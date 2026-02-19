El refugi ocult de Lamine Yamal: 3.000 metres, piscina natural i el detall polèmic dels seus antics amos

Lamine Yamal ja no és només el rei absolut de la gespa i la gran esperança del barcelonisme. El jove prodigi de Rocafonda acaba de fer el pas definitiu per convertir-se en una llegenda també fora del terreny de joc. I ho ha fet amb una operació immobiliària que ha deixat tothom amb la boca oberta. (Sí, nosaltres també hem hagut de repassar les xifres dues vegades).
No estem parlant d’un àtic de luxe o d’una casa moderna en una urbanització qualsevol. Lamine s’ha fet amb el control d’una fortalesa inexpugnable que guarda entre els seus murs la història recent de la crònica social del país. Una compra executada amb una precisió mil·limètrica per protegir el que avui dia és el bé més preat per a un esportista d’elit: l’anonimat total.
L’herència del luxe: De la “Waka-mansió” al regnat de Lamine
La notícia ha corregut com la pólvora, però els detalls són encara més impactants. La nova llar de la joia de la Masia no és altra que l’emblemàtica mansió que van compartir Shakira i Gerard Piqué durant més d’una dècada. Aquell búnquer situat a la zona més exclusiva d’Esplugues de Llobregat, on la cantant colombiana va compondre els seus temes més virals i on el central català guardava els seus títols, té ara un nou propietari.
Es tracta d’una finca monumental de 3.000 metres quadrats de parcel·la. L’operació s’ha portat amb un hermetisme gairebé militar. De fet, s’ha tancat mitjançant un complex entramat legal per evitar que la imatge de Lamine aparegués a les notaries abans d’hora. Tot i que el preu final es guarda sota clau, el mercat d’elit en aquesta zona no baixa dels 10 milions d’euros per a propietats d’aquest calibre.
Arquitectura d’autor: Un búnquer de vidre i formigó
L’habitatge és una obra mestra del disseny contemporani. Va ser projectat l’any 2012 per la reconeguda arquitecta Mireia Admetller, qui va rebre l’encàrrec de crear un espai que fos, alhora, una joia visual i una presó daurada contra els paparazzi. L’edifici principal destaca pel seu estil minimalista, amb grans volums de formigó i immensos finestrals que inunden de llum cada racó de la casa.
Situada en un punt estratègicament elevat, la casa ofereix unes vistes panoràmiques que tallen l’alè. Des de les terrasses superiors es pot dominar tota Barcelona fins a veure com el sol s’amaga darrere la línia de l’horitzó al mar Mediterrani. És el lloc ideal per a algú que, com Lamine, viu sota l’escrutini constant de milions de persones i necessita recordar que el món és molt més gran que un estadi de futbol.
Sis dormitoris i una suite per a un futur Baló d’Or
L’interior de la mansió és una oda a la sobrietat i al confort d’alt nivell. L’habitatge principal compta amb sis dormitoris de grans dimensions, tots ells amb banys en suite revestits amb els millors marbres del mercat. La suite principal, on ara descansarà el davanter blaugrana, és un apartament en si mateix, amb vestidors infinits i una zona de relaxació totalment aïllada de la resta del grup.
La paleta de colors es manté en tons neutres (blancs, grisos i fustes clares), una elecció de disseny que busca la pau mental del resident. Per a un jugador que suporta la pressió de portar el pes d’un club com el Barça als seus fills, tenir un entorn visualment tranquil no és un capritx decoratiu, és una necessitat psicològica per rendir al màxim nivell cada cap de setmana.
Oci privat: De la piscina natural a la sala de cinema
Si l’interior és espectacular, l’exterior és el que realment marca la diferència entre una casa de luxe i una mansió de llegenda. El jardí privat acull una piscina natural que sembla integrada en el paisatge, un oasi on Lamine podrà desconnectar de tot sense por a ser fotografiat. Però la diversió no s’acaba aquí, ja que la finca inclou una pista de futbol privada (on segurament veurem més d’un vídeo viral en el futur) i una zona de jocs d’última generació.
A més, la mansió disposa d’una sala de cinema privada equipada amb la millor tecnologia de so i imatge del món. És el refugi perfecte per analitzar les jugades dels rivals o, simplement, gaudir d’una estrena amb la família i els amics més íntims. Tot l’edifici està protegit per un sistema de seguretat d’elit, amb càmeres tèrmiques i vigilància 24 hores, convertint-lo en un lloc totalment inaccessible per a qualsevol persona no autoritzada.
La maduresa de Lamine: Invertir en pau i família
Molts es pregunten per què un noi tan jove ha decidit fer una inversió d’aquestes dimensions. La resposta és senzilla i demostra una maduresa inusual per a la seva edat: blindar la seva gent. Lamine Yamal no ha comprat només una casa; ha comprat un escut protector per a la seva família. El canvi de vida des de les habitacions de la Masia fins a aquest palau modernista és el símbol del seu nou estatus com a icona global.
Triar l’antiga casa de Piqué i Shakira és també un moviment estratègic. És una propietat que ja ha demostrat ser capaç de suportar el setge mediàtic més intens de la història de la premsa rosa. Lamine sap que si aquests murs van poder protegir la intimitat de la cantant colombiana en els seus pitjors moments, també seran el lloc perfecte per créixer com a futbolista i com a persona lluny de les càmeres.
Aquest moviment el situa definitivament a la mateixa lliga que els grans cracs mundials. Mentre altres futbolistes de la seva generació encara busquen el seu lloc en el món, ell ja ha construït el seu propi regne. És una inversió intel·ligent, segura i plena de significat en un mercat immobiliari on la privacitat és la moneda de canvi més cara que existeix.
Ara, quan veiem Lamine somriure a la gespa després d’un gol antològic, ja sabrem on va a buscar la calma i el refugi. El nou rei de Barcelona ja té el seu palau a l’altura de la seva llegenda. I estem segurs que entre aquells murs es cuinaran molts dels èxits que celebraran els culers en la propera dècada.
Et pots imaginar qui serà el primer company d’equip que convidi a fer una barbacoa a la piscina natural?