El poble de Girona que desbanca Sigüenza com el més bell d’Espanya: emmurallat i perfecte per a Setmana Santa

Espanya té racons que semblen dissenyats per un guionista de Hollywood. Si pensaves que la bellesa medieval s’acabava a Sigüenza, prepara’t per a un gir de guió que et portarà directe al Mediterrani.
Existeix un lloc on el temps es va aturar al segle XII i les onades del mar trenquen contra muralles infranquejables. Es tracta de Tossa de Mar, el secret més ben guardat de Girona que està a punt de convertir-se en la teva pròxima destinació preferida.
La joia de la Costa Brava que sobreviu al temps
Aquest enclavament no és només un poble bonic; és la última vila medieval fortificada que es conserva en tot el litoral català. Els seus murs han resistit segles d’erosió i atacs pirates.
El que fa de Tossa de Mar algo únic són les seves set torres cilíndriques que vigilen l’horitzó. Passejar pel seu interior és una experiència lliure de fums i motors, ja que el cotxe no té lloc en aquest entramat de pedra.
Dada clau: La fortificació actual es remunta al segle XII, tot i que va ser reforçada durant els segles XIII i XIV per protegir la població de les incursions de Barba-rossa.
Abans de les muralles, els romans ja sabien que aquest era el lloc ideal. La Villa dels Ametllers conserva mosaics on encara es llegeix el nom antic del poble: Turissa.
El secret modernista i el refugi de les estrelles
Però Tossa no només viu de l’edat mitjana. En caminar pel carrer La Guàrdia, el paisatge canvia i ens regala la Casa Sans, un hotel boutique que és una joia del modernisme.
*(Sí, nosaltres també ens imaginem prenent alguna cosa a la seva terrassa amb vistes al mar).* Les seves vidrieres i l’estàtua de la deessa Diana et recordaran que aquest poble té múltiples capes d’història per descobrir.
Va ser precisament aquesta llum i aquesta barreja d’estils el que va atreure l’elit intel·lectual. El pintor Marc Chagall el va batejar com el “paradís blau”, fascinat per la intensitat del cel i l’aigua.
No va ser l’únic. Als anys 50, la mítica Ava Gardner va aterrar en aquests carrers per rodar “Pandora i l’holandès errant”. El seu romanç amb el torero Mario Cabré i amb el mateix poble va quedar gravat per sempre en una estàtua que avui mira al mar.
Gastronomia i racons ocults per a Setmana Santa
Si visites Tossa, les postres són obligatòries. A la Pastisseria Granja Tomás, oberta des del 1885, es venen els famosos “Petons d’Ava”, uns merengues que són ja un referent de la reposteria local.
Per als que busquen la foto definitiva, cal travessar el Forat del Dimoni. Aquest forat a la muralla t’expulsa directament a un mirador sobre la Cala Codolar, un racó de penya-segats que et deixa sense alè.
El Far de Tossa, construït sobre les restes d’un antic castell, corona el Cap de Tossa i ofereix la millor panoràmica de la Costa Brava. És el punt on la història i la natura es donen la mà.
Consell d’expert: El Museu Municipal va ser el primer a Espanya a exposar obres d’artistes estrangers contemporanis, incloent-hi “El violinista celeste” de Chagall. No te’n vagis sense veure’l.
Tossa de Mar és la prova que no cal creuar l’oceà per trobar un paradís. La seva combinació de patrimoni romà, muralles medievales i avantguarda el fan imbatible per a aquesta Setmana Santa.
És el moment de redescobrir la nostra costa abans que el turisme massiu de l’estiu ho canviï tot. Ja tens llista la maleta per visitar la ciutat dels artistes?