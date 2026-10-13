Milions en pèrdues per ciberatac a més de 380 supermercats a França: què fer per defensar els teus drets com a consumidor

Un ciberatac massiu i sense precedents ha colpejat el cor del subministrament alimentari francès, provocant el caos en més de 380 supermercats. La notícia ens arriba amb la fredor d’una realitat que crida l’atenció: milions d’euros en aliments frescos i congelats s’han perdut, malbaratats per una acció digital que va escalfar neveres i congeladors fins a temperatures impensables. És un senyal clar que la seguretat alimentària, fins i tot a casa nostra, penja d’un fil (i d’un codi).
Però, més enllà de la impactant xifra econòmica i la magnitud de l’atac, què significa realment aquesta vulnerabilitat per a nosaltres, els consumidors, i quines eines tenim per defensar els nostres drets quan la confiança en la cadena de fred es trenca?
L’incident va començar amb una intrusió al programari de l’empresa danesa Danfoss, que permet als comerços gestionar els seus equips de refrigeració a distància. Els ciberdelinqüents van prendre el control, forçant algunes unitats a escalfar-se fins als 50 °C durant la nit. Aquest atac va afectar cadenes gegants com Coopérative U (més de 100 botigues), Intermarché i la seva marca Netto (180 botigues), i parcialment Carrefour, Monoprix i E.Leclerc. Les pèrdues es compten per milions, amb estimacions de fins a 270.000 euros només en dos supermercats d’Alsàcia.
El cor de la cadena de fred, sota atac digital
Aquest episodi no és només un ensurt informàtic; és una història de terror per a la seguretat alimentària. El programari de Danfoss va ser l’objectiu, en concret models antics que, segons la companyia, ja havien identificat com a vulnerables i per als quals havien aconsellat actualitzacions que no es van fer. Els congeladors, que normalment passen per un breu període de desconnexió nocturna per descongelació, van ser programats per mantenir-se calents durant hores, una acció deliberada que va convertir l’aliment en un perill potencial.
Les conseqüències van ser immediates i visibles. Quan els gerents van arribar dilluns al matí, van ser rebuts per una ventada d’aire calent provinent dels congeladors. S’han publicat imatges de passadissos d’helats amb termòmetres marcant 26,5 °C. (Sí, nosaltres també al·lucinem). El Grup Mousquetaires, propietari d’Intermarché i Netto, va confirmar que els seus refrigeradors van assolir els 50 °C durant sis hores. Tots els productes afectats van haver de ser retirats i destruïts per evitar riscos per a la salut pública, una decisió responsable però amb un cost econòmic que ens afecta a totes i tots (perquè el cost, al final, el paguem sempre els consumidors).
La meva alerta no és només pel menjar espatllat, sinó per la confiança que posem cada dia en el que comprem. Hem de ser més vigilants que mai.
Què significa això per al teu carro de la compra?
Aquesta situació, que la fiscalia francesa ha qualificat de “ciberatac a gran escala”, va més enllà de les fronteres. El comissari europeu d’Agricultura i Alimentació, Christophe Hansen, ja va advertir a X que “la seguretat alimentària requereix més atenció a tots els nivells. Perquè convertir els aliments en una arma ja és una realitat”. Aquestes paraules ressonen amb una veritat incòmoda: si la cadena de subministrament pot ser atacada amb aquesta facilitat en un país veí, podria passar a qualsevol lloc, incloent-hi els nostres supermercats.
Això ens obliga a ser consumidores més informades. Si alguna vegada detectem que un producte refrigerat o congelat no té la temperatura correcta, o si el seu embalatge presenta senyals de desgel i recongelació, tenim el dret i el deure de reportar-ho. No només protegim la nostra salut, sinó la de tota la comunitat. Els nostres diners mereixen la màxima garantia de qualitat i seguretat, i les empreses tenen la responsabilitat d’oferir-la, invertint en la seguretat de les seves infraestructures, tant físiques com digitals.
És fonamental que els supermercats mantinguin els seus sistemes actualitzats i assegurats, tal com ha insistit Danfoss. Però la realitat és que, com demostra aquest cas, sovint els avisos de seguretat no són atesos amb la urgència que mereixen. El nostre poder com a consumidores és el de triar i el d’exigir, assegurant-nos que el que portem a casa compleix amb tots els estàndards. En un món cada cop més connectat, la seguretat de la nevera del supermercat depèn tant d’una porta ben tancada com d’un codi ben protegit.
El cost ocult de la ciberdelinqüència en el nostre dia a dia
L’impacte d’aquest atac no es limita a la pèrdua econòmica immediata. Genera una ona de desconfiança que pot afectar la nostra percepció sobre la qualitat dels aliments que comprem. Estem parlant d’un risc real de salut pública, ja que el menjar espatllat pot causar intoxicacions greus. Aquesta és la part més alarmant i la que hauria de posar-nos en alerta. (Sí, és un tema seriós que ens afecta el nostre dia a dia).
La investigació per ciberdelinqüència ja està en marxa, un senyal que les autoritats es prenen la qüestió seriosament. Però nosaltres, com a consumidors, no podem esperar. Hem de ser els primers filtres, els ulls atents que detecten qualsevol anomalia. Si tens el més mínim dubte sobre l’estat d’un producte, informa la botiga, conserva el tiquet i, si és necessari, contacta amb les autoritats de consum. El teu gest, per petit que sembli, és un acte de defensa col·lectiva.
Aquest succés ens recorda que la digitalització té molts avantatges, però també unes vulnerabilitats que s’han de gestionar amb la màxima prioritat. La integritat de la nostra alimentació és un dret fonamental, i qualsevol atac que la posi en risc és un atac contra tots nosaltres. No podem permetre que un simple codi posi en perill la nostra salut i la del nostre futur alimentari.
Hem de ser conscients que aquests atacs cibernètics a infraestructures crítiques com la cadena de subministrament alimentari són una tendència emergent i preocupant. La tecnologia que permet gestionar a distància té la seva cara oculta, i la nostra seguretat depèn en gran part de com es protegeixen aquests sistemes. La pròxima vegada que omplis el teu carretó, pensa en la llarga cadena que hi ha al darrere i en la importància de cada baula.
Aquest incident a França és un avís urgent per a tots els països. Les empreses han de reforçar les seves defenses cibernètiques i nosaltres hem d’estar informades. La nostra capacitat de reacció i la nostra vigilància com a consumidores seran clau per protegir el nostre dret a una alimentació segura i de qualitat. Ens trobarem davant més casos així?