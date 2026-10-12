Helen Lindes (45) revela su secreto capilar: «Me lavo el cabello mínimo cuatro veces a la semana, según si he entrenado»

Todas hemos soñado alguna vez con una melena como la de Helen Lindes: sana, brillante y con un movimiento que desafía la gravedad. Esta modelo, que a sus 45 años mantiene un aspecto radiante y una vitalidad envidiable, se ha convertido en un auténtico faro en el mundo de la belleza natural y cuidada. (Y sí, nosotras también queríamos saberlo todo).

Pero, ¿cuál es su verdadero secreto, el método definitivo que la ayuda a lucir un cabello tan impecable, como si acabara de salir de un salón, sin caer en rituales imposibles?

Su solución, que ha compartido en exclusiva, es tan sorprendente como efectiva. Prepárate para replantearte todo lo que sabías sobre el cuidado capilar, porque rompe con una de las reglas de oro que muchos expertos han repetido hasta la saciedad. (¡Nosotras también alucinamos con la revelación!).

¿Su truco más potente, aquel que promete transformar tu cabello? Helen Lindes se lava la melena un mínimo de cuatro veces a la semana, ajustando la frecuencia a su ritmo de vida y a sus entrenamientos. Esto es, entre semana, ¡casi cada dos días! El error común de lavarse menos para «no resecar» el cabello podría ser, para ella, la causa de una melena apagada y sin vida.

La frecuencia de lavado, la clave de una melena brillante

Esta práctica, que a primera vista podría parecer contraproducente o incluso excesiva, es para ella la base imprescindible para combatir la exposición diaria de su cabello. Y es que, como modelo, su melena sufre los efectos del calor constante, los peinados elaborados de las sesiones de fotos, el estrés de los viajes y la presión de mantenerse impecable en cada evento público. (Nuestro día a día también puede ser un infierno para el cabello, ¿verdad?).

Helen ha aprendido la lección por experiencia. Admite que, hace unos años, cometía un error muy extendido: usaba demasiado calor para secarse el cabello rápido, pensando que así acortaría el tiempo de preparación. Pero el abuso sin protección lo dañaba. Ahora, su estrategia ha dado un giro radical, en gran parte gracias a su colaboración con Rowenta, marca de la cual es embajadora y que ha desarrollado herramientas que cuidan la fibra capilar.

Ahora, su prioridad es la protección térmica. Utiliza secadores y planchas diseñadas para distribuir el calor de manera inteligente, siempre acompañadas de un protector específico. Esta combinación garantiza que, a pesar de la frecuencia de lavado y el uso de herramientas, su cabello se mantenga fuerte y resiliente. Y otro secreto que comparte, tan sencillo como efectivo: no irse nunca a la cama con el cabello mojado. Explica que hacerlo hace que al día siguiente sean una auténtica pesadilla de peinar.

¿El beneficio de esta rutina? Un cabello que no solo se ve increíblemente sano y brillante, sino que se mantiene manejable y lleno de movimiento, sin importar las exigencias de su agenda. Es la solución definitiva para una melena que aguanta el ritmo de la vida moderna.

El verdadero cambio viene cuando entendemos que nuestro cabello necesita una rutina adaptada a su exposición, no a mitos antiguos. A veces, el miedo a lavarlo demasiado a menudo nos lleva a un círculo vicioso de suciedad y poca luminosidad.

Una belleza integral: piel protegida y cuerpo activo

Pero la filosofía de belleza de Helen Lindes es mucho más amplia y holística, y no se detiene solo en el cuidado capilar. Su piel es otro de sus grandes tesoros, y su mantenimiento es una prioridad imprescindible, un hábito que ha heredado con gran valor de su madre.

Cada mañana, su piel se despierta con un sérum de vitamina C, un activo conocido por su poder iluminador y antioxidante, seguido de la hidratación y, como paso innegociable, la protección solar. Y aquí viene una de las lecciones más valiosas que su madre, una mujer muy pecosa y consciente de los peligros del sol, le inculcó desde pequeña: usar protector solar todos los días del año, sin excepción, no solo en verano. (Debería alertarnos a todas sobre esta práctica, ¿verdad?).

Por la noche, Helen incorpora el retinol, otro activo potente para la renovación celular, aplicándolo en días alternos para permitir que su piel se acostumbre progresivamente. Para ella, una piel bonita es el resultado de un cuidado diario y constante, no de un truco puntual o un maquillaje que lo disimule todo. De hecho, los maquilladores con los que ha trabajado durante años le enseñaron la importancia de tener una buena base de piel para necesitar menos producto después.

Y, para completar su visión de belleza y bienestar, Helen destaca el ejercicio físico. Para ella, mantenerse activa no es solo una cuestión estética; es una fuente de energía, mejora su estado de ánimo y transforma profundamente cómo se siente. (Una solución que va más allá del espejo y que nuestro cuerpo agradecerá, sin duda).

La solución definitiva para tu melena

Lo que Helen Lindes nos demuestra es que nuestra melena y nuestra piel están más expuestas que nunca a las agresiones externas, y que no podemos permitirnos cometer los mismos errores de siempre. La solución a una melena opaca o a una piel sin vida podría ser, de hecho, una rutina más frecuente y más bien protegida, no menos. Es el momento de aplicar estos secretos y ver la transformación.

Si buscas una herramienta que simplifique tu rutina sin comprometer la salud de tu cabello, Rowenta, con la que Helen colabora, ha lanzado el Air Kerastraight Ultimate Experience. Se trata de una innovadora plancha-secador 3 en 1, diseñada para secar y alisar el cabello húmedo de forma rápida y eficiente, protegiéndolo del daño. Este dispositivo imprescindible para nuestra vida actual tiene un precio de 159 euros.

La revelación de Helen Lindes sobre su rutina capilar y de piel es un auténtico regalo para todas nosotras. Desmonta mitos, nos ofrece soluciones prácticas y nos recuerda la importancia de la constancia. Entender que el cuidado no es solo cuestión de productos, sino de hábitos inteligentes, es la clave. Sin duda, era una lectura imprescindible para tu cabello, ¿verdad?

¿Estás lista para poner en práctica estos secretos y lucir una melena tan radiante como la suya?