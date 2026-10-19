Com fer crema catalana tradicional: 5 secrets de xef per a una textura perfecta

L’aroma cítric de la llimona, el toc càlid de la canyella i, per damunt de tot, el so celestial d’una fina capa de sucre que es trenca sota el pes de la cullera. Preparar una bona crema catalana tradicional és un viatge directe a la nostàlgia familiar, però aconseguir la textura perfecta exigeix precisió de xef.
Molts es queden a mig camí amb una textura massa líquida o, pitjor, amb grumolls que fan malbé l’experiència. Avui t’ensenyo com evitar aquests errors comuns de pastisseria.
La base de la crema catalana tradicional: ingredients i tècnica
La simplicitat d’aquesta postre és enganyosa. Amb només cinc ingredients bàsics pots tocar el cel gastronòmic si saps com tractar-los durant el procés de cocció lenta.
- Llet sencera de vaca: Oblida’t de les versions desnatades si busques la cremositat clàssica de tota la vida.
- Rovells d’ou frescos: Necessitaràs vuit rovells de la mida L per cada litre de llet sencera.
- Sucre blanc comú: Tant per a la barreja com per a la posterior crosta cruixent del final.
- Midó de blat de moro (Maizena): Unes dues cullerades soperes rases (uns 40 grams) fan de lligant perfecte.
- Aromes naturals: Pell de llimona groga (sense la part blanca amarga) i una branca de canyella de bona qualitat.
El secret que ho canvia tot és infusionar la llet el dia abans. Deixa que la llimona i la canyella reposin en fred dins de la llet durant tota la nit; la intensitat del sabor es duplicarà de forma natural.
Com aconseguir el cremat perfecte a casa
La marca d’identitat d’aquest dolç és la seva superfície daurada. Per fer una bona crema catalana tradicional necessites un bufador de cuina o la clàssica pala de ferro ben calenta.
Abans de cremar el sucre, deixa que la crema estigui completament freda a la nevera. Reparteix una capa generosa de sucre blanc per sobre de manera uniforme. Aplica calor directa fins que agafi un color ambre fosc. Escolta el silenci un segon i colpeja amb la cullera.
S’acompanya idealment amb uns carquinyolis cruixents o una petita copa de mistela ben freda. T’animes a encendre els fogons per reviure aquest clàssic de la nostra terra?