Aquest poble de 200 habitants a Barcelona amaga alguns dels millors sabors rurals
Sílvia Barroso
11/02/2026 07:30

Hi ha pobles de l’interior de Catalunya que es gaudeixen a poc a poc: pedra antiga, silenci i carreteres secundàries que conviden a aturar-se. En aquesta lliga hi entren escapades d’un dia o de cap de setmana des de Barcelona que combinen gastronomia, passejos senzills i un nucli antic que es recorre en poca estona, sense presses. Per situar el destí i la comarca amb informació oficial, la fitxa turística de Pujalt a Catalunya Turisme el col·loca a l’Alta Anoia i en destaca el caràcter de poble d’altiplà, amb patrimoni i paisatge obert.

En aquest tipus d’escapades, l’error habitual és pensar que n’hi ha prou amb escollir restaurant i ja està. El que marca la diferència és un itinerari complet: un passeig curt per obrir gana, un dinar amb producte local i un final que deixi una sensació de descoberta. En aquest cas, aquesta última part arriba al capvespre i té a veure amb mirar amunt.

El destí és Pujalt, un municipi petit de la comarca de l’Anoia que juga amb dues cartes poc comunes alhora: d’una banda, una taula de cuina de pagès en un entorn rural molt recognoscible; de l’altra, un pla nocturn lligat a la ciència i al cel en una zona allunyada de grans ciutats. El resultat és una escapada que s’entén en poques hores i, tot i així, es recorda per un detall concret quan arriba la nit.

Pujalt
Pujalt cases característiques

Un poble petit amb dues visites que canvien l’escapada

Pujalt es presenta com un nucli d’altiplà, amb cases i carrers de pedra i un ambient d’interior que contrasta amb la costa. És un lloc per caminar sense mapa: el centre es recorre ràpid i l’atractiu és a l’atmosfera, a les vistes llargues i a la sensació d’estar lluny del soroll.

El pla de dia: patrimoni i memòria històrica

A més del passeig pel nucli, Pujalt suma un punt d’interès vinculat a la memòria de la Guerra Civil. A la primavera del 1938, el municipi va acollir contingents per impulsar una base d’instrucció de l’Exèrcit Popular, i avui hi ha un espai visitable que contextualitza aquell episodi. La informació turística comarcal descriu aquest indret com el Memorial de l’Exèrcit Popular a Pujalt, relacionat amb les infraestructures creades en aquell període. Per a qui busca una escapada amb contingut, és una visita breu que aporta perspectiva històrica al recorregut.

Aquest tipus d’aturades encaixen bé abans de dinar o a primera hora de la tarda, perquè no exigeixen una preparació física especial i permeten dosificar el dia: passeig, visita i taula.

El pla de nit: mirar el cel lluny de la contaminació lumínica

L’altra carta de Pujalt arriba quan el sol s’amaga. La comarca promociona les visites astro-meteorològiques a l’Observatori de Pujalt com una activitat que combina meteorologia de dia i observació astronòmica de nit. La lògica és senzilla: un lloc amb poca contaminació lumínica converteix la nit en part del viatge, no en un simple final.

Per a qui prefereix informació directa del mateix equipament, el web oficial de l’Observatori de Pujalt recull l’activitat vinculada a la meteorologia i l’astronomia. L’experiència, en termes pràctics, funciona com a tancament de l’escapada: després de menjar i caminar, el pla nocturn ordena la jornada i li dona un gir inesperat.

On menjar: cuina de pagès i entorn rural

Una escapada així s’aguanta si el menjar acompanya el paisatge. A Pujalt i als voltants hi ha propostes molt enfocades a cuina catalana i de temporada, amb l’atractiu afegit de seure en un entorn de masia i poble.

Pujalt un entorn envejable

Masia i plats tradicionals a l’Alta Anoia

Una de les referències més repetides a la zona és el restaurant Masia La Figuera. La plataforma Gastroteca el situa a l’Alta Anoia i el descriu com una casa rústica de poble en un entorn de prats i rouredes, amb esperit de cuina de la terra. Es pot consultar a la fitxa de Masia La Figuera a Gastroteca, on s’hi detalla el caràcter rural del lloc.

En una escapada d’aquest tipus, el valor és el que aporta el context: menjar entre pedra, amb calma, i sense la sensació de restaurant de pas. A més, és una opció que encaixa amb sortides en família o amb grups petits, perquè permet allargar la sobretaula sense necessitat d’un segon pla immediat.

Alternatives properes si allargues la ruta

Si la idea és moure’s per l’entorn o si es vol una alternativa segons horaris, una manera pràctica de detectar opcions és revisar llistats per proximitat. Per exemple, el directori de restaurants a prop de Cal Carulla a Pujalt agrupa diverses opcions a l’àrea, inclosa la mateixa Masia La Figuera i altres locals de pobles pròxims. Es pot veure a restaurants a prop de Cal Carulla a Tripadvisor. Aquesta via és útil per planificar sense improvisar, sobretot en caps de setmana.

La recomanació pràctica és simple: reservar si es viatja en dissabte o diumenge, i ajustar l’ordre del dia perquè el dinar no competeixi amb l’activitat nocturna. L’escapada funciona millor quan el ritme està controlat.

Pujalt

Rutes fàcils i passejos per completar el dia

El paisatge d’altiplà convida a caminar, però no obliga a grans desnivells si no es busquen. La clau és escollir recorreguts que acompanyin l’escapada i no la converteixin en una jornada esportiva. Per inspirar-se, plataformes de rutes com Komoot destaquen que fer senderisme a Pujalt permet explorar l’entorn amb itineraris variats i mapes. La seva guia de rutes de senderisme a Pujalt recopila opcions i ajuda a triar segons el temps disponible.

Una altra alternativa habitual és consultar rutes publicades per usuaris amb descripcions de distància i desnivell. A Wikiloc hi apareixen propostes circulars i passejos que passen per punts propers, útils per ajustar el pla a un matí tranquil o a una franja de tarda. Es pot consultar una selecció a rutes a peu a Pujalt a Wikiloc.

Pujalt: rutes

Com encaixar-ho tot en un dia sense anar amb presses

L’atractiu de Pujalt és que no obliga a escollir una sola cosa. L’escapada pot funcionar en una jornada completa o en format de cap de setmana, però l’ordre ho canvia tot. Un esquema simple ajuda a mantenir el pla fluid i a arribar a la nit amb energia.

  • Matí: passeig pel nucli i pels miradors de l’altiplà, sense allargar-se massa.
  • Migdia: dinar de cuina catalana en entorn de masia o poble, amb sobretaula.
  • Tarda: visita amb contingut històric si es vol sumar context a la sortida.
  • Nit: activitat vinculada a astronomia o meteorologia, si el calendari ho permet.

Hi ha un punt final que explica per què aquesta escapada es comenta tant: el contrast. S’hi arriba per gastronomia i paisatge, però se’n torna parlant del cel i de com canvia la nit quan l’entorn és fosc i obert. Aquest detall és el que converteix Pujalt en alguna cosa més que un poble bonic a prop de Barcelona.

