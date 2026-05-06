El poble de 5.000 habitants on es refugia Isabel Gemio: una joia medieval amb castell del S. XIII

Hi ha moments a la vida en què necessites apagar el mòbil, oblidar-te de l’agenda i fugir de la bogeria de la gran ciutat. Ho sap bé Isabel Gemio, que tot i ser una de les veus més icòniques de la ràdio actual a RNE, busca sempre que pot el silenci d’un racó on el temps sembla haver-se aturat fa vuit segles. (I no, no estem parlant de cap destí exòtic a l’altra punta del món).
Aquest refugi personal és Alburquerque, un municipi de 5.000 habitants situat al nord de Badajoz, just a la frontera amb Portugal. És el lloc que la va veure néixer i el punt on la comunicadora torna per “reconnectar amb la terra”. Tot i que de jove va sentir la necessitat física d’escapar-ne per ser independent, aquest maig de 2026 el poble s’ha convertit en la seva solució definitiva contra l’estrès.
Si busques una escapada que barregi història medieval, cultura jueva i una gastronomia que et farà saltar les llàgrimes, Alburquerque és el teu destí imprescindible. No és només un poble, és una lliçó de resistència que Isabel Gemio porta gravada a foc: “Esa dureza de Extremadura es la que me ha permitido aguantar los golpes”. Vols saber per què aquest lloc és tan especial? Segueix llegint, perquè el secreto està en els detalls.
El Castell de Lluna: la fortalesa que vigila la Ratlla
El primer que veuràs en arribar-hi és l’imponent perfil del Castell de Lluna. Erigit dalt del cingle de San Cristóbal, la seva silueta domina tot el paisatge de La Raya. És, sense cap mena de dubte, un dels castells del segle XIII millor conservats de tota la península Ibèrica. (Sí, nosaltres també vam al·lucinar amb les vistes des de la seva torre de l’homenatge).
Aquest monument, declarat Bé d’Interès Cultural, va ser clau en les guerres frontereres. Noms com Álvaro de Luna van deixar la seva empremta en una construcció que barreja mamposteria i silleria amb una elegància gairebé militar. Caminar per les seves muralles és sentir el pes de la història sota els teus peus, un exercici d’enginyeria de l’atenció que et fa oblidar qualsevol problema del present.
Dins de la fortalesa, no pots deixar de visitar l’església de Santa María del Castillo. És un espai on el silenci és gairebé sagrat i on podràs entendre millor l’evolució d’aquest territori des de l’època àrab fins a la reconquesta d’Alfonso Téllez de Meneses. Un truc de viatgera experta: vés-hi durant l’anochecer; la llum sobre la pedra és pura dopamina visual.
La Villa: el barri jueu on el temps no corre
Baixant del castell, et trobaràs abraçada per la muralla medieval que protegeix el casc antic. Aquí comença La Villa, el barri gòtic-jueu que és el cor bategant d’Alburquerque. És un laberint de façanes blanques, portes ogivals i carrerons estrets que desemboquen en racons plens de flors i història. És el lloc perfecte per perdre’s i trobar la pau que busca Isabel Gemio.
Fixa’t bé en les llindes de les portes. Moltes encara conserven motius que delaten el seu passat hebreu, un testimoni viu d’una convivència de segles. Respirar l’aire pur que baixa de la Serra de San Pedro mentre camines per aquests carrers és una experiència que no té preu. És el luxe silenciós de l’Extremadura més autèntica, lluny de les aglomeracions turístiques que sovint arruïnen els viatges.
Aquest entorn està tan ben conservat que ha merescut la protecció d’entitats com la OCU i diverses associacions de patrimoni, que destaquen Alburquerque com un dels municipis amb millor gestió del seu llegat històric. Si t’agrada l’art, no cometis l’error de marxar sense veure les pintures rupestres dels Abrics del Risco de San Blas. Art esquemàtic del Neolític que et connectarà amb els primers humans que van escollir aquestes terres com a llar.
Gastronomia de la devesa: un banquet per al teu paladar
Anem a la part important: el menjar. Estem en plena devesa extremenya, el paradís del porc ibèric. Menjar a Alburquerque és submergir-se en la gastronomia rayana, una cuina de resistència i producte de proximitat que et deixarà sense paraules. Les migas extremenyes i la chanfaina són plats obligatoris que t’aportaran tota l’energia que necessites per seguir explorant.
Si ets més de carn de caça, estàs al lloc ideal. La Serra de San Pedro ofereix peces úniques que es cuinen amb la paciència d’abans. Però el benefici estrella arriba amb el postre. Has de preguntar per les perrunilles, aquestes pastes de mantega cruixents que són un clàssic, o la técula mécula, una tarta d’ametlla i rovell d’ou que és, senzillament, un regal dels déus.
I si vols un mos realment autòcton, prova els bollos de chicharrón. És el ahorro gastronòmic per excel·lència: productes humils que es converteixen en alta cuina popular. No t’en vagis sense una bossa d’aquestes delícies per al camí de tornada; el teu “jo” del futur t’ho agrairà quan estiguis de nou al sofà de casa teva.
Com arribar-hi sense perdre el nord
L’accés a Alburquerque és per carretera i, tot i que està “amagat”, és una ruta preciosa. Si vens des de Madrid, l’A-5 fins a Càceres és la teva via ràpida, seguida de la N-521. Són unes 4 hores de viatge que valen cada minut. Des de Badajoz, el trajecte és un passeig de només 35 minuts per l’EX-110. Una escapada de dia perfecta si et trobes per la zona.
Aquest 2026, la tendència de “slow travel” s’està consolidant, i Alburquerque és el model a seguir. No hi vagis amb pressa. Aparca el cotxe i camina. Parla amb la gent del poble, que guarda històries tan potents com les de la mateixa Isabel Gemio. Sabies que el nom del poble ve del llatí Alvus quercus, que significa “alzina blanca”? Fins i tot el nom té poesia.
Dato important per a la teva agenda: Les unitats d’allotjament amb encant al Barri Jueu solen volar els caps de setmana. Si vols dormir amb vistes al castell, reserva amb antelació. Quedar-se sense lloc en un entorn tan viral seria un error de càlcul que no et pots permetre. La tranquil·litat és un bé escàs, i aquí es ven en micro-dosis d’aire pur i pedra antiga.
La validació final de Teresa
Triar Alburquerque per a la teva propera sortida és una decisió intel·ligent. No només estaràs seguint els passos d’una de les nostres periodistes més respectades, sinó que estaràs invertint en el teu benestar emocional. Extremadura té aquesta capacitat de fer-te sentir petita davant la seva història, però gegant quan tastes els seus sabors autèntics.
És el moment de deixar enrere la pol·lució i el soroll constant. Agafa les claus del cotxe, posa RNE de fons i deixa’t portar cap a la frontera amb Portugal. El Castell de Lluna t’espera amb la mateixa fermesa des del segle XIII, i t’asseguro que la teva perspectiva de la vida canviarà quan creuis el llindar de la muralla.
Ens veiem als carrerons de La Villa, segurament amb una perrunilla a la mà i la càmera del mòbil treient fum. Perquè hi ha llocs que no necessiten filtres, i Alburquerque n’és un. Estàs preparada per viure el teu propi “Sorpresa, sorpresa” a terres extremenyes?
La vida és massa curta per no visitar els pobles que ens fan volar. I Alburquerque, amb la seva “alzina blanca” i la seva història de resistència, t’està trucant. No deixis que t’ho expliquin; viu-ho tu mateixa abans que es posi massa de moda.