El poble abandonat de Catalunya que sembla una altra dimensió

Hi ha llocs que no es visiten, s’experimenten. Al cor del Baix Penedès, amagat entre la malesa i l’oblit, existeix un punt al mapa que et farà mirar per sobre l’espatlla: Marmellar.
No és un poble abandonat qualsevol. És una càpsula del temps que s’ensorra en silenci, un racó de Tarragona que sembla haver estat esborrat de la realitat per una força estranya.
Arribar-hi ja és tota una declaració d’intencions. El camí t’obliga a deixar enrere el soroll de la civilització per entrar en un regne de pedres nues i vegetació que reclama el que un dia va ser seu.
Si busques una dosi d’adrenalina suau i una desconnexió que frega el misticisme, aquest és el teu destí imprescindible per al proper cap de setmana.
La història d’un abandonament que gela la sang
Marmellar no sempre va ser un esquelet de pedra. En la seva època d’esplendor, la vida girava entorn de la seva església romànica i el seu castell, dominant el paisatge amb una autoritat que avui resulta irònica.
La Guerra Civil i la falta de serveis bàsics van signar la seva sentència de mort. Els últims veïns van marxar als anys 50, deixant enrere cases que avui són boques obertes al cel.
Però el que realment atrau els més curiosos no és només la seva arquitectura en ruïnes, sinó l’atmosfera densa que es respira entre els seus murs. Nosaltres sabem que el silenci aquí té un pes diferent.
Es diu que Marmellar és una “porta” a una altra dimensió. Les llegendes locals parlen de llums estranyes i una sensació de ser observat que ha convertit el poble en l’epicentre dels amants del que és paranormal.
Senderisme entre ruïnes: la ruta del silenci
Per als que preferim mantenir els peus a terra, Marmellar ofereix una ruta de senderisme fascinant. No és difícil, però sí que requereix atenció per l’estat dels camins.
Caminar pel que van ser els seus carrers principals és un exercici d’humilitat. Veuràs les restes de l’Església de Sant Miquel, que encara conserva part de la seva estructura, desafiant la gravetat i el pas de les dècades.
El paisatge que envolta el poble és el típic bosc mediterrani: pins, alzines i aquella olor de terra seca que tant ens agrada quan sortim de la ciutat.
És el lloc perfecte per als aficionats a la fotografia urbana (o “urbex”). Les textures de les parets desconxades i els jocs de llums i ombres a l’interior dels habitatges són un regal per a qualsevol objectiu.
Un consell de la Gema: ves-hi sempre de dia i amb calçat resistent. Les pedres estan soles i els edificis són inestables; la curiositat no hauria d’acabar en un ensurt a urgències.
Per què visitar Marmellar ara mateix?
Estem vivint una era de saturació digital i Marmellar és l’antídot definitiu. Allà dalt, la cobertura del mòbil és un mite, cosa que t’obliga a estar present al cent per cent.
És una lliçó visual sobre la fragilitat del que construïm. Veure com la natura abraça les finestres i les arrels reventen els terres ens recorda que som passatgers.
A més, en estar en una zona poc transitada, és molt probable que gaudeixis del poble per a tu sol. Aquella solitud, lluny de fer por, ofereix una pau que és difícil de trobar en qualsevol guia turística convencional.
El Baix Penedès és famós pels seus vins, així que pots arrodonir la jornada visitant algun celler proper per baixar la intensitat del misteri amb una bona copa de negre de la zona.
Marmellar t’espera per xiuxiuejar-te la seva història a l’orella. Però recorda, quan te’n vagis, no t’emportis res més que fotos i respecta la memòria dels qui un dia van anomenar aquest lloc “llar”.
Al cap i a la fi, tots busquem a vegades un lloc on el món exterior deixi d’existir per unes hores, oi?
T’atreviries a quedar-te allà fins que caigui el sol o ets de les que prefereix tornar al cotxe abans del crepuscle?