La transición hacia el coche eléctrico se ha convertido en una carrera de fondo donde España quiere ser protagonista. Sin embargo, el reciente anuncio de proyectos como la gigafactoría del Ebro ha encendido todas las alarmas en el sector energético (y en nuestro bolsillo).

No hablamos de una fábrica convencional, sino de instalaciones que funcionan como auténticos vampiros energéticos. ¿Sabes realmente cuánta electricidad devoran para producir una sola batería?

El dilema de los megavatios

Cuando pensamos en sostenibilidad, imaginamos paneles solares y parques eólicos. La realidad técnica de estas plantas es radicalmente diferente. Para fabricar celdas de litio a escala masiva, se requiere un flujo de energía constante y brutal que no siempre se puede garantizar con renovables de forma inmediata.

Expertos consultados advierten que estas plantas operan 24/7 sin descanso. Esto presiona la red eléctrica nacional a niveles que no habíamos visto antes. (Sí, es posible que el suministro se tense más de lo que imaginamos).

El consumo de una gigafactoría equivale al de una ciudad mediana. Si la red no se refuerza, el costo de mantenimiento podría trasladarse a las tarifas industriales y domésticas.

Más allá de los titulares de prensa

El proyecto previsto en el Ebro es el ejemplo perfecto de este choque de intereses. Por un lado, la promesa de cientos de puestos de trabajo locales que dinamizan la economía. Por otro, la incómoda pregunta: ¿está nuestro sistema eléctrico preparado para alimentar este apetito voraz sin que nuestra factura de la luz se resienta?

El origen del problema reside en el proceso de refinado y ensamblaje, que exige temperaturas extremas. Aquí es donde la eficiencia se convierte en la única moneda de cambio posible. Las empresas están bajo presión para integrar plantas de autoconsumo masivo, pero la tecnología actual tiene límites físicos claros.

¿Qué significa esto para el ciudadano?

Lo que sucede en estas instalaciones no se queda allí. Cada nuevo nodo de consumo masivo obliga a las eléctricas a rediseñar la infraestructura de distribución. Esto, en el lenguaje de los números, se traduce en inversiones multimillonarias que acaban, directa o indirectamente, influyendo en el costo del megavatio por hora.

Estamos ante una encrucijada tecnológica. Necesitamos baterías para el coche eléctrico, sí, pero el costo energético de producirlas es, por ahora, un secreto a voces que la industria prefiere no detallar mucho. (Nosotros, como usuarios, tenemos derecho a saber qué hay detrás del enchufe).

El factor tiempo es determinante

La competencia europea es feroz. Países como Alemania o Hungría también compiten por ser el «hub» de la batería en el continente. La prisa por inaugurar estas plantas podría llevar a una planificación eléctrica precipitada que pagaremos en los próximos años.

La verdadera pregunta no es si necesitamos las gigafactorías, sino a qué precio energético estamos dispuestos a comprarlas. La ley de oferta y demanda en el mercado eléctrico es implacable y no entiende de promesas electorales o deseos corporativos.

¿Es este el camino definitivo hacia la movilidad sostenible o estamos cambiando un problema por otro mayor? La respuesta comenzará a verse cuando los primeros contadores industriales empiecen a girar a toda velocidad en estos polígonos del futuro.

Estaremos muy atentos a cómo evoluciona la red. ¿Crees que este nivel de consumo está justificado para lograr la independencia del combustible fósil?