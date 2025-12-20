El poble perfecte per a començar l’hivern a Catalunya: 2.000 anys entre muralles, riu i boscos a Girona

Té només 258 habitants i ens ofereix un equilibri perfecte entre història, natura i tranquil·litat. Tot això el converteix en una destinació ideal per als viatgers que busquen desconnectar i respirar aire pur al cor del Prepirineu català durant aquest inici d’hivern.
A Sant Llorenç de la Muga no tot és només història. Aquest petit poble també va ser escenari de fets rellevants i avui ens posem les botes i la jaqueta per conèixer-lo.
Una escapada d’hivern que ens porta 2.000 anys al passat
El nucli antic de Sant Llorenç de la Muga conserva tot l’encant del seu passat medieval. Entre els seus carrers i cases empedrades, portals i les muralles amb les seves torres dels segles XIV i XV viatgem 2.000 anys enrere.
Tot aquest conjunt és un tros de la història que ens recorda la importància defensiva que va tenir la localitat en segles passats. L’església de Sant Llorenç, els primers documents de la qual daten de l’any 972, manté la seva estructura romànica original.
Però, a la propera ermita de Santa Maria del Palau, es poden veure les construccions i remodelacions que es van fer entre els segles XII i XIII. Aquesta bella construcció reflecteix la sobrietat i l’harmonia del romànic rural.
En aquest petit poble va tenir lloc la batalla del 1794, quan les fragues reials de Sant Sebastià van ser destruïdes per l’exèrcit francès i les seves petjades encara es perceben, testimoni de temps durs, sota les aigües del pantà de Boadella.
Rutes de senderisme, aus i miradors
Aquest poble català no només amaga el seu passat medieval, sinó que desenes de senders s’obren davant teu per fer-hi senderisme. Està envoltat de muntanyes suaus i boscos densos, i és un paradís per als amants de les caminades a l’aire lliure, l’avistament d’aus i els fotògrafs.
Al Camí Natural de la Muga hi tens una ruta de prop de 40 quilòmetres que et permet descobrir cascades, gorgues i miradors amb vistes espectaculars. Al principi de l’hivern és, a més, l’època ideal si t’agraden les aus, ja que desenes d’espècies travessen la regió en els seus recorreguts migratoris.
Prepara la teva càmera per veure cigonyes blanques, agrons, àguiles calçades, astors, milans reials, mallerengues, carboners, curruques, pinsans, òlibes i ducs, que es reparteixen les riberes dels rius i els boscos a diverses hores del dia. Des de la Torre dels Moros, una antiga talaia del segle XIII, podràs fer les millors fotos, ja que ens ofereix panoràmiques inigualables de la vall.
Guia gastronòmica de tardor de Sant Llorenç de la Muga
A l’Alt Empordà, enclavat entre muntanyes i valls, hi ha Sant Llorenç de la Muga, i en aquest poble de poc més de 250 habitants hi ha molts plats deliciosos per tastar, especialment si hi viatges al final de la tardor. Vegem els imprescindibles: Les protagonistes són les bolets de temporada, perquè a la tardor els boscos propers donen els millors fongs frescos.
Aquests omplen els menús com a acompanyaments, tapes i entrants. L’ou ferrat amb bolets, les cremes de bolets amb caldos de carn o pollastre i els arrossos silvestres se serveixen en molts restaurants locals. Dos d’ells són Can Porquer i Hostal de la Plaça.
Els guisats de caça i les carns de muntanya tenen també un paper destacat, i entre els mesos de setembre i desembre el conill, senglar o cérvol van a parar a les cassoles.
Es fan estofats amb herbes locals i se serveixen amb vi de la regió. Les calçotades de caça menor i els estofats acompanyats de verdures de temporada com cols, carbasses, pastanagues i els famosos bolets es poden tastar al Restaurant La Farga o a El Rebost del Muga.
Els embotits i productes artesanals com les botifarres també formen part de la gastronomia catalana del Pirineu, tots elaborats segons receptes ancestrals amb curats clàssics, i combinen perfectament amb pans i formatges de l’Empordà. Totes les botigues locals i tavernes del nucli antic els tenen com a protagonistes en els seus plats d’hivern.
Els recorreguts culinaris no estan complets sense els postres, i els dolços d’hivern inclouen pastissos de mel, nous i fruits secs i, per descomptat, els famosos panellets. Al Cafè del Mercat van acompanyats de cafès escumosos.