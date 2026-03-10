El nuevo queso de Mercadona ideal para un picoteo: intenso y muy sabroso

Hay placeres que no deberían costar una fortuna, y Mercadona parece haber encontrado la fórmula mágica para hacernos felices este marzo. Si eres de las que no concibe una cena sin una buena tabla de quesos, prepárate.

La cadena valenciana acaba de lanzar una novedad que ya está corriendo como la pólvora por TikTok e Instagram. Se trata de un queso de intensidad alta, diseñado específicamente para esos momentos de picoteo donde buscas algo más que un trozo de queso convencional.

No es solo un producto nuevo; es una experiencia gourmet a precio de supermercado. (Sí, nosotros también hemos tenido que controlarnos para no comprar toda la caja).

El secreto de su éxito: Sabor intenso y textura adictiva

¿Qué hace que este queso sea tan especial? La clave está en su proceso de curación. Mercadona ha buscado un equilibrio perfecto entre un sabor potente, que perdura en el paladar, y una textura que se deshace en la boca sin ser excesivamente dura.

Esta novedad se presenta en un formato ideal para el picoteo, fácil de cortar y perfecto para combinar con un poco de fruta seca o una buena copa de vino tinto. Es el típico producto que, si lo pones en un plato bonito, nadie creería que te ha costado tan poco.

Este lanzamiento se enmarca dentro de la renovación constante de la sección de lácteos de Hacendado, donde la calidad ha dado un salto de gigante en los últimos meses, compitiendo cara a cara con queserías especializadas.

Es importante destacar que, a pesar de su intensidad, es un queso muy versátil. No solo brilla en solitario, sino que puede elevar cualquier ensalada o plato de pasta si lo rallas por encima en el último momento.

¿Por qué todo el mundo habla de él este marzo de 2026?

La viralidad de este queso no es casualidad. En un momento en que miramos más que nunca la relación calidad-precio, encontrar un producto «premium» por pocos euros es un auténtico triunfo para el consumidor inteligente.

Los primeros clientes que lo han probado coinciden en lo mismo: su sabor recuerda a los quesos viejos de autor. Tiene esos pequeños cristales de maduración que tanto gustan a los amantes del buen queso y que indican una curación hecha con tiempo y cuidado.

Un consejo de experta: si lo compras, sácalo de la nevera al menos 20 minutos antes de consumirlo. A temperatura ambiente es donde realmente despierta toda su gama de aromas y la textura se vuelve irresistible.

Además, su envase está pensado para mantener la frescura más tiempo, aunque dudamos mucho que aguante más de un par de días en tu nevera sin que alguien pique un trozo.

La «joya» que soluciona tus cenas improvisadas

Todas hemos tenido esas visitas inesperadas o esas noches en que no nos apetece cocinar. Tener este queso en la despensa es como tener un as bajo la manga. Con un poco de pan tostado y un buen aceite de oliva, la cena está solucionada con un 10.

Invertir en pequeños lujos cotidianos es la mejor manera de hacer el día a día más agradable. Y si este lujo cuesta menos que un café en el centro, la decisión de compra es casi obligatoria.

Mercadona ha vuelto a demostrar que sabe leer perfectamente qué queremos: sabor, calidad y un precio que no nos haga sentir culpables. Este queso intenso es el mejor ejemplo de esta estrategia de éxito.

Corren rumores de que en algunos centros ya han tenido que limitar la compra por persona para evitar el desabastecimiento. Así que, si lo ves en tu sección de refrigerados, no lo pienses mucho.

Confirmar que has descubierto el queso de la temporada antes que todas tus amigas te da ese puntito de «insider» que tanto nos gusta, ¿verdad?

¿Eres más de queso solo con un buen vino o prefieres acompañarlo con un poco de mermelada de tomate para contrastar sabores?