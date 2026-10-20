Els amos de gossos i gats hauran de complir nous requisits des del 2028

Si comparteixes la teva vida amb un gos o un gat, ha arribat el moment de prestar atenció. Brussel·les acaba de posar sobre la taula un nou marc regulador que transformarà radicalment la forma en què entenem la tinença i cria d’animals de companyia a tot el continent.
No estem parlant d’un suggeriment menor, sinó d’un acord provisional assolit entre el Consell i el Parlament Europeu. El compte enrere ha començat i, encara que la data marcada al calendari és el 2028, les implicacions per a la nostra butxaca i les nostres rutines diàries ja estan generant un enorme debat (sí, nosaltres també ens hem quedat sorpresos amb l’abast de les mesures).
La fi d’una era per a la cria i la venda
La normativa busca un objectiu clar: traçabilitat total i un benestar animal blindat per llei. La mesura estrella que afectarà a tots els futurs propietaris és l’obligatorietat absoluta del microxip. Cap animal podrà ser venut, cedit o donat si no està correctament identificat prèviament.
Però el setge s’estreny especialment sobre els qui es dediquen a la cria. La Unió Europea prohibeix de manera taxativa la cria consanguínia entre familiars directes i veta qualsevol encreuament que resulti en híbrids amb espècies silvestres. El control serà ferri: si una femella ha estat sotmesa a dues cesàries, quedarà automàticament exclosa de qualsevol procés de reproducció futur.
Nota important: Els animals amb trets físics extrems o que hagin patit mutilacions estètiques tindran prohibida la seva participació en exposicions, competicions i esdeveniments públics. És la fi d’una estètica imposada que, sovint, amagava greus problemes de salut.
La teva responsabilitat diària segons la nova llei
La nova regulació no s’atura en els criadors; aterra directament al saló de casa teva. La llei estableix exigències clares per a qualsevol propietari, independentment de si l’animal és de raça o un company rescatat. L’atenció veterinària deixa de ser una opció per convertir-se en una obligació legal sota aquest nou reglament.
Què significa això per al teu dia a dia? Doncs que la cura responsable passarà a ser vigilada. Hem de garantir, per llei, aigua fresca i neta, alimentació adequada i un allotjament que compleixi amb estàndards mínims d’habitabilitat. El sedentarisme animal es combat amb una mesura directa: tots els gossos hauran de sortir a passejar diàriament o tenir accés garantit a una zona a l’aire lliure des de les vuit setmanes de vida.
Per què aquest canvi ara?
Europa ha decidit que el benestar animal ha de tenir un llenguatge comú. Fins ara, cada país navegava amb les seves pròpies normes, la qual cosa dificultava el control del mercat i el combat contra l’abandonament. Aquesta unificació busca posar fi a pràctiques de dubtosa ètica que, durant dècades, han operat en una zona grisa.
La realitat és que l’entorn normatiu canvia per protegir a qui no té veu. Encara que el 2028 pugui semblar llunyà, l’adaptació dels refugis, els comerços i, per descomptat, de les pròpies famílies requerirà un període d’ajust important. És el moment de revisar si la nostra manera de cuidar al nostre millor amic encaixa amb aquest nou full de ruta europeu.
Estàs preparat per a aquest nou escenari de control i benestar obligatori? La llei està escrita i promet canviar per sempre la nostra relació amb ells.