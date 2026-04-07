El temple del rock a Cunit: descobrim la història del Bar Estudio i el seu famós pollastre fregit

Hi ha llocs que no només serveixen copes, sinó que custodien la memòria emocional de tot un poble. A Cunit, durant dècades, aquest lloc va tenir un nom propi que encara ressona amb força: el Bar Estudio.
El que va començar com una modesta proposta gastronòmica va acabar convertint-se en l’epicentre de la cultura rock de la zona. Un racó on les parets suaven música i les nits s’estiraven fins que el sol treia el cap per la costa. (Sí, nosaltres també trobem a faltar aquests locals amb ànima pròpia).
De la cuina a l’escenari: Un origen inesperat
Ningú hauria imaginat que un negoci famós pel seu pollastre fregit acabaria sent el refugi dels amants de les guitarres elèctriques. El Bar Estudio va trencar motlles des del seu naixement.
La seva proposta era senzilla però infal·lible: menjar honest, cervesa freda i una selecció musical que no seguia les modes de la ràdio fórmula. Aquesta combinació va atraure una clientela fidel que buscava alguna cosa més que un simple bar; buscaven una identitat.
El benefici estrella del local era la seva atmosfera. En entrar-hi, el client deixava de ser un estrany per formar part d’una comunitat on el respecte i la passió pel rock-and-roll eren l’única moneda de canvi.
Dada clau: El Bar Estudio va ser pioner a la zona en apostar per un ambient que avui anomenaríem “underground”, convertint-se en un referent de la nit tarragonina molt abans del boom turístic massiu.
Cervesa, rock i la mística de Cunit
La mística de l’Estudio residia en la seva autenticitat. En una època en què les discoteques de plàstic guanyaven terreny, aquest local es va mantenir fidel a la fusta i el vinil.
Generacions senceres de joves de Cunit i els voltants van forjar els seus millors records entre les seves quatre parets. Era el lloc de les primeres confessions, de les rialles interminables i de les bandes sonores que defineixen una vida.
El secret de la seva longevitat va ser, sens dubte, el seu carisma. No necessitava neons ni luxes; en tenia prou amb l’energia de la seva gent i la mà experta de qui el regentava, que sabia exactament quina cançó posar en cada moment de la matinada.
Sabies que molts dels clients habituals encara guarden com un tresor les anècdotes viscudes allà? És la prova que l’oci nocturn, quan es fa amb passió, deixa una petjada inesborrable.
Un llegat que sobreviu al pas del temps
Encara que els temps canviïn i els locals tanquin, l’essència del Bar Estudio continua viva en l’ADN de Cunit. Representa una manera d’entendre la llibertat i la cultura que avui sembla difícil de trobar.
Recordar aquest establiment no és només un exercici de nostàlgia, sinó una reivindicació del comerç local amb personalitat. Aquests bars que són, en realitat, centres socials on es construeix la història d’un municipi.
Tip secret: Si parles amb qualsevol veí que rondi els cinquanta a Cunit i menciones el “pollastre de l’Estudio”, veuràs com se li il·lumina la cara. Aquest és el veritable èxit d’un negoci.
Validació final: Per què necessitem llocs així?
Llegir la història d’aquest bar és una decisió intel·ligent per entendre com ha evolucionat la nostra manera de socialitzar. El Bar Estudio ens ensenya que la senzillesa és el grau màxim de la sofisticació.
En un món cada vegada més digital i fred, recuperar l’esperit del rock, la xerrada presencial i el menjar compartit és gairebé un acte de rebel·lia.
Vas ser dels afortunats que va viure una nit eterna a l’Estudio o deixaràs que t’ho expliquin? La llegenda de Cunit continua rugint entre els acords d’un vell solo de guitarra.