Aquest encantador poble medieval té la cascada més alta de Catalunya i un pont únic
Sílvia Barroso
11/02/2026 07:15

A Catalunya, entre fagedes, rieres i cingleres, existeix un poble que no necessita grans monuments ni campanyes turístiques per captivar. Amb poc més de 280 habitants, la seva tranquil·litat, el so constant de l’aigua i l’aire net del bosc configuren un escenari que sembla aturat en el temps.

Aquí, la història i la natura es combinen a cada carrer empedrat i al pont penjant que creua el riu. Espais com aquest són un recordatori viu del passat medieval de Catalunya i del valor de preservar els seus paisatges.

Un poble petit amb identitat medieval

El nucli urbà no és extens, però conserva molts dels elements que el fan singular: carrers estrets, cases de pedra, porxos i edificacions d’origen antic. Passejar-hi és retrocedir a una època en què la vida quotidiana girava al voltant del riu i dels camins de muntanya.

Cases de pedra

El pont que connecta història i paisatge

Una de les imatges més representatives del poble és el seu pont penjant sobre el riu. No és només una estructura funcional, sinó un símbol de la relació entre la comunitat i l’entorn natural. Concebut per salvar el desnivell del terreny, el pont actua avui com a porta d’entrada i com a mirador privilegiat.

Riu, fagedes i silenci

L’entorn immediat del poble és un entramat de camins naturals: senders que segueixen el curs de l’aigua, corriols que s’endinsen a les fagedes i zones ombrívoles on la llum arriba filtrada. No són rutes massificades, sinó espais pensats per caminar sense pressa.

Entorn per gaudir de la calma i el silenci

Una manera diferent de visitar

La majoria de visitants deixen el vehicle fora del nucli i entren a peu. El ritme canvia de seguida. No hi ha urgència ni recorreguts tancats: cada racó convida a aturar-se, escoltar el riu o observar els detalls de la pedra.

Per què aquest poble captiva

L’atractiu no es concentra en un sol element, sinó en la suma de tots. La integració entre natura i arquitectura històrica, l’absència de turisme massificat i la possibilitat de recórrer l’entorn amb calma fan que sigui un destí molt valorat per a escapades tranquilles.

Quan anar-hi i què cal tenir en compte

La primavera i la tardor són especialment agradables, amb temperatures suaus i canvis de color al bosc. A l’estiu també és una bona opció, però convé portar calçat adequat per als carrers empedrats i revisar la meteorologia abans de planificar rutes més llargues.

Visitar aquest poble no és només descobrir un indret, sinó experimentar un paisatge on el passat medieval i la natura conviuen sense artificis. És un dels pocs llocs on el silenci encara forma part de l’experiència.

