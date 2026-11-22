Durant milions d’anys, la terra va tremolar sota el pes d’un gegant que ningú havia vist mai. Ara, la troballa d’un nou titanosaure a les entranyes de Tailàndia ha deixat la comunitat científica en estat de xoc absolut.
No estem parlant d’un fòssil qualsevol. Estem davant d’un colós que ha redefinit el que crèiem saber sobre la megafauna que va dominar el sud-est asiàtic durant el Cretaci superior. (Sí, nosaltres també ens hem quedat sense paraules en veure les dimensions).
Un coll que desafia les lleis de la física
La peça central d’aquest descobriment és el seu coll, una estructura de proporcions èpiques que s’estén fins als 27 metres de longitud. Imagina un edifici de deu plantes posat en horitzontal; aquesta és la magnitud de la criatura que els paleontòlegs estan començant a reconstruir peça a peça.
Aquest dinosaure de coll llarg no només és el més gran trobat a la regió, sinó que la seva anatomia revela una especialització sorprenent. Les seves vèrtebres, dissenyades per sostenir un cap petit però una estructura massiva, suggereixen un animal capaç d’arribar a vegetació que cap altre herbívor del seu temps podia ni tan sols fregar.
L’anàlisi de les seves restes òssies indica que aquest espècimen no només era massiu, sinó que posseïa una densitat òssia inusualment lleugera, una adaptació evolutiva que li permetia desplaçar-se sense col·lapsar pel seu propi pes.
Per què aquest descobriment importa avui?
La troballa és un cop directe sobre la taula de la paleontologia global. Fins ara, el registre fòssil en aquesta part del món era fragmentari, gairebé com intentar llegir un llibre al qual li falten la meitat de les pàgines. Amb aquest titanosaure, les peces comencen a encaixar.
Els investigadors, liderats per experts locals i col·laboracions internacionals, han confirmat que es tracta d’una espècie única. La forma de les seves extremitats i la disposició de la seva columna vertebral indiquen que aquest gegant era el rei absolut del seu ecosistema. No tenia depredadors que poguessin enfrontar-se a ell una vegada assolida l’edat adulta.
El trencaclosques del Cretaci
Què ens diu això sobre la història del nostre planeta? L’aparició d’un animal de 27 metres en un lloc on no esperàvem trobar tal magnitud suggereix que els grans titanosaurs van ser molt més diversos i es van estendre per àrees molt més vastes del que els nostres mapes antics assenyalaven.
Cada os trobat està sent sotmès a tomografies d’alta resolució. El que busquen no és només mesurar la seva grandària, sinó entendre com un animal tan massiu aconseguia bombar sang fins a un cap situat a més de 10 metres d’altura. (La biologia sempre és més extrema del que ens imaginem als llibres de text).
Encara queda molt de terreny per excavar a la zona. Els paleontòlegs adverteixen que aquest espècimen podria ser només la punta de l’iceberg. Si aquest tità va poder créixer fins als 27 metres en aquest entorn, quines altres criatures aguaiten encara sota les capes de roca tailandesa?
La propera vegada que visitis un museu d’història natural, recorda que encara hi ha titans esperant a ser despertats per un pic i una pala. Quin serà el següent rècord que trencarà la ciència? Estarem atents, perquè això promet ser només el principi.