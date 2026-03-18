El racó de Lleida amb l’equip de futbol federat més petit de Catalunya

En el futbol modern, on tot sembla reduir-se a fitxatges astronòmics i clàusules de rescissió, encara queden llocs on la pilota roda per pur romanticisme. I per trobar el cas més extrem, hem de viatjar a les terres de Lleida.
Existeix un municipi que ostenta un rècord del qual pocs poden presumir: tenir l’equip de futbol federat més petit de tota Catalunya. Un club que és, en si mateix, un miracle quotidià contra l’avenç de la despoblació.
Parlem d’un projecte que desafia qualsevol estadística. Mentre altres clubs pateixen per completar convocatòries en ciutats de milers d’habitants, aquest racó de l’interior de Lleida s’organitza cada cap de setmana per defensar els seus colors en competició oficial.
El que passa aquí no és només esport; és identitat. És la manera que té aquest poble de dir “aquí som”, de mantenir l’orgull de pertinença viu a través d’un escut i un camp que és el centre de la vida social.
Resistència a la gespa: El club que no es rendeix
Formar part d’aquest equip no és fàcil. Aquí els jugadors no són estrelles distants, sinó els mateixos veïns, amics de pobles propers o joves que tornen cada diumenge perquè l’àrbitre piti l’inici de l’encontre.
Ser l’equip federat més petit de Catalunya implica una logística heroica. Sovint, l’esforç econòmic i humà per mantenir la fitxa federativa i els desplaçaments recau sobre un grapat de persones compromeses que no estan disposades a veure el seu club desaparèixer.
El camp de futbol es converteix així en l’últim baluard contra l’oblit. En municipis on la població escasseja, que hi hagi onze tius vestits de curt cada setmana és un símptoma de salut comunitària envejable (i sí, a nosaltres ens emociona aquest compromís tant com un gol al minut 90).
A diferència dels grans equips, aquí no es juga pels diners ni per la fama. Es juga per l’honor de la samarreta i pel retrobament al bar del club després del partit. Aquesta és la verdadera Champions de la Catalunya rural.
Més que 90 minuts: Un motor social contra la soledat
Per a un poble d’aquestes característiques, l’equip de futbol és el fermet social. És l’excusa perfecta perquè els més grans surtin de casa i els més joves sentin que el seu poble continua tenint pols i futur.
La notícia de ser el club més petit ha posat el focus sobre una realitat a vegades invisible: la lluita dels pobles petits per mantenir els seus serveis i les seves tradicions. El futbol, en aquest cas, és l’altaveu que reclama atenció per a la província de Lleida.
És fascinant veure com la passió pot suplir la falta de recursos. On no hi ha grans patrocinadors, hi ha rifes, quotes de socis que són gairebé família i una entrega absoluta dels voluntaris que cuiden la gespa i les instal·lacions com si fossin or pur.
Aquest equip ens recorda que el futbol va néixer així: com una manera d’unir les comunitats. Veure’ls competir contra rivals de poblacions molt més grans és un exercici de David contra Goliat que passa cada diumenge als nostres camps.
Per què aquesta història ens importa a totes?
Perquè en un món cada vegada més digital i desenganxat de la terra, aquestes històries d’esforç col·lectiu ens retornen la fe en el que és local. Aquest club és la prova que, mentre hi hagi algú disposat a inflar una pilota, el poble seguirà viu.
Si alguna vegada passes per la zona un diumenge de partit, atura’t. Compra una entrada, pren alguna cosa al bar i gaudeix de l’essència pura del futbol. Estaràs donant suport a molt més que un resultat; estaràs ajudant que un poble petit segueixi al mapa.
Des d’aquí, només podem aplaudir la valentia d’aquests jugadors i directius. Són els veritables guardians del futbol modest i un exemple de resistència que s’hauria d’estudiar a les escoles de gestió esportiva.
Al cap i a la fi, l’èxit no sempre es mesura en trofeus, sinó en la capacitat de seguir existint. Sabies que el futbol podia ser una eina tan poderosa contra la despoblació?