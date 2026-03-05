El refugi secret d’Isabel Coixet: un poble de conte de fades a 20 minuts de Catalunya que heu de visitar abans que es faci viral

Existeixen llocs que semblen dissenyats per aturar el rellotge. Racons on el soroll de l’asfalt es canvia pel frec del paper i l’aroma a tinta fresca.
Molts busquen la desconnexió en destinacions exòtiques, però la directora Isabel Coixet té un truc molt més proper i elegant. (I sí, nosaltres també ens hi volem mudar demà mateix).
El secret més ben guardat d’Occitània
A tan sols vint minuts de la turística Carcassona, s’amaga Montolieu. No és un poble qualsevol; és un ecosistema de resistència cultural davant del món digital.
Mentre el món es rendeix a l’scroll infinit, en aquests carrers desiguals impera el “silenci d’impremta”. És el refugi on la guanyadora de vuit premis Goya recarrega el seu pols emocional.
La clau del seu magnetisme és simple però poderosa: més de quinze llibreries integrades en cases de pedra centenàries. Aquí no trobaràs franquícies, només històries que s’enquadernen a mà.
Has de saber que Montolieu és oficialment el “Poble del Llibre” des dels anys 90, un projecte utòpic que avui atrau bibliòfils de tot el món.
Arquitectura de paper i vida lenta
Passejar per Montolieu és un exercici de nostàlgia activa. Els rètols estan pintats a mà i les campanetes de les portes anuncien troballes literàries úniques.
El centre neuràlgic és el Musée des Arts et Métiers du Livre. És un temple viu on els oficis de tipografia i gravat es mantenen tan vigents com al segle XVIII.
Però no tot és llegir. El benefici estrella d’aquest viatge és la estimulació sensorial completa: pots aprendre cal·ligrafia al matí i tastar un vi local de Cabardès a la tarda.
La llum d’aquest racó del sud de França té una temperatura especial. És aquesta “delicadesa i resistència” que Coixet trasllada a les seves pel·lícules, com en la seva recent estrena ‘Tres adioses’.
Gastronomia i descans: el kit del viatger intel·ligent
Si decideixes seguir els passos de la directora, oblida els grans hotels. El veritable luxe aquí són les chambres d’hôtes amagades rere portons de fusta.
Imagina despertar amb l’olor de pa de forn i melmelada de figa casolana. Esmorzars en patis de pedra on l’única pressa és decidir quin llibre començar avui.
Per dinar, l’oferta és curta però contundent. Els bistrós locals aposten pel producte de proximitat: formatges de la Montagne Noire i verdures acabades de collir de l’hort.
“La cultura és el futur”, sol dir Coixet. A Montolieu, aquesta frase no és un eslògan, és la columna vertebral que sosté cada pedra i cada jardí.
Més enllà dels llibres: art i natura
Si et sobra temps, la Manufacture Royale és una parada obligatòria. Una antiga fàbrica tèxtil reconvertida en centre d’exposicions i jardí per a jam sessions nocturnes.
A pocs minuts, la Collection Cérès Franco ofereix una dosi d’art popular en una antiga bodega cooperativa. És l’equilibri perfecte entre el que és rústic i l’avantguarda.
Sabies que aquest poble també és la porta d’entrada als castells càtars? Les rutes cap a Lastours o Menèrba estan a un pas per als amants de la història èpica.
Un consell d’expert: si hi vas en cap de setmana, busca els intercanvis de llibres a les places. És el moment ideal per connectar amb la comunitat local.
La tendència del turisme analògic està creixent i llocs com Montolieu són els primers a la llista de desitjos dels viatgers que busquen autenticitat.
No esperis que les guies massives el saturin. La màgia d’aquest refugi resideix en la seva fragilitat i en la seva capacitat per fer-te sentir part d’una història.
Al cap i a la fi, visitar aquest poble és confirmar que llegir, mirar i escoltar continuen sent els plaers més grans de la vida. Quan va ser l’última vegada que et vas perdre entre prestatgeries de fusta?