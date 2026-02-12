L&#039;escapadeta
El secret més ben guardat de Barcelona: un poble de 200 habitants amb delícies per descobrir
Pedro Corchado Fontserè
12/02/2026 07:15

Hi ha escapades que funcionen perquè combinen tres coses un nucli antic fàcil de recórrer un paisatge obert que despeja el cap i un pla que no depèn del rellotge Per preparar el recorregut amb informació local i actualitzada l itinerari oficial de la Ruta dels 5 pobles de l Ajuntament de Pujalt permet entendre el mapa abans d arribar

L atractiu d aquesta zona no és tachar monuments sinó com es viu el dia caminar entre pedra i silenci moure s entre petits nuclis i seure a menjar sense presses El millor és que el moment més comentat sol arribar quan cau el sol

L escapada té nom i és a la comarca de l Anoia Pujalt un municipi de l Alta Anoia format per diversos nuclis Pujalt l Astor Conill La Guàrdia Pilosa i Vilamajor La clau que explica per què molta gent el recomana no és només l encant rural sinó un pla poc habitual en pobles petits visites d astronomia i meteorologia al seu observatori en un entorn amb poca contaminació lumínica i a uns 750 metres d altitud segons la informació turística comarcal

Què veure a Pujalt i per què encaixa en una escapada des de Barcelona

Carrers de pedra calma i un nucli antic que es recorre sense esforç

Pujalt encaixa en el perfil de poble que es gaudeix a peu No demana grans desplaçaments ni un pla mil limetrat n hi ha prou de passejar pels seus carrers estrets fixar-se en l arquitectura tradicional i dedicar una estona a l església parroquial És un tipus de visita que funciona bé per a qui busca una pausa real sense aglomeracions i sense la sensació d anar sempre tard

Petits nuclis propers per allargar el dia sense conduir hores

El municipi s entén millor com a conjunt La gràcia és enllaçar nuclis propers i convertir el trajecte en part del pla Turisme de l Anoia proposa Pujalt i l Astor com una experiència de pedra i tradició amb punts d interès repartits per l entorn pensats per a una visita tranquil la i de ritme rural

El pla que marca la diferència observar el cel i entendre el temps

Observatori de Pujalt visites astro meteorològiques per a totes les edats

El que converteix l escapada en una cosa diferent és l Observatori de Pujalt La proposta no es limita a mirar estrelles es planteja com una visita doble amb una part dedicada a l atmosfera i una altra al firmament La web de l observatori explica el seu enfocament en meteorologia i astronomia i el portal d Anoia Turisme detalla que les visites s adapten a grups famílies i públic general amb sessions diürnes i nocturnes segons programació

Per què aquí el cel es nota més

La ubicació suma La informació turística comarcal destaca la distància respecte de grans ciutats i l altitud com a factors que afavoreixen l observació En la pràctica això es tradueix en un pla nocturn amb menys soroll lumínic que en àrees urbanes ideal per a qui vol una activitat diferent sense entrar en dinàmiques d oci massiu

La ruta fàcil de copiar els 5 pobles en una sola sortida

Ruta dels 5 pobles com s organitza i quin tipus de recorregut és

L Ajuntament de Pujalt presenta la Ruta dels 5 pobles com un itinerari per gaudir del paisatge de l Alta Anoia pensat especialment per a BTT o e bike La idea és enllaçar La Guàrdia Pilosa Conill Pujalt l Astor i Vilamajor en un sol recorregut amb l atractiu d anar canviant de paisatge i ambient sense grans desnivells extrems per a qui té una forma física mitjana

Si es fa a peu o combinant cotxe i trams curts també funciona es pot triar un nucli com a base i visitar dos o tres punts propers sense convertir el dia en una pallissa logística Per inspirar-se amb traçats i variants plataformes de rutes com Wikiloc reuneixen recorreguts de la zona i ajuden a calcular distàncies i temps

On menjar cuina rural i com evitar improvisar el cap de setmana

Quin tipus de taula es troba a l Alta Anoia

L atractiu gastronòmic aquí sol ser directe cuina de temporada plats de base tradicional i un ritme de dinar llarg dels que converteixen l escapada en un parèntesi En pobles petits el factor decisiu no és només què hi ha sinó quan hi ha lloc En caps de setmana i festius reservar marca la diferència entre menjar bé i acabar amb un pla improvisat

Com triar sense fallar

  • Reserva si viatges dissabte o diumenge l oferta és limitada i els torns s omplen abans
  • Encaixa el dinar amb el pla nocturn si vas a l observatori convé dinar d hora o ajustar horaris per arribar sense presses
  • Pensa en el trajecte triar un restaurant al mateix municipi o a pocs minuts ajuda a no trencar el ritme del dia
  • Evita la improvisació en zones rurals la disponibilitat canvia segons temporada i calendari local
@irenestravelling

Precioso pueblo poco conocido cerca de Barcelona: 📍Pujalt 🗺 Se encuentra a 1.15h aprox. de Barcelona (en la comarca de l’Anoia) ✨ Tiene rincones pintorescos, casas de piedra y paisajes alucinantes ℹ️ Está formado por cinco núcleos: l’Astor, Conill, La Guàrdia Pilosa, Vilamajor y Pujalt situados a unos 10-15 min en coche entre sí. *️⃣ En el vídeo sólo aparecen l’Astor, Conill y Pujalt ¿Lo conocíais? #pueblosbonitos #pueblosmedievales #pueblosconencanto #catalunya #raconsde_catalunya #loves_catalunya #igcatalunya #poblacions_de_catalunya #total_barcelona #total_towns #pujalt #travelinspiration

♬ Dandelions (Violin) – Dramatic Violin

Itinerari recomanat d un dia matí de poble tarda de ruta i nit de cel

Un ordre que sol funcionar

  • Matí passeig pel nucli de Pujalt i visita tranquil la pels seus carrers
  • Migdia dinar en clau rural amb reserva si és cap de setmana
  • Tarda tram de la Ruta dels 5 pobles o desplaçament curt a un dels nuclis del terme municipal
  • Nit activitat a l Observatori de Pujalt segons horaris i disponibilitat
MomentPlaPer què convé
MatíPasseig per PujaltEs recorre sense pressa i obre el dia amb calma
MigdiaDinar ruralÉs el tram que més condiciona horaris i reserves
TardaRuta entre nuclisDona paisatge i sensació d escapada completa
NitObservatoriAporta el pla diferent que converteix la sortida en memorable

Checklist ràpid abans de sortir

  • Consulta horaris de l Observatori de Pujalt i reserva si escau
  • Porta abric en zones elevades la sensació tèrmica baixa al vespre
  • Planifica la ruta amb el mapa municipal de la Ruta dels 5 pobles
  • Reserva taula si viatges en cap de setmana
  • Deixa marge l encant aquí és no córrer

Pujalt funciona perquè ofereix una escapada completa sense exigir grans desplaçaments poble de pedra paisatge obert ruta entre nuclis i un pla nocturn amb base científica que sorprèn fins i tot a qui ja ha fet moltes sortides per Catalunya Si s ajusten horaris i es reserva el dinar el dia encaixa amb naturalitat i es gaudeix sense fricció

Comparteix

Icona de pantalla completa