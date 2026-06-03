El poble costaner on es refugia Dani Mateo a l’estiu: «Hi tenim un apartament»

La vida sota els focus i les càmeres de televisió té un preu alt. Quan el ritme frenètic de la feina es torna insuportable, figures com Dani Mateo saben exactament on refugiar-se.
No parlem d’un enclavament de luxe artificiós, sinó d’un lloc on la discreció és la moneda de canvi. Mentre el turisme s’aglutina a la costa, aquest racó ofereix una experiència totalment diferent: la sensació de viure en un poble on el temps s’ha aturat. Sí, nosaltres també hem hagut de consultar el mapa dues vegades per confirmar que aquest paradís és tan a prop.
Quan s’apaguen els focus, el presentador també té un lloc associat a la desconnexió familiar: Benicarló. Així ho va recordar en el podcast La Ruina, on va esmentar que els seus pares tenen un apartament en aquest municipi de Castelló.
La pau que el turisme no pot comprar
Què busca algú que ja ho ha vist tot? La resposta és senzilla: anonimat i silenci. Aquest poble permet caminar pels seus carrers sense la pressió de ser el centre d’atenció. És una de les joies amagades que encara resisteix l’embranzida del turisme de masses gràcies a la seva situació estratègica, protegida per la natura.
Passejar pel seu nucli antic no és només fer turisme, és una autèntica teràpia de desconnexió. Aquí, cada pedra explica una història i cada plaça convida a fer una pausa sense mirar el rellotge. És el lloc ideal per a aquells que volen recarregar les piles lluny del soroll mediàtic, envoltat de gent que valora la senzillesa per sobre de tot.
El secret millor guardat de la zona
El que fa que aquest destí sigui tan especial no és només la tranquil·litat. El municipi compta amb una oferta que combina el millor de la tradició catalana amb paisatges que semblen trets d’una postal. Des de les seves rutes naturals fins a la gastronomia local, tot està dissenyat per gaudir sense presses.
Molts visitants passen de llarg per la zona buscant llocs amb més nom, i això és precisament el que protegeix l’encant d’aquest poble. Els establiments locals aposten per un servei personalitzat, on el tracte és gairebé familiar. És una de les poques experiències que queden on et sents com a casa des del primer moment que poses un peu a la plaça.
Per què el trien els famosos?
No és casualitat que personatges com Dani Mateo hagin posat els seus ulls en aquest racó. Aquestes figures busquen refugis segurs on poder ser ells mateixos sense haver de mantenir les aparences. La privacitat que ofereix aquest poble és el seu actiu més valuós, una cosa que, en l’era de les xarxes socials, té un preu incalculable.
A més, la ubicació permet gaudir d’una natura privilegiada que convida a la reflexió. Tant si busques una caminada suau entre boscos com si prefereixes seure en una terrassa amb vistes a la muntanya, el ritme el marques tu. Aquest entorn és l’antídot perfecte per a l’estrès urbà que patim la gran majoria.
La teva propera escapada
Sabies que la psicologia del viatge confirma que canviar d’entorn cap a un espai amb menys estímuls visuals ajuda a millorar la concentració i el descans? Aquest poble no és només una escapada turística; és un reset necessari per al cervell.
Estem davant un destí que encara conserva la seva puresa original. Si busques un lloc on el telèfon deixi de ser una prioritat i la teva salut mental sigui el centre, has trobat el teu pròxim objectiu. La pregunta és: quant de temps trigarà la resta del món a descobrir per què aquest poble és el refugi preferit dels que busquen la pau?
Si tens l’oportunitat de visitar-lo, fes-ho amb la discreció que el lloc es mereix. L’exclusivitat, en aquests temps, consisteix a saber valorar la senzillesa. Estàs preparat per deixar el soroll enrere i descobrir per què aquest racó de Barcelona s’ha guanyat un lloc al cor de tants?