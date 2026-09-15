Què veure a Granada: 8 monuments imprescindibles i històrics

Granada no és només una ciutat; és un palimpsest on cada civilització ha deixat la seva empremta sobre la pedra calissa. Si estàs planificant un viatge a la capital de l’antic regne nassarita, segurament necessites saber què veure a Granada per no perdre’t cap dels seus secrets arqueològics. Des de les vistes de la Sierra Nevada fins a la remor de l’aigua al riu Darro, el passat t’envolta a cada pas.
Com a arqueòleg que ha excavat en diversos jaciments del sud peninsular, sempre recomano mirar més enllà de la superfície. Darrere de cada façana renaixentista s’hi amaga, gairebé sempre, el fonament d’una antiga mesquita o d’un bany califal.
1. L’Alhambra i el Generalife: el cim de l’art nassarita
La joia de la corona de l’arquitectura andalusina va ser fundada pel rei Ibn al-Ahmar al segle XIII. Aquest complex fortificat no és només un palau, sinó una autèntica ciutat palatina que domina tota la plana granadina.
Quan visitis els Palauets Nassarites, fixa’t en les inscripcions epigràfiques de les parets que repeteixen el lema de la dinastia: «Només Déu és vencedor». (I sí, la bellesa del Pati dels Lleons justifica completament les cues).
2. El barri de l’Albayzín: el traçat medieval intacte
Passejar per l’Albayzín és fer un viatge en el temps fins a l’època medieval. Aquest barri, declarat Patrimoni de la Humanitat, conserva el traçat laberíntic original dels seus carrerons.
Mentre puges cap al famós Mirador de San Nicolás, intenta desviar-te cap als aljubs ocults. Aquests dipòsits d’aigua d’època islàmica encara abasteixen d’encant el subsòl del barri.
3. La Catedral de Granada i la Capella Reial
La transició del món islàmic al cristià es materialitza en aquest impressionant temple renaixentista. Dissenyada per Diego de Siloé a partir de l’any 1523, la Catedral de Granada impressiona per les seves altures gòtiques vestides d’ordre clàssic.
Just al costat es troba la Capella Reial, on reposen els mausoleus de marbre de Carrara d’Isabel I de Castella i Ferran II d’Aragó. L’entrada conjunta per a aquests espais té un cost aproximat de 6,00 € per monument.
4. El Bañuelo: els banys àrabs més antics
Situat a la carrera del Darro, el Bañuelo (o Hammam al-Yawza) és un dels banys públics millor conservats de tota la Península Ibèrica. Data del segle XI, una època anterior a la construcció de la mateixa Alhambra.
Les seves columnes d’origen romà i visigòtic suporten voltes de canó perforades per claraboies octogonals en forma d’estrella, que creaven un ambient de llum gairebé místic.
5. El Monestir de San Jerónimo
Aquest conjunt monumental és una obra mestra del Renaixement espanyol. Fundat pels Reis Catòlics, destaca per la seva església decorada amb un impressionant retaule i el seu claustre silenciós ple de tarongers.
Aquí es troba enterrat el famós Gran Capità, Gonzalo Fernández de Córdoba, una figura clau de la història militar del segle XVI.
6. Les coves del Sacromonte
Conegut com el bressol de l’art flamenc, el barri del Sacromonte ofereix un paisatge cultural singular on la història s’ha excavat directament a la muntanya.
Les cases-cova, habitades des del segle XVI per comunitats gitanes i morisques, ofereixen una lliçó magistral d’arquitectura bioclimàtica popular que encara avui fascina els geògrafs.
7. El Monestir de la Cartuja
Tot i que es troba una mica allunyat del centre històric, la seva sagristia és considerada la màxima expressió del barroc espanyol. La riquesa dels detalls en marbres, fustes i estucs et deixarà sense alè.
És el contrast perfecte a la sobrietat nassarita que domina la resta de les teves visites per la ciutat.
8. El Palau de la Madraza
Fundada per Yusuf I l’any 1349, la Madraza va ser la primera universitat de Granada. Avui demanen de la Universitat de Granada i conserva un mihrab espectacular d’època nassarita.
Entrar-hi et permetrà comprendre el nivell intel·lectual que es va assolir durant el darrer gran emirat d’Al-Àndalus.
Després de recórrer aquests espais on el temps sembla haver-se aturat, et queda clar que el llegat de Granada és infinit. T’animes a descobrir els secrets que s’amaguen sota les rajoles d’aquesta ciutat eterna?