Una experta en dermocosmética recomienda este champú de Mercadona con queratina para usar a diario

Encontrar el champú perfecto parece una misión imposible entre tantas promesas de marketing y precios desorbitados.

Pero a veces, la solución no está en una boutique de lujo, sino en el pasillo de cosmética de tu Mercadona más cercano.

Una experta en dermocosmética ha puesto bajo la lupa el champú de queratina de la cadena valenciana y su veredicto ha dejado a todos con la boca abierta.

No hablamos de un producto más, sino de una fórmula que cumple lo que promete por un precio que parece una broma.

Si tu cabello pide a gritos hidratación y control del encrespamiento, este podría ser tu nuevo mejor amigo.

La queratina como ingrediente estrella

El secreto de este champú reside en su alta concentración de queratina, la proteína que nuestro cabello pierde por el uso de planchas y tintes.

La experta destaca que, a diferencia de otros productos baratos, este logra penetrar en la fibra capilar para sellarla de verdad.

Desde el primer lavado, la sensación es de un cabello mucho más dócil, brillante y con ese movimiento que solo vemos en los anuncios.

Es ideal para melenas castigadas que necesitan un extra de mimo sin tener que pasar por el salón de belleza.

Además, su aroma es tan envolvente que la experiencia en la ducha se convierte en un auténtico spa casero.

Lo mejor de todo es que no deja el cabello pesado ni apelmazado, algo que solemos temer en las fórmulas nutritivas.

¿Por qué lo recomiendan las que más saben de piel y cabello?

La dermocosmética no miente: cuando los ingredientes son buenos y están bien equilibrados, los resultados llegan.

Este champú ha pasado el examen de los especialistas porque respeta el cuero cabelludo mientras limpia en profundidad.

Mucha gente gasta fortunas en marcas internacionales, pero esta recomendación demuestra que el «low cost» puede ser de alta calidad.

Es el típico secreto que las expertas comparten entre ellas y que ahora se ha vuelto viral en las redes sociales.

En los foros de belleza ya lo comparan con productos que cuestan cinco veces más en tiendas especializadas.

Nosotros lo hemos probado y confesamos que el brillo que deja es hipnótico.

Cómo sacarle el máximo partido en casa

Para que los resultados sean de peluquería, el truco está en la forma de aplicación.

No basta con frotar y aclarar; la experta sugiere dejar que la espuma actúe un par de minutos para que la queratina haga su magia.

Combínalo con la mascarilla de la misma línea si tienes las puntas muy abiertas o el cabello especialmente seco.

Es el tratamiento de choque perfecto para preparar tu melena de cara al buen tiempo.

La relación calidad-precio es, sencillamente, imbatible: menos de 3 euros por un bote que dura semanas.

No nos extraña que se agote cada vez que lo reponen; es el «Efecto Deliplus» en su máxima expresión.

¿Eres de las que ya lo tiene en la ducha o te esperarás a que te lo cuenten tus amigas?

Mercadona vuelve a demostrar que para estar guapa no es necesario vaciar la cartera.

¡Corre a buscar el tuyo antes de que el resto del mundo se entere de este tesoro!