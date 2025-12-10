Aquest es poble medieval de Catalunya que va evitar lliurar 100 donzelles per pactar un rescat

De vegades, les històries més poderoses no viuen als llibres oficials, sinó en les veus dels avis, en les pedres que aguanten segles de silencis, en els campanars que han vist passar la por i la valentia.
Així passa a Tremp, un poble del Pallars Jussà, al cor del Pirineu català, on una llegenda antiga parla de resistència, coratge i dignitat en temps de foscor.
Una exigència inacceptable: cent donzelles com a preu
Diu la tradició que, en plena invasió musulmana, els atacants van fer una proposta aterridora al comte local: retornar els presoners cristians a canvi de cent donzelles verges del poble. Un pacte que, en aquella època, alguns podrien haver vist com una solució acceptable per evitar la guerra. Però Tremp no estava disposat a pagar amb la seva dignitat.
Quan la por es transforma en força
Lluny de doblegar-se, el poble va alçar-se. Els homes es van preparar per lluitar, les dones es van organitzar i ,segons la llegenda, fins i tot les mateixes joves es van declarar disposades a defensar-se amb les pròpies mans abans que ser lliurades com a tribut. El que semblava una comunitat indefensa es va convertir en una muralla humana capaç de frenar l’enemic i preservar l’honor col·lectiu.
Un símbol d’identitat col·lectiva
Aquest episodi, encara que no documentat oficialment als arxius històrics, es manté viu en la memòria popular com a símbol de valentia i cohesió comunitària. Alguns historiadors suggereixen que aquest tipus de llegendes podrien estar inspirades en fets reals distorsionats amb el pas del temps, com les incursions sarraïnes que van assolar els comtats catalans entre els segles VIII i XI.
La història de Tremp s’uneix així a altres llegendes similars de l’àmbit ibèric, com la de les “Cent Donzelles” de Lleó, però amb un desenllaç molt diferent. A Catalunya, el mite es transforma en resistència, en orgull d’identitat local i en una manera d’explicar el caràcter ferm de la seva gent.
Turisme amb història
Avui dia, Tremp és una destinació que conserva el seu aire medieval entre carrerons i antics portals. Tot i que el poble s’ha modernitzat, el seu passat batega a cada racó, i aquesta llegenda continua sent explicada a festes populars, activitats escolars i rutes històriques.
Una parada obligada per a aquells que busquen alguna cosa més que paisatges: un lloc on els relats antics prenen vida i ens recorden que la història no només s’escriu amb guerres i conquestes, sinó també amb gestos de coratge col·lectiu.