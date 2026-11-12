Parfois versiona la tendencia de capas con un diseño económico y elegante

Hay momentos en los que una joya de la moda de alta costura se convierte en un fenómeno absolutamente accesible sin perder ni un milímetro de elegancia. Esta temporada, el vestidor de las primeras filas de las semanas de la moda ha vivido un revuelo inesperado. La tendencia del efecto layering —es decir, la superposición de capas, tejidos y transparencias— ha saltado directamente de la pasarela a la calle para transformar nuestra manera de vestir.

Si hasta ahora pensábamos que para lucir esta combinación tan sofisticada era necesario hacer una inversión astronómica, la firma portuguesa Parfois acaba de demostrar lo contrario. La marca ha reinterpretado magistralmente los códigos de alta costura de una falda que ya ha conquistado a las editoras de moda más exigentes. Y el resultado es tan espectacular que promete agotar existencias en cuestión de días (sí, nosotras también hemos quedado asombradas con el diseño).

La idea original lleva el sello inconfundible de Miuccia Prada, quien en su último desfile decidió no subir ningún pantalón a la pasarela y convertir la falda en la reina absoluta del otoño-invierno. Sin embargo, conseguir el look completo en la casa italiana exige adquirir dos piezas independientes: una falda roja de satén de 1.500 euros y otra de organdí de algodón transparente de 1.100 euros. Estamos hablando de una suma de 2.600 euros por un solo conjunto, un capricho inaccesible para la gran mayoría de las mortales.

Aquí es donde se produce el verdadero milagro del diseño accesible. La propuesta de Parfois resuelve esta complejidad en una sola pieza maestra: una falda de color verde agua con superposición de tul y maxi lentejuelas color cobre que crean un efecto visual fascinante. Con una cintura negra tipo fajín y un bajo asimétrico pensado para dejar ver el juego de las dos capas, esta pieza captura toda la esencia del lujo contemporáneo a un precio apto para nuestro viajero diario.

Invertir en piezas que transforman un estilismo básico en una declaración de moda sin vaciar nuestra cartera es la estrategia más inteligente para renovar el armario de esta temporada.

El éxito fulgurante de esta falda no es casualidad y las primeras referentes de estilo ya han tomado nota. La creadora de contenido Vicky Montanari, de padre italiano y madre brasileña pero residente en Lisboa, la ha elegido como pieza estrella para una escapada a Nueva York. Montanari apostó por un estilismo total de la marca combinando la falda con un cárdigan azul marino adornado con un broche joya y una flor XL en la cintura. La firma portuguesa, fundada en 1994 en Oporto por Manuela Medeiros, vuelve a demostrar su capacidad impecable para adelantarse a las tendencias globales.

El secreto de la superposición y las combinaciones que dominan la calle

La clave del éxito de esta pieza radica en su versatilidad y en la maestría con que juega con los contrastes de texturas. Las faldas rectas por debajo de la rodilla se han convertido en la silueta indispensable para quien busca un corte estilizado y actual. Este diseño en concreto permite disfrutar de la profundidad de los tejidos sin la necesidad de complicarse la vida intentando combinar piezas diferentes por separado.

Las chicas portuguesas más elegantes ya han estrenado esta tendencia combinando la falda con medias y bailarinas, logrando un aire cosmopolita, cómodo y refrescante. Mientras tanto, en ciudades como Madrid, las expertas en moda tienen claro que la mejor fórmula para combatir el frío de la temporada será llevarla con botas altas de aquí al invierno. Este simple cambio de calzado transforma por completo el registro de la pieza, adaptándola a cualquier agenda.

Tal como confirman las voces expertas del sector, el recurso más fácil para transformar un look de oficina para una cena o evento de tarde es utilizar complementos exagerados. Un corte impecable como el de esta falda admite perfectamente piezas superiores más sobrias, dejando que el peso visual del estilismo recaiga en los detalles metalizados y la sutileza del tul.

Las alternativas de las marcas principales para sumarse a la tendencia

Aunque la propuesta verde agua de Parfois se ha llevado todas las miradas, el mercado de accesorios y moda asequible ofrece otras opciones interesantes para explorar el fenómeno del layering. En la colección de Zara, por ejemplo, encontramos una falda midi de lentejuelas con tiro medio y superposición de tul del mismo estilo en color topo, con abertura en la espalda por 49,95 euros. La misma marca ofrece otra opción midi verde agua con lentejuelas, cintura elástica ajustable con lazadas y bajo recto negro por 39,95 euros.

Para aquellas que prefieren acabados más limpios y de seda, Massimo Dutti ha lanzado una falda midi de doble capa elaborada en seda de color arena y silueta recta por 79,95 euros. Por otro lado, para un presupuesto más elevado, la firma Staud propone un modelo midi recto en color malva con doble capa y bordados de lentejuelas por 570 euros, disponible en Santa Eulalia. Todas estas opciones refuerzan la misma certeza: las faldas —ya sean de estilo college, de corte lápiz, plisadas o con efecto superpuesto— son las grandes protagonistas de nuestro vestidor.

Cuando una joya de la pasarela se adapta con tan buen criterio a la vida diaria, dejarla escapar es un error que nuestro estilo no se puede permitir.

La fiebre por la falda efecto layering solo acaba de comenzar y la búsqueda de piezas que ofrezcan este juego visual se ha acelerado en las últimas horas. Saber identificar qué opción encaja mejor con nuestra rutina es el verdadero secreto de quien compra con cabeza y viste con una elegancia natural. Haber tenido el ojo atento para descubrir esta pieza viral antes de que cuelgue el cartel de sold out ha sido la mejor decisión de tu día.

¿Te atreverás a llevar la superposición de capas con bailarinas como en Lisboa o prefieres la versión con botas que triunfará en Madrid?