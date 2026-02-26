El refugi amurallat de Pep Guardiola a una hora de Barcelona: un viatge al migev en ple cor del Bages

Hi ha llocs que semblen aturats en el temps, protegits per murs que han vist passar segles d’història. Tots busquem, de tant en tant, aquest racó on el soroll de la ciutat desapareix i només queda l’eco de les nostres passes sobre l’empedrat. (Sí, nosaltres també necessitem desconnectar del GPS i perdre’ns de debò).
A tan sols una hora de Barcelona, al cor de la comarca del Bages, s’amaga Santpedor. No és només un poble rural; és un escenari medieval de pel·lícula que ostenta amb orgull el títol de Bé Cultural d’Interès Nacional. Però per a molts, el seu nom està lligat a una llegenda viva: aquí va néixer i va xutar les seves primeres pilotes Pep Guardiola.
Visitar aquesta vila no és només fer turisme esportiu; és submergir-se en una arquitectura que abraça el visitant. Les seves cases de pedra, els seus portals antics i aquell aire de “poble de tota la vida” el converteixen en l’opció definitiva per a una escapada de cap de setmana. És l’equilibri perfecte entre el patrimoni històric i la pau més absoluta.
La ruta Guardiola: l’inici d’un mite mundial
És inevitable. Molts dels qui arriben a Santpedor ho fan amb una pregunta als llavis: on vivia l’entrenador més lloat del món? La resposta es troba a la Plaça de la Generalitat (coneguda popularment com la Plaça dels Ases). Allà hi ha la casa dels seus pares, el punt de partida emocional d’una ruta que recorre els carrers que van forjar el caràcter del Pep.
Però Santpedor és molt més que el seu veí més il·lustre. En endinsar-te en el seu nucli antic, t’adones que la veritable estrella és la mateixa vila. L’entramat de carrers estrets i curts del Barri Antic t’obliga a aixecar la vista constantment per descobrir finestres romàniques, arcs gòtics i balcons barrocs que semblen competir en bellesa.
El traçat medieval es manté gairebé intacte, aglutinat històricament dins d’unes muralles que encara conserven portals majestuosos com el de les Verges. És aquesta sensació de seguretat i recolliment el que fa que passejar per aquí sigui una experiència gairebé terapèutica. (Ideal per als qui fugen de les massificacions de Sitges o Cadaqués).
Arquitectura de pedra i tresors ocultos
Passejar per la Plaça Gran o la Plaça de l’Església és com llegir un llibre d’història a cel obert. La riquesa arquitectònica de Santpedor és aclaparadora per a un municipi de la seva mida. Cada façana medieval explica un secret i cada arc és una invitació a descobrir un nou carreró empedrat.
La combinació del Barri Antic amb l’Eixample conforma un nucli urbà on el vell i el nou conviuen en harmonia. És, sens dubte, un dels pobles més bonics de Catalunya, no per grandiloqüència, sinó per aquella autenticitat que ja és difícil de trobar en els destins més turístics de la costa.
A més de la pedra, l’entorn natural del Bages ofereix un marc incomparable. Santpedor està envoltat de camps que canvien de color amb les estacions, oferint rutes de senderisme i cicloturisme que acaben, inevitablement, de tornada al seu laberint medieval per gaudir de la gastronomia local.
Per què Santpedor és la teva propera parada obligatòria
La proximitat amb Barcelona i Manresa el fa extremadament accessible, però la seva atmosfera et fa sentir a centenars de quilòmetres de la civilització moderna. És el destí ideal per a aquells que aprecien els detalls: una ombra projectada en un mur del segle XIV, l’olor de llenya a l’hivern o la frescor dels seus murs en ple estiu.
No és una simple visita de pas; és una oportunitat per entendre per què aquest racó del Bages imprimeix aquest segell de tranquil·litat i disciplina a qui hi neix. Santpedor es gaudeix a poc a poc, sense presses, assaborint cada racó del seu recinte amurallat.
Confirmem que Santpedor és la prova que l’interior de Barcelona amaga tresors que no tenen res a envejar al mar. Si busques història, cultura i aquell toc de curiositat “royal” del futbol, aquest és el teu lloc.
Vas a seguir quedant-te a la superfície o vas a descobrir el poble que guarda les arrels de Pep Guardiola? La muralla ja t’està esperant per obrir-te les seves portes.