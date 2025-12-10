Entre cràters i carrers empedrats: el poble medieval de Catalunya que famós per les seves mongetes i que tothom vol visitar

Aquest poble català enlluerna per la seva bellesa medieval i el seu entorn natural únic. I tot això acompanyat d’unes mongetes que l’han fet famós més enllà de les seves fronteres.
Situat al cor de la Garrotxa, Santa Pau no és només una postal medieval. També és un paradís volcànic, i una parada obligada per als amants del senderisme, l’arquitectura amb història i la cuina rural de qualitat. Els seus “fesols” ,mongetes locals amb Denominació d’Origen, són gairebé un símbol del lloc.
Un escenari entre volcans apagats
Pocs llocs d’Europa tenen tants volcans convivint amb tanta harmonia. Santa Pau forma part del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, un espai protegit on la natura ha modelat un paisatge exuberant i alhora volcànic. Allò que en altres indrets seria inhòspit, aquí floreix: boscos espessos, camins suaus i cràters convertits en refugis de vida.
Un dels punts més icònics és el volcà de Santa Margarida, el cim del qual alberga al seu interior una petita ermita romànica. Caminar fins allà, travessant un mantell de fagedes i colades de lava solidificada, és gairebé una experiència mística. No gaire lluny hi ha el volcà Croscat, conegut per la seva forma de ferradura oberta i per mostrar un tall transversal que revela les seves capes internes, com si fos un pastís gegant de pedra i foc antic.
Aquest entorn atorga a Santa Pau un atractiu molt particular: és un poble que no només es veu, sinó que es respira i es camina. Els itineraris de senderisme que surten dels seus límits permeten descobrir racons on la terra encara guarda l’escalfor de temps geològics remots.
Carrers que expliquen segles
En creuar l’arc d’entrada al seu nucli antic, el visitant entra en un altre segle. Els carrers empedrats de Santa Pau s’esmunyen entre cases de pedra que conserven la seva estructura original des de fa més de cinc-cents anys. Hi ha racons on sembla que el temps s’ha oblidat de passar, i aquest és precisament part del seu encant.
El centre històric gira al voltant de la plaça porxada, el cor del poble i testimoni del seu passat com a enclavament senyorial. Des d’allà, els carrerons estrets i costeruts conviden a perdre’s sense presses, descobrint detalls a cada façana, balcons florits i escuts heràldics esculpits en pedra.
El silenci només s’interromp pel cant d’algun ocell o l’eco de les passes damunt els còdols. Aquí, tot sembla pensat per ser contemplat amb calma. A Santa Pau no hi ha pressa, i això també el converteix en un lloc ideal per desconnectar de les rutines accelerades de la ciutat.
Mongetes que valen una Denominació d’Origen
Els “fesols de Santa Pau” són més que un producte agrícola: són un emblema del poble. Aquestes petites mongetes blanques, suaus i mantegoses, han aconseguit el reconeixement de Denominació d’Origen Protegida gràcies a la seva qualitat, el seu sabor únic i el vincle indissoluble amb el sòl volcànic on creixen.
La terra fèrtil i rica en minerals, fruit de antics fluxos de lava, aporta característiques molt particulars al cultiu. El resultat és una mongeta que no es desfà quan es cou i que absorbeix a la perfecció els sabors dels ingredients que l’acompanyen.
A Santa Pau, els “fesols” no només es mengen: es celebren. Cada hivern, el poble organitza una fira dedicada a aquest llegum, on restaurants, productors i veïns comparteixen receptes, tastets i coneixements transmesos de generació en generació. Plats com les mongetes amb botifarra o estofats amb bolets locals formen part fonamental de la gastronomia de la zona.
Tastar-les a la seva terra d’origen és gairebé una obligació per al visitant. I, com sol passar amb els sabors autèntics, després de la primera cullerada és difícil oblidar-les.
Turisme de proximitat i autenticitat
A poc més d’una hora i mitja de Barcelona i menys d’una hora de Girona, Santa Pau s’ha convertit en una escapada desitjada per aquells que busquen natura, patrimoni i autenticitat. Lluny del bullici d’altres localitats turístiques més conegudes, aquest poble ofereix un turisme tranquil, sostenible i profundament arrelat a la seva identitat.
No hi ha grans hotels ni discoteques. El que hi ha són allotjaments rurals, cases de pedra rehabilitades, horts, petites fleques i cafès on un pot seure sense mirar el rellotge. És un lloc per passejar al matí entre boira i volcans, dinar calent al migdia, i llegir un llibre sota els porxos a la tarda.
El que el diferencia d’altres pobles medievals és la seva fusió amb el paisatge volcànic. Mentre altres nuclis antics estan envoltats per valls o muntanyes, Santa Pau s’integra dins d’un entorn geològic singular. El contrast entre la pedra humana i la pedra volcànica forma part de la seva màgia visual.
A més, el poble està preparat per rebre visitants sense perdre la seva essència. Hi ha rutes senyalitzades, centres d’interpretació, propostes familiars i activitats per als més aventurers, com passejades en globus o rutes en bicicleta entre cràters.
Santa Pau: entre cràters, pedra i sabor
En un país ple de pobles amb encant, Santa Pau marca la diferència des del terra: volcànic, fèrtil i ple d’història. Visitar-lo no és només fer turisme rural, sinó també entendre com la natura i la tradició poden conviure sense perdre la seva essència.
Aquí, cada carrer explica un segle. Cada plat, una història. I cada volcà, un murmuri del passat.
Ja el tens a la teva llista d’escapades pendents?