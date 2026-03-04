Mercadona llança un nou producte per menys de 2 euros que arrasa als esmorzars

Mercadona ho ha tornat a fer. Quan pensàvem que ja ho havíem vist tot al passadís dels esmorzars, la cadena de Juan Roig llança el que ja s’ha batejat com el “caprici” definitiu de març de 2026. Si ets d’aquelles persones que necessita un incentiu extra per sortir del llit, prepara’t, perquè aquest producte canviarà els teus matins per sempre.
No és només un producte més al prestatge. És un fenomen viral que va començar tímidament en algunes botigues i que, gràcies al boca-orella i a TikTok, s’ha convertit en la caça del tresor de totes les clientes. El millor de tot? Fidel a la filosofia de la marca, el preu és tan reduït que sembla impossible: pots emportar-te aquest petit luxe a casa per menys de 2 euros.
El que fa que aquest llançament sigui tan especial no és només el seu sabor irresistible, sinó la manera com transforma un esmorzar ràpid en un moment digne d’una pastisseria gourmet. (Sí, nosaltres també hem corregut al supermercat més proper per assegurar el nostre estoc abans que desaparegui).
El secret de l’èxit: Sabor artesanal a preu de saldo
Què ha posat Mercadona dins d’aquest envàs per causar tant d’enrenou? La clau està en la textura i la qualitat dels ingredients, que recorden aquells productes fets a mà que solíem trobar a les fires tradicionals. És la combinació perfecta entre la dolçor justa i aquella sensació de “confort” que tots busquem en començar el dia.
Moltes seguidores de la marca destaquen la versatilitat d’aquest nou “caprici”. Queda bé amb el cafè, combina a la perfecció amb el iogurt i és l’aliat ideal per a aquells dies en què el cos demana una mimo extra. És, essencialment, la democratització del plaer gastronòmic matinal sota el segell d’Hacendado.
A més, Mercadona ha cuidat la presentació perquè, a banda de ser bo, sigui pràctic per a qui viu amb presses. És l’exemple perfecte de com la innovació constant de la cadena espanyola aconsegueix detectar els desitjos dels consumidors abans i tot que nosaltres sapiguem que els tenim.
Consell de la Gema: Si vols elevar l’experiència al següent nivell, escalfa el producte uns segons al microones. L’aroma que envairà la teva cuina farà que et sentis en un hotel de cinc estrelles sense sortir de casa.
Per què s’està esgotant en temps rècord?
La raó és senzilla: l’efecte “novetat” sumat a una relació qualitat-preu imbatible. En moltes ciutats, els prestatges es buiden durant les primeres hores del matí. Les “caps” (com Mercadona anomena les seves clientes) saben que, si veuen el producte, l’han d’agafar, perquè en la propera visita potser ja no hi serà.
Aquest llançament forma part de l’estratègia de Mercadona de renovar constantment el seu catàleg per mantenir el lideratge en el sector de l’alimentació a Espanya. I, un cop més, han demostrat que coneixen el paladar del seu públic com ningú. És l’addicció saludable (o potser no tant, però què importa?) que totes volíem per a aquest març.
No es tracta només de menjar; es tracta de l’experiència de descobrir aquella “joia amagada” al supermercat que pots recomanar a les teves amigues i semblar una verdadera experta en compres intel·ligents.
El petit luxe que cap en qualsevol pressupost
En un context on tot sembla pujar de preu, trobar una novetat tan apetitosa per menys de 2 euros és gairebé un miracle. És el tipus de compra per impuls de la qual no te’n penedeixes en arribar a la caixa, perquè saps que el plaer que et proporcionarà val cada cèntim.
Aquest nou caprici de Mercadona ha vingut per quedar-se i per destronar altres clàssics de l’esmorzar. És modern, és deliciós i, sobretot, és extremadament accessible. És la prova que per ser feliç al matí no cal gastar gaire, només saber què posar al carret de la compra.
Consell final: No vagis a Mercadona amb gana, o corres el risc d’emportar-te el prestatge sencer d’aquesta nova addicció. Però, si hi vas, busca bé al passadís dels esmorzars, perquè aquesta joia pot estar amagada esperant-te.
Al capdavall, la vida està feta de petits moments, i aquest nou producte de Mercadona promet fer que el teu primer moment del dia sigui, simplement, espectacular.
Resistiràs a provar la novetat de què tothom parla o seràs la propera a caure en la temptació per menys de 2 euros?