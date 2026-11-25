El mundo de las matemáticas acaba de vivir su momento «Big Bang» particular.

Lo que leerás no es solo otra noticia sobre algoritmos haciendo dibujos o escribiendo correos. Es algo mucho más profundo. AlphaZero, la inteligencia artificial de Google DeepMind, ha logrado lo que los humanos no pudimos en ocho décadas.

Hablamos del problema de las discrepancias de Erdős. Un enigma que suena a ciencia-ficción pero que trae de cabeza a los genios desde 1932. (Sí, nosotros también nos preguntamos cómo hemos tardado tanto).

El muro invisible que nadie podía saltar

Imagina una secuencia infinita de números: +1 y -1. El reto parece sencillo. Debes encontrar una manera que, sin importar cuánto sumes, el resultado nunca sea demasiado grande.

Paul Erdős, uno de los matemáticos más prolíficos de la historia, lanzó este guante hace 80 años. Desde entonces, miles de pizarras han acabado borradas y llenas de frustración. Nadie encontraba la clave.

Paul Erdős fue tan importante que los matemáticos miden su «distancia» con él mediante el Número de Erdős, similar a los seis grados de separación de Hollywood. La comunidad científica internacional lo consideraba un «problema imposible». Una de esas barreras que definen los límites del cerebro humano. Hasta que llegó la máquina.

¿Cómo lo ha conseguido AlphaZero?

La IA no se limitó a calcular más rápido que nosotros. Eso sería demasiado fácil. Lo que hizo AlphaZero fue «jugar» con las matemáticas como si fueran una partida de ajedrez.

El equipo de DeepMind reconfiguró el algoritmo para que viera la secuencia de números como un tablero. La IA comenzó a predecir movimientos, a detectar patrones invisibles para el ojo humano y a descartar caminos que no llevaban a ninguna parte.

El resultado ha dejado a los expertos en shock. No solo ha resuelto el problema, sino que lo ha hecho con una elegancia técnica que redefine nuestra relación con la tecnología.

No se trata solo de números. Este avance demuestra que la IA puede ser el «copiloto» definitivo para resolver los grandes misterios del universo, desde la física cuántica hasta la medicina personalizada.

El miedo (y la esperanza) de los matemáticos

¿Significa esto que ya no necesitamos a los matemáticos? Todo lo contrario. (Y menos mal, porque el bolsillo de muchos depende de ello).

Los científicos están asombrados porque la IA ha encontrado una solución contraintuitiva. Es decir, algo que a un humano nunca se le ocurriría porque «no parece lógico».

Estamos ante una nueva era. La inteligencia artificial ya no solo procesa datos; ahora está comenzando a crear conocimiento puro. El tipo de conocimiento que cambia los libros de texto para siempre.

Este hallazgo no es solo teórico. Resolver discrepancias numéricas es fundamental para mejorar las comunicaciones satelitales y la seguridad de tus datos bancarios.

¿Qué es lo siguiente en la lista?

Si la IA ha podido con Erdős, ¿qué será lo próximo? Los laboratorios ya están apuntando hacia la Hipótesis de Riemann o la conjetura de Goldbach.

Lo que hoy es un titular en tu móvil, mañana podría ser la base de una nueva tecnología que revolucione tu manera de vivir. Los números mandan, y ahora tenemos el mejor traductor del mundo.

Es fascinante pensar que una pregunta formulada antes de que existieran los ordenadores haya sido resuelta precisamente por el ordenador más avanzado del planeta.

¿Estamos preparados para que las máquinas nos expliquen cómo funciona la realidad? El debate está servido, pero los datos ahí están. El código ha sido descifrado.

Al final, resulta que los genios tenían razón: todo en la naturaleza sigue un orden. Solo necesitábamos a alguien (o algo) capaz de verlo sin parpadear.