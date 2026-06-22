El poble basc que conquereix Karlos Arguiñano té la platja més llarga d’Euskadi

L’estiu ja és aquí i la costa basca s’omple de turistes buscant sol, salnitre i un bon tapat. Un dels epicentres indiscutibles d’aquest moviment és Zarautz, el paradís guipuscoà on el mateix Karlos Arguiñano té la seva caserna general. No obstant això, darrere de l’etern somriure del cuiner més carismàtic de la televisió s’amaga un passat obscur que molt pocs coneixen. Un secret financer que va estar a punt de costar-li tot el seu patrimoni.
La trampa de maó que gairebé destrueix l’imperi de Zarautz
Tothom coneix l’èxit actual del seu restaurant, un temple culinari ubicat davant de la platja més llarga d’Euskadi. Amb els seus 2.5 quilòmetres d’arena fina, aquest racó és un imant per a surfistes i amants de la bona vida. (Sí, nosaltres també desitjaríem teletransportar-nos-hi ara mateix).
Però construir aquest somni no va ser un camí de roses per al xef basc. A la dècada dels 80, Arguiñano va prendre una decisió empresarial que gairebé el porta a la bancarrota absoluta de la nit al dia.
Per aixecar el seu icònic hotel i restaurant, el cuiner va haver de sol·licitar un préstec bancari monumental. El que no esperava era l’impacte demoledor d’una crisi econòmica brutal que va paralitzar el país poc després. El treball a l’establiment va caure en picat, patint una davallada d’entre el 60% i el 70% de l’activitat habitual. Els comptes no sortien i la pressió dels deutes va començar a asfixiar el negoci familiar en ple cor de Zarautz.
La lletra petita dels inicis d’Arguiñano és un avís per a navegants: muntar una empresa del no-res implica riscos salvatges. El mateix xef va confessar haver passat dificultats extremes que avui dia farien tremolar l’empresari més experimentat.
El miracle televisiu de 1989 que ho va canviar tot
Quan la situació semblava insostenible i el fantasma del tancament amenaçava les cuines, va passar el miracle. A finals de la dècada, concretament el 1989, les càmeres de la televisió autonòmica basca ETB van trucar a la seva porta. Aquella oportunitat no va ser només un debut mediàtic, sinó el salvavides financer definitiu que necessitava per saldar els seus deutes amb el banc i mantenir a la superfície el seu negoci a la costa.
Aquest primer format culinari va ser el trampolí per a una trajectòria meteòrica que després continuaria a TVE, Telecinco i Antena 3. Amb el seu espai actual, ‘Cocina Abierta con Karlos Arguiñano’, el cuiner acumula ja la barbaritat de 38 anys en pantalla de forma ininterrompuda. L’audiència no només va aprendre a cuinar amb ell, sinó que, sense saber-ho, va rescatar de la ruïna un dels grans referents de la gastronomia nacional.
El projecte secret que veurà la llum molt aviat
Ben lluny de pensar en una jubilació daurada passejant pel biòtop protegit d’Iñurritza o contemplant el mont Talaimendi, el xef té un nou pla entre mans. El veterà comunicador es troba actualment immers en la gravació del seu propi documental biogràfic. Aquest projecte audiovisual promet desvelar passatges inèdits de la seva infantesa i d’aquells moments crítics que van marcar la seva carrera.
L’anunci oficial es va fer durant una de les seves visites al programa ‘El Hormiguero’, deixant clar que la producció mostrarà la cara més humana i imperfecta del cuiner. Serà una oportunitat única per conèixer com es gestiona l’èxit massiu després d’haver fregat l’abisme financer més absolut. *(I sí, estem segurs que ens mantindrà enganxats a la pantalla)*.
Un destí imprescindible que combina mar i alta cuina
Mentre aquest esperat document gràfic arriba a les pantalles, Zarautz segueix consolidant-se com el destí turístic estrella del nord. La perfecta combinació de mar, muntanya i alta gastronomia atrau milers de visitants que busquen un estil de vida actiu i saludable. Perdre’s pel seu passeig marítim o gaudir d’uns pintxos elaborats amb productes de proximitat segueix sent un pla infal·lible per a aquesta temporada.
El restaurant de Karlos Arguiñano continua sent una parada obligatòria per a qualsevol que visiti la localitat costanera. Un lloc amb història viva on cada plat servit celebra haver superat els pitjors pronòstics econòmics de la seva història.
Si estàs planejant una escapada per a aquest estiu, recorda que les taules a la costa basca volen. Amb la temporada alta ja inaugurada, aconseguir una reserva als locals més emblemàtics de la zona s’ha convertit en una autèntica cursa contra el rellotge.
Saber que darrere d’aquest gran imperi hostaler hi va haver moments de màxima vulnerabilitat només fa que admirem més la seva constància. Qui ens havia de dir que aquell acudit que vam escoltar per la televisió als anys noranta estava pagant els deutes d’un somni a peu de platja?