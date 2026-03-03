El congelado de Mercadona que mejora al cocinarlo a la plancha y es pura proteína

Preparar la cena al llegar a casa cansada se ha convertido en el gran reto del siglo XXI. Buscamos algo rápido, que no ensucie y, sobre todo, que sea saludable. Y parece que Mercadona tiene la clave maestra en su sección de congelados.

Hablamos de los medallones de salmón de Hacendado. Un producto que ha pasado de ser un «fondo de armario» a convertirse en el protagonista absoluto de las dietas altas en proteína por su comodidad y precio.

Sin embargo, la mayoría de los consumidores comete un error básico: encender el horno. Aunque parece la opción más limpia, los expertos y los paladares más finos lo tienen claro. Si quieres que este pescado brille, debes cambiar de técnica.

El error del horno y el triunfo de la plancha

Es la trampa en la que todas caemos. Pensamos que el horno nos ahorrará trabajo, pero con un corte tan específico como el medallón, el riesgo de que quede seco es altísimo. Al ser piezas compactas, el calor seco del horno suele evaporar sus jugos internos antes de que el exterior esté dorado.

La solución definitiva es la plancha. Al cocinar estos medallones directamente congelados (o ligeramente atemperados) sobre una superficie muy caliente con una gota de aceite, ocurre la magia. Se crea una capa crujiente exterior que sella todos los jugos.

El resultado es una textura que pocos esperan de un producto congelado: un corazón tierno, rosado y extremadamente jugoso que no tiene nada que envidiar al salmón fresco de la pescadería.

Pura proteína por menos de 4 euros

Más allá de la técnica, lo que ha hecho viral este producto es su perfil nutricional. Cada paquete, que ronda los 3,95 euros, contiene piezas que son prácticamente proteína pura y grasas saludables Omega-3.

Es la solución ideal para resolver una comida en menos de 10 minutos. No hace falta limpiar escamas, no hay espinas traicioneras y el formato circular es perfecto para controlar las raciones si estás siguiendo un plan de pérdida de peso o ganancia muscular.

Dato importante: El salmón es uno de los alimentos más recomendados para proteger la salud cardiovascular y mejorar el sistema inmunológico. Tenerlo en el congelador es, literalmente, tener un seguro de vida gastronómico.

Cómo cocinarlos para que queden perfectos

Para que no se te peguen y queden de revista, el truco de Gema es sencillo: calienta la plancha hasta que casi eche humo. Pon el medallón y no lo toques durante al menos 3 o 4 minutos por cada lado.

Si intentas darle la vuelta antes de tiempo, romperás esa costra deliciosa y perderás el efecto «premium». Acompáñalo con unas verduras al vapor o una ensalada rápida y tendrás una cena de restaurante por una fracción de su precio original.

Truco de Gema: Añade un pellizco de sal en escamas y un chorrito de limón justo antes de servir. El contraste de la acidez con la grasa del salmón hará que te olvides de que lo sacaste de un paquete de cartón.

El aliado de las cenas «low cost» y saludables

En un momento donde la cesta de la compra no para de subir, encontrar productos que mantengan la calidad nutricional a un precio competitivo es un alivio para nuestro bolsillo. Mercadona ha acertado de lleno con este formato que gana en jugosidad y sabor si sabes cómo tratarlo.

La próxima vez que pases por el pasillo de congelados, no lo dudes. Pero recuerda la regla de oro: deja el horno para la repostería y saca la plancha para tus medallones.

¿Eras de las que los secaba en el horno o ya conocías el secreto de la plancha?

Al fin y al cabo, comer bien no es cuestión de tiempo, sino de tener los aliados correctos en el congelador.

Nos vemos en el próximo descubrimiento del súper, antes de que se agote en las estanterías.