la reina Isabel II d’Anglaterra va caure rendida als seus encants. De fet, l’actor Errol Flynn va quedar tan hipnotitzat per la bellesa salvatge de Portland que va decidir comprar propietats en aquesta mateixa costa per quedar-s’hi a viure per sempre.
A només tres minuts en cotxe, camuflat a la selva, es troba l’hotel boutique Geejam. Aquest espai va néixer com un estudi de gravació d’elit on estrelles absolutes de la música actual com Amy Winehouse, Drake, Harry Styles o Alicia Keys s’aïllen del món exterior per compondre els seus discs més exitosos.
Els penya-segats de la platja et resultaran molt familiars. Aquest paradís ha estat l’escenari real de pel·lícules de culte com “El senyor de les mosques” o superproduccions d’acció com “No Time to Die” de James Bond.
Com arribar-hi abans que canviï el clima
Per experimentar la desconnexió total, la cala se situa a uns vuit quilòmetres a l’est de Port Antonio. El trajecte en cotxe des de la capital, Kingston, amb prou feines frega les dues hores, mentre que des de l’aeroport internacional de Montego Bay el viatge dura unes tres hores i mitja creuant paisatges espectaculars.
La finestra ideal per organitzar aquest viatge es concentra estrictament entre els mesos de desembre i abril, l’època on les intenses pluges caribenyes donen una treva prolongada. Al tractar-se de la regió més humida i verda de Jamaica, retardar la visita pot arruïnar els teus dies de sol a la sorra.
Comprar un bitllet cap a Jamaica i obviar la discreció de Portland és un error que cometen el 90% dels viatgers de primera vegada. L’experiència de banyar-se de manera simultània en un riu de muntanya i en el mar Carib no es repeteix en cap altre punt del planeta. Vas a continuar conformant-te amb les platges dels fullets?