Ho sento Santorini: el millor poble blanc amb vistes al mar està a Espanya i ple de buguenvílies

Hi ha estampes viatgeres que ens roben l’alè a la primera de canvi. Pensem en cúpules blaves i penya-segats impossibles i el nostre cervell viatja directe al mar Egeu. Però la realitat és ben diferent.
No cal creuar mitja Europa ni gastar una fortuna en bitllets d’avió per perdre’s per carrerons de postal. El cert és que juguem a casa amb avantatge (i la nostra butxaca ho agraeix de veritat).
L’encant ocult que mira de front al Mediterrani
Ens hem acostumat a buscar fora allò que tenim a pocs quilòmetres de la nostra pròpia rutina. Sí, nosaltres també vam al·lucinar quan vam descobrir aquest racó amagat.
Es tracta d’un refugi costaner on l’arquitectura tradicional es fon amb la bravura del mar. Un lloc on les façanes immaculades brillen amb tanta força que gairebé és obligatori portar ulleres de sol.
Calç, flors i una llum cega que hipnotitza
Les xifres de turisme massiu no han aconseguit arruïnar l’essència d’aquest enclavament. Aquí el temps sembla haver-se aturat intencionadament per protegir la calma.
Passejar pels seus vessants empedrats és una teràpia directa contra l’estrès acumulat de la setmana. Cada cantonada desata un esclat de color gràcies a les buguenvílies que grimpen sense control pels murs.
El consell secret: Evita les hores centrals del dia per recórrer el nucli antic. El veritable espectacle passa a la posta de sol, quan el sol tenyeix les parets blanques de tons daurats i rogencs únics.
Molt més que una simple alternativa barata
Comparar-lo amb les grans icones internacionals és quedar-se curts. Aquest tresor nacional ofereix una gastronomia marinera de producte local que deixa en bolquers qualsevol restaurant gurmet.
¿Sabies que la seva ubicació estratègica permet a més explorar cales verges gairebé secretes a peu de penya-segat? És el pla definitiu per a una escapada exprés de cap de setmana.
Queden pocs racons capaços de mantenir aquesta autenticitat intacta davant l’empenta del turisme de masses. La temporada alta és a la cantonada i els allotjaments amb vistes volen a un ritme vertiginós.
Obrir els ulls i apostar pel que és nostre mai no havia estat tan temptador. ¿Ens n’anem o què?