Triunfa en Mercadona el sérum más eficaz para salvar tu piel este invierno: disponible por 6 euros y recomendado por farmacéuticas

Con la llegada del frío, nuestra piel comienza a pedir auxilio a gritos. Y no, no es una exageración.

Los cambios bruscos de temperatura entre la calefacción y el aire helado de la calle hacen estragos en nuestro rostro.

Si eres de las que lucha contra los brillos indeseados pero a la vez siente la piel tirante y sensible, tenemos una noticia que te alegrará la semana.

Hemos encontrado el producto definitivo para equilibrar tu dermis sin dejarte el sueldo en el intento.

No lo decimos solo nosotros, que somos unas cazadoras de gangas profesionales.

Lo avalan las que más saben de esto: las farmacéuticas especialistas en dermocosmética.

Se trata del nuevo must have que ha desaparecido de las estanterías de Mercadona en tiempo récord.

Hablamos del Sérum Sebo-regulador de Deliplus, una joya low cost que promete acabar con el exceso de grasa y calmar las rojeces.

Lo mejor de todo es que cuesta menos de lo que te gastas en el aperitivo del domingo: solo 6 euros.

La opinión de la experta: ¿Por qué este sérum y no otro?

En el inmenso mar de productos de belleza, a veces es difícil separar el grano de la paja.

Por eso, cuando una voz autorizada habla, nosotros tomamos apuntes.

La farmacéutica y especialista en dermocosmética Carmen Padilla (@mcarmenpadillaseq) ha puesto bajo su lupa este viral de Mercadona.

Su veredicto ha sido claro y ha revolucionado las redes sociales.

Según la experta, estamos ante una opción muy interesante para pieles grasas, mixtas o con tendencia a imperfecciones.

No es magia, es ciencia aplicada a un precio accesible.

Padilla destaca que la fórmula es sorprendentemente completa para su rango de precio.

«Cuenta con un complejo prebiótico que favorece el equilibrio de la microbiota de la piel, formado por proteínas de levadura y extractos de hongos», explica la farmacéutica.

Esto significa que no solo «limpia» o «seca» los granitos, sino que ayuda a que tu piel se defienda mejor por sí misma.

El secreto está en la fórmula: Niacinamida y Azeloglicina

Nos pondremos un poco técnicas, pero prometemos que será rápido y sencillo.

Si hay un ingrediente que reina en el olimpo de la cosmética actual, ese es la niacinamida.

Este sérum de Deliplus la incluye como uno de sus activos estrella.

La niacinamida es conocida por ser una todoterreno: refuerza la barrera cutánea, mejora la textura y regula la producción de sebo.

Pero Mercadona no se ha quedado aquí.

Han añadido un ingrediente que nos parece un auténtico acierto: la azeloglicina.

Es un derivado del ácido azelaico y la glicina que nos ha enamorado por su versatilidad.

¿Qué hace exactamente este componente?

Básicamente, multiplica la tolerancia en las pieles más sensibles que no soportan ácidos fuertes.

La experta Carmen Padilla lo resume a la perfección:

«Logra controlar el exceso de sebo, despigmentar, unificar el tono y desinflamar mitigando rojeces».

Así que si tienes marcas de acné antiguo o sufres de esa rojez difusa tan molesta en invierno, este activo es tu mejor amigo.

Hidratación que no engrasa: el equilibrio perfecto

Uno de los grandes miedos que tenemos las chicas con piel grasa es añadir hidratación.

Pensamos que nos saldrán más brillos, pero es justo al revés.

Una piel deshidratada produce más grasa para compensar.

Este sérum incorpora agentes calmantes como la glicerina, el pantenol y la alantoína.

Estos ingredientes aseguran que tu piel esté jugosa y elástica, pero sin sensación pegajosa.

Es como darle un vaso de agua a tu rostro, evitando esa tirantez incómoda después de la limpieza.

Cómo introducirlo en tu rutina (y con qué combinarlo)

De nada sirve tener el mejor producto del mundo si no lo usamos bien.

La textura de este sérum es ligera y de rápida absorción, ideal para las prisas de la mañana.

Puedes usarlo tanto de día como de noche, siempre sobre la piel limpia y seca.

Aquí es donde entra nuestro consejo de estilo para potenciar sus efectos.

Si quieres un resultado de diez, necesitas hacer un buen pairing cosmético.

Este sérum combina de maravilla con una crema ligera en formato gel.

Nosotros te recomendamos fichar la crema hidratante Aqua de la misma línea o combinarlo con el limpiador espumoso de CeraVe para pieles grasas.

De esta manera, sellas la hidratación sin obstruir los poros.

Es el combo perfecto para preparar la piel antes del maquillaje y evitar que la base se cuartee al cabo de pocas horas.

Lo que debes tener en cuenta: la letra pequeña

Aunque nos encanta encontrar estas gangas, nuestra misión es ser totalmente transparentes contigo.

La farmacéutica también ha señalado algunos puntos que debes considerar antes de correr a tu Mercadona más cercano.

No todo es color de rosa, y es importante saber qué compramos.

Padilla advierte sobre las concentraciones de los activos.

Al no estar especificadas claramente, es probable que no sean tan altas como en productos de farmacia de 30 o 40 euros.

Además, hay un detalle importante en la lista de ingredientes.

«La presencia de ácido láctico, aunque sea en baja proporción, podría llegar a irritar las pieles dañadas o extremadamente sensibles», advierte la especialista.

Por tanto, si tienes la barrera cutánea muy comprometida o un brote de rosácea activo muy fuerte, haz primero una prueba en una pequeña zona.

¿Vale la pena el desembolso?

La respuesta corta es un sí rotundo.

Hablamos de un producto de 6 euros que compite dignamente con opciones mucho más caras.

Es una oportunidad fantástica para iniciarse en el mundo del cuidado facial sin arruinarse.

Si buscas un «fondo de armario» cosmético para el día a día, este sérum cumple con creces.

Es perfecto para adolescentes que comienzan a cuidarse o para nosotras cuando queremos mantener la piel a raya en épocas de estrés.

La relación calidad-precio es imbatible.

Eso sí, te advertimos que la recomendación viral ha hecho efecto.

En muchos establecimientos ya cuelgan el cartel de «agotado temporalmente».

Así que si lo ves en tu próxima visita al supermercado, no te lo pienses dos veces.

Ponlo en el carro antes de que vuele, porque tener una piel radiante y sin brillos este invierno está al alcance de la mano.