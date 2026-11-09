Entra en vigor la Llei de Benestar Animal: prohibit deixar el gos sol més de 24 hores

Baixes un moment a buscar el pa, t’entreens xerrant amb un veí i, sense adonar-te’n, el teu gos fa quinze minuts que està lligat a un fanal. Compte. Aquest gest quotidià que hem fet tota la vida acaba de passar de ser un descuit a una infracció que et pot arruïnar el mes.
La nova normativa de protecció animal no ve amb avisos amistosos. Ha arribat per sacsejar la manera com convivim amb els nostres peluts. (I sí, a mi també em sembla que la butxaca patirà més del compte si no ens aprenem la lletra petita).
Si ets dels que pensa que per “cinc minuts” no passa res, aquest article és per a tu. La realitat als carrers de Barcelona, Girona o qualsevol racó del país ha canviat avui mateix. Els agents ja tenen l’ordre de vigilar què passa a les portes dels comerços.
La fi dels gossos “aparcats” al supermercat
S’ha acabat. La imatge del Golden Retriever esperant pacientment a la porta de la botiga mentre fas la compra setmanal és ara il·legal. La llei és taxativa: queda prohibit deixar els animals lligats o deambulant per espais públics sense supervisió.
No importa si el gos és el més bo del món o si està a l’ombra. La sanció per deixar la teva mascota sense vigilància a la via pública es considera una infracció lleu, però de “lleu” en té ben poc quan veus la xifra al butlletí de denúncia.
Parlem de multes que arranquen en els 500 euros i poden escalar fins als 10.000 depenent de la gravetat o la reincidència. És una mesura que busca evitar robatoris, agressions o simplement l’estrès innecessari de l’animal davant el trànsit de desconeguts.
El que molta gent no sap és que la vigilància ha de ser presencial i constant. No val mirar-lo a través del vidre de la farmàcia. Si no tens contacte visual directe i capacitat de reacció immediata, estàs cometent un error que la policia local no passarà de llarg.
Has de saber que moltes botigues estan instal·lant ja parkings per a gossos amb clau o codis de seguretat. Fes-los servir només si estan homologats, perquè la responsabilitat final davant qualsevol incident continua sent teva i de ningú més.
El cronòmetre de l’abandonament: Quant de temps és massa?
Aquí és on entra la verdadera enginyeria legal d’aquest 2026. La llei estableix un límit de temps màxim perquè un gos estigui sol dins de casa. I no, ja no pots marxar de cap de setmana i deixar-lo amb un sac de pinso i a la bona de Déu.
El termini màxim permès de solitud és de 24 hores consecutives. Si superes aquest temps sense que ningú entri a casa a supervisar l’animal, la llei ho considera una situació de risc. Per a altres mascotes, com gats o foines, el marge s’amplia fins als tres dies.
Però tornem al carrer, que és on hi ha el perill real per al nostre pressupost. La prohibició de deixar el gos sol al cotxe també s’ha endurenit. És igual que deixis la finestra oberta o que el cotxe estigui en un pàrquing subterrani.
Si la temperatura interior posa en risc la vida de l’animal (cosa que passa en prou feines 10 minuts sota el sol), l’infracció escala de categoria. Aquí ja entrem en el terreny de les faltes greus, on les multes poden arribar als 50.000 euros sense parpellejar.
Sabies que el teu veí pot ser el denunciant?
Aquesta és la part que genera més tensió a les comunitats de veïns. La nova llei atorga una rellevància especial a la col·laboració ciutadana. Si un gos plora o lladra de manera persistent perquè porta massa hores sol, la policia pot intervenir.
Els agents tenen ara protocols més àgils per accedir a habitatges o retirar animals en situacions de negligència. No és per espantar-te, però la inspecció animal és molt més activa que fa només un any. (Avisat estàs, que després venen els disgustos a la bústia).
A més, recorda que ara és obligatori tenir el teu gos identificat amb microxip i registrat en el sistema autonòmic. Si et paren per deixar-lo sol i el gos no té els papers en regla, la multa es multiplica per dos de forma automàtica.
El que es busca és fomentar la tinença responsable. No es tracta de prohibir per prohibir, sinó d’entendre que un gos no és un objecte que pots deixar “en pausa” mentre tu segueixes amb el teu ritme de vida frenètic i estressat.
L’assegurança de responsabilitat civil ja és obligatòria per a TOTS els gossos, sense importar la raça o el pes. Si el teu gos causa un incident mentre està sol i no tens pòlissa, la multa mínima és de 3.000 euros. No te la juguis.
Com sobreviure a la nova llei sense tornar-se boig
La solució intel·ligent és la planificació. Si saps que vas a un lloc on no admeten gossos, deixa’l a casa. Estarà molt més segur i tranquil al seu llit que no pas lligat a un pal de la llum patint per si tornes o no.
Cada vegada hi ha més establiments dog-friendly. Busca l’adhesiu a la porta abans d’entrar. Si un comerç no et deixa passar amb ell, busca una altra alternativa. Al final, el mercat s’adaptarà a nosaltres, però mentrestant, la disciplina és el teu millor estalvi.
Un altre truc que estem veient molt a les ciutats és el “suport entre amos”. Grups de WhatsApp de veïns que es tornen per cuidar els gossos mentre els altres fan encàrrecs ràpids. És l’economia col·laborativa aplicada als nostres millors amics.
Al final, aquesta llei ens obliga a ser millors amos. Potser ens sembla un poc excessiu al principi, però evita situacions tràgiques que tots hem vist a les notícies. La seguretat del teu pelut val molt més que la comoditat de portar-lo a tot arreu.
Decisions intel·ligents per a amos informats
Estar al corrent d’aquests canvis és el que et diferencia dels que acabaran pagant multes astronòmiques aquest estiu. L’Enginyeria de l’Atenció no només serveix per llegir notícies, serveix per protegir el teu estil de vida i els que més estimes.
Revisa avui mateix el contracte de la teva assegurança i comprova que cobreix la responsabilitat civil de la teva mascota. I la propera vegada que sentis la temptació de deixar-lo “un segon” fora de la fleca, recorda aquells 10.000 euros que podrien estar volant.
El món està canviant i les mascotes ja no són l’última baula de la cadena. Són ciutadans de ple dret i, com a tals, requereixen que estiguem a l’alçada. Ells no poden llegir el BOE, però tu sí (o almenys, em pots llegir a mi).
Has vist ja algun agent avisant pel teu barri sobre aquestes noves multes? Jo que tu, començaria a canviar el xip avui mateix, perquè la campanya de vigilància serà intensiva durant tot aquest mes.
Al final, cuidar d’ells és també cuidar de la nostra tranquil·litat. Oi que no deixaries la teva motxilla oberta al mig del carrer? Doncs amb el teu gos, ara la llei et demana exactament el mateix nivell de cura.