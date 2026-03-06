El secret dels 40 volcans: per què tothom fuig a aquest poble medieval de la Garrotxa (i no és pel paisatge)

Segur que ho has sentit. Aquell atabalament urbà que et demana a crits un botó de pausa. Doncs bé, l’hem trobat.
Existeix un racó al nord de Girona on el temps no només es va aturar, sinó que va decidir fer una migdiada sota l’ombra de més de 40 cràters. Parlem de la Garrotxa, el parc natural volcànic més impressionant de la península.
No és només una excursió de diumenge. És, literalment, caminar sobre foc adormit envoltat de la vegetació més explosiva que veuràs aquest any. (I sí, t’assegurem que les teves fotos d’Instagram trauran fum).
El misteri de la Fageda d’en Jordà: el bosc que no hauria d’existir
Imagina un bosc de faigs que creix sobre una colada de lava. Sona a fantasia, però és la realitat de la Fageda d’en Jordà. És el cor de la comarca i té un truc que pocs coneixen.
A diferència d’altres boscos, aquest se assenta sobre un terreny pla a baixa altitud. Això crea una atmosfera mística, gairebé de pel·lícula de suspens, on la llum es filtra d’una forma que sembla retocada amb Photoshop.
El meu consell personal: si la vas a visitar, evita els caps de setmana al migdia. El vertader luxe és escoltar el cruixit de les fulles seques en total solitud a primera hora del matí.
Molts visitants cometen l’error de quedar-se només amb el passeig en carruatge. No ho facis. Endinsa’t a peu pels senders senyalitzats; és l’única forma de sentir l’energia d’un sòl que fa milers d’anys era pur magma incandescent.
Santa Pau: el poble que et farà oblidar el segle XXI
Si la natura et deixa sense alè, prepara’t per l’enamorament urbanístic. Es diu Santa Pau i és, sense cap dubte, un dels pobles medievals millor conservats de tota Espanya.
Creuar la seva muralla és com travessar un portal temporal. Els seus carrers empedrats, els seus arcs irregulars i aquella Plaça Major porxada t’obliguen a guardar el telèfon i simplement respirar història.
És el lloc perfecte per establir la teva base d’operacions. El motiu? Està a un pas dels volcans més icònics, com el Croscat o el de Santa Margarida. (Per cert, aquest últim té una ermita just al centre del cràter. Sí, ho has llegit bé).
Però alerta, que Santa Pau guarda un tresor que afecta directament el teu estómac. No pots marxar d’aquí sense tastar els seus famosos fesols. Són tan suaus que semblen mantega.
Gastronomia Volcànica: el plaer de menjar sobre lava
Aquí és on la Garrotxa juga en una altra lliga. Han creat un concepte únic: la Cuina Volcànica. No és màrqueting, és pura essència del territori.
Els ingredients creixen en una terra rica en minerals, cosa que els dóna un sabor intens i diferencial. Des de les patates d’Olot fins a l’embotit artesanal que encara es fa seguint les receptes de les àvies.
Seure en un restaurant de la zona és un acte de resistència contra el menjar ràpid. És el triomf del producte de proximitat i la cura extrema. (La teva butxaca t’ho agrairà, perquè la relació qualitat-preu és imbatible).
Ull amb això: si busques taula als llocs més premiats d’Olot o Santa Pau, reserva amb almenys dues setmanes d’antelació. La demanda ha pujat un 40% aquest últim mes.
El Volcà Croscat: una ferida oberta a la terra
Si només tens temps per veure un volcà, que sigui el Croscat. És el més jove de la zona i té una particularitat que el fa únic al món.
A causa d’antigues extraccions de greda, el volcà té un “tall” lateral que permet veure els seus estrats interns de colors vermellosos i negres. És com veure una radiografia de la Terra.
És una lliçó de geologia en viu que deixa els nens (i els no tan nens) amb la boca oberta. A més, l’accés és súper senzill, ideal per a qui no vol fer una caminada de vuit hores.
Recorda que estem en un Espai Protegit. Endur-se una pedra volcànica de record no només és una falta de respecte a l’entorn, sinó que pot comportar-te una multa considerable. Millor queda’t amb el record a la teva retina.
Per què n’has d’anar ARA mateix?
La Garrotxa està de moda, però encara conserva aquells racons de pau que busquem desesperadament. Tot i això, la pressió turística està començant a obligar les autoritats a limitar accessos en temporada alta.
Anar-hi ara, en plena transició d’estació, és la decisió més intel·ligent que pots prendre. Veuràs com el verd dels faigs comença a transformar-se en or, creant un contrast brutal amb el negre de les roques volcàniques.
És el pla definitiu per desconnectar, menjar com mai i tornar a casa amb la sensació d’haver descobert un món perdut a menys de dues hores de Barcelona.
A què esperes per buscar allotjament? Els hotels rurals amb encant estan penjant el cartell de “complet” més ràpid del que t’imagines.
Al final, el que t’emportes de la Garrotxa no són només fotos, és aquella pau volcànica que et recarrega les piles per a tot el mes. Ens hi veiem?