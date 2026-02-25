OCU señala esta crema de Mercadona como la mejor y se agota en tiendas

Elegir una crema facial no es solo cuestión de marca. Cambia la piel, cambia el clima y cambia el resultado según la textura y la tolerancia. La Organización de Consumidores y Usuarios mantiene un comparador con pruebas y criterios de hidratación donde se puede ver qué productos destacan y por qué: resultados del comparador oficial de cremas hidratantes de la OCU.

En los últimos días, una crema concreta de supermercado se ha hecho viral por una razón simple: aparece como “mejor compra” en este tipo de comparativas y su precio está muy por debajo del de marcas de dermocosmética. La clave no es que cueste poco, sino qué mide exactamente la OCU cuando decide si hidrata de verdad y si el producto merece recomendación.

El dato que dispara el interés llega al identificar el producto: la OCU sitúa como una de las opciones destacadas la crema facial hidratante de Mercadona Deliplus Textura Rica 24 H, conocida por muchos consumidores como la «Hidrata». En el comparador figura con un precio de referencia de 5 euros y aparece como una de las selecciones con mejor relación calidad-precio dentro del análisis.

Qué valora la OCU en una crema hidratante y por qué esto importa más que el nombre

En cosmética, una promesa sin medida vale poco. Por eso, las comparativas que se basan en pruebas de hidratación y en evaluación de uso real son útiles para separar sensaciones de resultados. La OCU explica que, al evaluar cremas, se fija en la eficacia hidratante y en propiedades cosméticas que determinan si el producto encaja en el día a día: absorción, comodidad, sensación en la piel y aspectos del etiquetado.

Este enfoque es clave para entender por qué una crema puede ganar sin ser “de lujo”. Una fórmula puede hidratar muy bien y, aun así, no gustar a todo el mundo si deja brillo, resulta pesada o tiene una fragancia que no se tolera. En otras palabras: la eficacia es necesaria, pero la experiencia de uso marca si una crema se utiliza cada día o se queda en un cajón.

La diferencia entre hidratar y sentir hidratación

Muchas cremas producen un efecto inmediato de confort que se confunde con hidratación profunda. La hidratación, en cambio, depende de cómo la fórmula reduce la pérdida de agua y de cómo refuerza la barrera cutánea. En pieles secas, una textura rica puede dar el resultado que se busca. En piel mixta o grasa, esta misma textura puede ser excesiva, aunque hidrate bien.

Por qué una textura rica puede ser una ventaja o un problema

La etiqueta “textura rica” suele indicar más fase grasa y más capacidad de “sellado”. Esto se traduce en más sensación de protección, sobre todo en invierno o con piel seca. El riesgo aparece cuando se utiliza como crema universal: en pieles con tendencia a brillo, poros obstruidos o brotes, una textura rica puede sentirse pesada y empeorar la tolerancia diaria.

La crema de Mercadona que se ha hecho viral: qué ofrece y a quién le encaja

Que una crema sea recomendada por una organización de consumidores no significa que sea perfecta para todos. Significa que, según los criterios evaluados, destaca frente a alternativas similares. En el caso de la crema Deliplus Textura Rica 24 H, su punto fuerte es la relación entre rendimiento hidratante y costo, además de un etiquetado considerado completo dentro del análisis.

Para aterrizar la recomendación, lo más útil es pensar en perfiles. No en “edad”, sino en tipo de piel, época del año y objetivo real.

Cuándo suele funcionar mejor

Piel seca o muy seca : cuando hay tirantez, aspereza o descamación fina.

: cuando hay tirantez, aspereza o descamación fina. Rutina nocturna : si se busca una crema más envolvente que no compita con maquillaje o fotoprotector.

: si se busca una crema más envolvente que no compita con maquillaje o fotoprotector. Clima frío o ambientes secos : calefacción, viento y cambios de temperatura que castigan la barrera cutánea.

: calefacción, viento y cambios de temperatura que castigan la barrera cutánea. Presupuesto ajustado: cuando se necesita una hidratante estable sin pagar una marca premium.

Cuándo conviene vigilar la respuesta de la piel

Piel mixta o grasa : puede dejar sensación pesada o aumentar el brillo en la zona T.

: puede dejar sensación pesada o aumentar el brillo en la zona T. Tendencia acneica : cualquier textura rica puede favorecer congestión en algunos rostros.

: cualquier textura rica puede favorecer congestión en algunos rostros. Piel muy reactiva: si hay sensibilidad a fragancias, conviene probar antes en una zona pequeña.

Cómo utilizarla para notar hidratación sin pasarte con la cantidad

El error típico con las cremas ricas es aplicar demasiada y atribuir el resultado a “no se absorbe”. En realidad, muchas fórmulas hidratantes están pensadas para dejar una película protectora ligera. La diferencia está en la dosis, el orden de la rutina y el momento.

Aplicación práctica en 4 pasos

1. Piel limpia y ligeramente húmeda : ayuda a que la hidratación se distribuya mejor y mejora la sensación final.

: ayuda a que la hidratación se distribuya mejor y mejora la sensación final. 2. Cantidad pequeña : una avellana suele ser suficiente para rostro y cuello.

: una avellana suele ser suficiente para rostro y cuello. 3. Presionar en lugar de frotar : reduce irritación y mejora una distribución uniforme.

: reduce irritación y mejora una distribución uniforme. 4. Ajustar por zonas: más cantidad en las mejillas si están secas, menos en la frente y la nariz si hay brillo.

El momento más cómodo si tu piel no es muy seca

Si tu piel es normal o mixta y la quieres probar, suele encajar mejor por la noche o en días fríos. Por la mañana, una textura rica puede complicar la aplicación del fotoprotector o dejar un acabado demasiado brillante. La estrategia más segura es alternar: noches alternas o uso localizado en zonas secas.

Por qué se ha convertido en mejor compra y qué no deberías esperar

El salto a la viralidad suele venir de una mezcla de factores: el sello de una entidad reconocida, un precio muy bajo y la idea de “gana a cremas caras”. La parte útil es la primera: si una crema rinde bien en hidratación y cuesta poco, tiene sentido que se recomiende. La parte engañosa es la segunda: una crema hidratante no es, por sí sola, un tratamiento antiedad completo ni sustituye hábitos básicos.

Si el objetivo es mejorar el aspecto del rostro a medio plazo, el núcleo suele ser simple: hidratación que toleres, constancia y fotoprotección diaria. Si además se buscan objetivos concretos como manchas, acné o arrugas profundas, se necesitan activos específicos y una rutina compatible con tu piel. En este escenario, una crema como esta funciona como base hidratante, no como solución total.

Checklist rápido antes de comprarla solo por el efecto viral

Define tu tipo de piel : seca, normal, mixta o grasa.

: seca, normal, mixta o grasa. Piensa cuándo la vas a usar : mañana con fotoprotector o noche como crema de confort.

: mañana con fotoprotector o noche como crema de confort. Empieza poco a poco : 3 noches por semana y observa brillo o congestión.

: 3 noches por semana y observa brillo o congestión. No esperes milagros antiedad: su papel principal es hidratar y mejorar el confort.

La razón por la cual esta crema de Mercadona aparece como opción destacada en la OCU no es ningún truco: es que, en los criterios de hidratación y relación calidad-precio, compite muy bien. La parte importante es usarla con criterio: si tu piel es seca, puede encajar como hidratante diaria o nocturna; si tu piel es mixta o grasa, es más inteligente tratarla como crema de temporada o de zonas concretas. Ahí está la diferencia entre “la compré por viral” y “me funciona de verdad”.