Estos son los smartwatches más vendidos ahora mismo

El mercado de los wearables en España está más vivo que nunca y los datos de marzo de 2026 confirman una tendencia clara: buscamos calidad, pero no a cualquier precio.

Ya no nos conformamos con que el reloj nos dé la hora; ahora exigimos que sea nuestro entrenador personal y nuestro centro de notificaciones.

Los últimos datos de ventas revelan que el usuario español ha cambiado sus prioridades, apostando por dispositivos con autonomías infinitas.

Si estás buscando un smartwatch, lo que leerás a continuación te ayudará a entender por qué tu vecino lleva este modelo tan específico.

Prepárate, porque el podio ha sufrido cambios que nadie vio venir a principios de año.

Xiaomi y Samsung se reparten el pastel

La medalla de oro este mes se la lleva Xiaomi, consolidando su gama Redmi como la preferida de los españoles por su imbatible relación calidad-precio.

Su capacidad para ofrecer pantallas AMOLED y seguimiento de salud avanzado por menos de 100 euros ha sido la clave del éxito.

Siguiéndole los pasos encontramos a Samsung con sus Galaxy Watch, que continúan siendo la referencia para los usuarios de Android que buscan algo más premium.

La integración perfecta con el ecosistema Galaxy y la precisión de sus sensores bioactivos los mantienen en la cima del ranking.

Es curioso ver cómo el diseño circular continúa ganando la batalla estética en nuestro país frente a las formas cuadradas.

Muchos usuarios destacan que la facilidad de uso de estas interfaces ha sido determinante para su compra.

¿Qué ha pasado con el Apple Watch?

El gigante de Cupertino continúa manteniendo una base de fans fiel, pero este mes ha caído al tercer lugar en volumen de unidades vendidas.

Aunque sigue siendo el rey en cuanto a beneficios por reloj, el alto precio de sus últimos modelos ha hecho que muchos esperen a las ofertas.

El Apple Watch SE continúa siendo el salvavidas de la marca en España, siendo el modelo más buscado por quienes quieren entrar al universo Apple.

Sin embargo, la competencia asiática aprieta con fuerza ofreciendo funciones de electrocardiograma y oxigenación en sangre a precios mucho más bajos.

Las expertas en tecnología de nuestra redacción coinciden: la brecha de funciones se está cerrando, pero la de precio sigue siendo un abismo.

Esto ha provocado que el consumidor medio se lo piense dos veces antes de hacer una inversión de más de 400 euros.

Las funciones que más valoramos los españoles

Si algo define las ventas de este mes es la obsesión por la batería.

Los modelos que prometen más de una semana de uso sin pasar por el cargador han visto cómo sus ventas se disparaban.

También es tendencia la monitorización del sueño y el estrés, funciones que se han vuelto imprescindibles en el día a día post-vacacional.

El pago móvil mediante NFC es otro de los puntos calientes: si el reloj no permite pagar el café, el español no lo quiere.

Nosotros ya hemos probado los tres modelos más vendidos y confesamos que la fluidez del número uno es realmente sorprendente.

¿Eres de los que prefiere llevar un ordenador en la muñeca o te basta con que cuente tus pasos?

Sea cual sea tu perfil, el mercado español tiene hoy más opciones que nunca para que no te quedes atrás.

¡Elige bien y que tu reloj trabaje por ti!