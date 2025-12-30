Aquest és el municipi més petit de Catalunya: és a Barcelona i no arriba al quilòmetre quadrat

De vegades, els llocs més petits són els que deixen una empremta més gran. A la plana sinuosa del Penedès, on les vinyes dibuixen onades verdes que canvien de matís amb cada estació, hi ha un racó que sembla escapar de totes les presses. Els matins hi comencen amb una llum clara que s’estén sense obstacles, i el silenci dels camps arriba fins a la plaça com una respiració antiga. En aquest paisatge, hi ha un poble que gairebé s’amaga, tan compacte i discret que costa imaginar tot el que hi guarda.
Un mapa que s’estreny
Quan es parla de municipis petits, sovint pensem en pobles de muntanya, llogarrets dispersos o nuclis que han anat perdent població amb el pas dels anys. Però aquí la sorpresa no és només demogràfica, sinó geogràfica. Existeixen municipis que ocupen extensions enormes i d’altres que es despleguen en pocs carrers. El més petit de Catalunya no arriba als 0,64 quilòmetres quadrats. Sembla gairebé una miniatura, una peça discreta en un mosaic molt més gran.
És també un recordatori que la mida no defineix l’essència d’un lloc. Hi ha municipis minúsculs que respiren tradició, que han conservat topònims antics, que mantenen vives maneres de fer que en altres llocs han desaparegut. I és al bell mig de la província de Barcelona on trobem un d’aquests exemples singulars.
Puigdàlber: La identitat d’un poble envoltat de vinyes
Aquest municipi diminut és Puigdàlber, situat a la comarca de l’Alt Penedès i envoltat de camps que expliquen, millor que molts llibres, la història agrícola del territori. Amb uns 629 habitants, és un poble que viu amb naturalitat la seva escala reduïda. Passejar-hi és travessar carrers tranquils, escoltar converses que ressonen entre façanes de pedra i adonar-se que l’espai, quan és petit, sovint demana ser mirat amb més atenció.
Tot i la seva mida, Puigdàlber ha anat canviant al llarg del temps. L’any 2001 va ampliar la seva extensió amb la incorporació del sector de Mas Moré, una petita peça que abans pertanyia al Pla del Penedès. Aquests ajustos administratius, però, no han alterat la seva essència. El primer cop que apareix en documents és l’any 1108, i aquesta antiguitat s’intueix en cada detall: en els murs, en els arcs, en la manera com la llum s’atura a les pedres més velles.
Un patrimoni modest però sorprenent
Per ser tan petit, Puigdàlber concentra un patrimoni que sorprèn per la seva intensitat. El primer exemple és la Casa Gran, també coneguda com Cal Ferran. Declarada Bé cultural d’interès local, és una construcció del segle quinze que destaca pels seus grans finestrals d’arc de mig punt i per les columnes que sostenen la façana amb una elegància inesperada. És l’edifici més antic del poble i un testimoni silenciós d’èpoques que ja no tornaran.
La construcció més coneguda, però, és la Casa Josep Parellada, un edifici que beu directament de l’estètica modernista. Les seves línies, la decoració i la presència amable que té al carrer recorden els inicis del segle vint i aporten al poble una personalitat pròpia. És un d’aquells espais que fan aturar els visitants, encara que sigui només uns instants, mentre observen els detalls de la seva façana.
L’església que completa el relat
La tercera parada imprescindible és la Parròquia de Sant Andreu, inaugurada el 1942. Tot i ser relativament moderna, s’integra amb naturalitat en el conjunt del poble. La seva presència discreta i clara funciona com un punt d’orientació per a qui arriba, i marca un dels centres de vida comunitària més importants.
Un poble petit amb vida pròpia
La mida no impedeix que Puigdàlber disposi d’equipaments que sorprenen a més d’un visitant. Hi ha comerços, espais culturals, pistes esportives i serveis que donen resposta a les necessitats quotidianes. El Centre, l’espai sociocultural del poble, acull activitats de tota mena. També hi ha un gimnàs, pistes de pàdel, un estudi de ioga i un auditori que omple de vida els dies més tranquils.
Els divendres, el bibliobús arriba a la plaça, convertint-se en un petit ritual setmanal per als veïns. És un gest senzill, però diu molt del lloc i de la manera com entén la cultura i la proximitat.
Pel que fa als serveis, el poble disposa de consultori mèdic, escola infantil, guarderia, carnisseria i fleca. Són espais que defineixen la comunitat i que mantenen viva la quotidianitat, més enllà de visitants i curiositats estadístiques.
El vi que dóna sentit al paisatge
Però res no defineix millor Puigdàlber que el seu entorn. Les vinyes són l’ànima del poble. Acompanyen els camins, envolten les cases i marquen el cicle de l’any amb una precisió que no necessita rellotge. El vi és una de les activitats econòmiques principals i, per extensió, un dels seus orgullos més profunds.
La verema, encara que curta, transforma el poble. Els tractors entren i surten, l’olor del raïm omple l’aire i les converses prenen un to diferent. És un moment que connecta passat i present, feina i celebració.
Un final obert com els camins que envolten el poble
En marxar de Puigdàlber, queda la sensació d’haver estat en un lloc que no necessita grans dimensions per explicar una història. De vegades, els municipis més petits són els que tenen una veu més clara. Entre vinyes, carrers tranquils i edificis que han resistit segles, el poble convida a mirar amb una altra mirada, més lenta, més atenta. I potser és això el que fa que, tot i ser tan petit, resulti tan memorable.