El secret millor guardat del Berguedà: la joia oculta de Gaudí que acaba de ser confirmada

Portava més d’un segle ocult a plena vista, amagat entre l’espessor dels boscos del Berguedà. Durant anys, el rumor corria com la pólvora entre els habitants de la zona: aquell xalet auster i de formes impossibles, enclavat a 1.370 metres d’altura, portava la signatura inconfusible del geni de Reus. Ara, la ciència i la història han parlat amb rotunditat.
Parlem del Xalet del Catllaràs, situat al municipi de la Pobla de Lillet. El que durant dècades va ser una sospita fonamentada —una peça del trencaclosques gaudinià que ningú no s’atrevia a certificar— s’ha convertit en una realitat oficial aquest mateix any. L’arquitectura no menteix, i l’estudi tècnic definitiu així ho ha confirmat.
Una genialitat nascuda en el silenci de la muntanya
Aquest no és el típic edifici modernista que inunda les postals de Barcelona. Aquí, Antoni Gaudí va deixar de banda l’ornamentació exuberant per abraçar una geometria funcional i radical. Va ser projectat el 1905 per encàrrec del seu mecenes, Eusebi Güell, amb un objectiu molt clar: proporcionar allotjament als enginyers i tècnics britànics que explotaven les mines de carbó de la serra del Catllaràs.
Imagineu l’escena: Gaudí, immers en la construcció del Park Güell i la Sagrada Família, es desplaça a aquest entorn rural i decideix aplicar les seves innovacions tècniques en un edifici de muntanya. El resultat és una construcció compacta, on cada mil·límetre va ser aprofitat per guanyar en comoditat i resistència tèrmica. És, senzillament, una lliçó magistral d’enginyeria aplicada. Un fet clau que ha acabat de convèncer els experts és la distribució interior a 45 graus i l’ús de distribuïdors específics que només el geni de Reus dominava amb tal precisió.
Més que una simple visita, un viatge en el temps
Què fa que aquest xalet sigui una visita obligada? Més enllà de la confirmació històrica, és l’oportunitat de connectar amb una faceta de Gaudí que pocs coneixen: la seva faceta més racional i austera. L’edifici s’organitza al voltant d’una escala exterior envolvent, un element que articula tot l’espai i que dota el conjunt d’una personalitat única, gairebé orgànica.
Arribar no és tasca senzilla, i potser això és part del seu encant. Situat a uns 125 quilòmetres al nord de Barcelona, el trajecte requereix serpentejar camins forestals en un entorn de natura verge. La Pobla de Lillet s’ha convertit, de sobte, en un epicentre de peregrinació cultural. La zona ja comptava amb els famosos Jardins de l’Artigas, una altra joia que Gaudí va dissenyar com a agraïment per l’hospitalitat rebuda durant les seves estades al xalet.
La urgència d’un descobriment històric
La validació oficial ha desfermat una onada d’interès sense precedents. L’Ajuntament de la Pobla de Lillet ja està treballant en rutes específiques per posar en valor aquest actiu miner i cultural. Però no s’enganyin: aquest tipus de descobriments canvia la dinàmica d’un territori de la nit al dia.
Si busquen una escapada que combini l’astorament intel·lectual amb l’aire pur del Pirineu català, aquest és el moment. Abans que el turisme massiu prengui les pistes del Catllaràs, abans que les reserves s’esgotin i abans que la pau del bosc es vegi alterada, aquest refugi de muntanya espera a qui sap apreciar la veritable genialitat, aquella que no necessita excessos per demostrar que és eterna.
Qui hauria dit que la veritable “obra mestra oculta” de Gaudí es trobava lluny de les Rambles, perdent el temps entre pins i carbó?