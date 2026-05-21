Els investigadors no surten del seu astorament: una IA aconsegueix llegir fragments cuneïformes de fa 3.500 anys en només cinc minuts.

El Mary Celeste no és només un nom als llibres d’història; és la definició absoluta del terror marítim.
Imagina trobar un vaixell a la meitat de l’Atlàntic, en perfecte estat de navegació, amb les provisions intactes i els objectes personals de la tripulació al seu lloc, però sense ni una sola ànima a bord. (Sí, és tan esgarrifós com sona).
El malson que ningú podia explicar
Durant segle i mig, hem escoltat tota mena de teories sobre aquest vaixell fantasma. Des d’atacs de pirates amb set de sang fins a abduccions alienígenes o monstres marins de dimensions bíbliques.
La realitat, tanmateix, sol ser molt més terrenal i, curiosament, més perillosa del que la ficció ens ha venut. El misteri que treia la son a historiadors i mariners ha trobat finalment una explicació lògica que encaixa amb les peces que portàvem anys intentant unir.
L’error fatal que va condemnar tothom
El que va ocórrer en aquell navili no va ser fruit d’un fenomen sobrenatural, sinó d’una sèrie de decisions preses sota una pressió extrema. El Mary Celeste transportava una càrrega altament volàtil d’alcohol industrial.
Els investigadors han descobert que una combinació de condicions atmosfèriques inusuals i la falta de ventilació adequada a la bodega va provocar una filtració de gasos que va fer entrar en pànic el capità. (T’imagines olorar alguna cosa que amenaça amb fer saltar tot pels aires a la meitat de l’oceà?).
El que semblava una petita fuga es va transformar en un risc d’explosió imminent, la qual cosa va obligar a una evacuació d’emergència tan ràpida que no va deixar rastre.
Un pla que va sortir terriblement malament
La tripulació no va abandonar el vaixell per por d’un atac, sinó per por de morir cremats en un instant. El capità, davant la sospita d’una deflagració, va ordenar baixar al bot salvavides creient que el Mary Celeste explotaria en qualsevol moment.
Aquí és on la història es torna tràgica. El vaixell no va explotar, però el bot salvavides sí que va quedar a mercè d’una tempesta sobtada que va esborrar qualsevol rastre dels supervivents. Va ser un moviment desesperat basat en una lògica tècnica que, en aquell moment, mancava de contrapès.
La tripulació va morir intentant salvar-se d’un perill que, paradoxalment, mai va arribar a materialitzar-se de la manera en què ells temien.
La ciència rere el mite
Aquesta troballa és vital perquè ens permet tancar un dels capítols més foscos de la navegació. La història del Mary Celeste ja no es contarà com un conte de fantasmes, sinó com una lliçó sobre els límits de la tecnologia de transport de l’època.
És curiós pensar com la nostra obsessió pel que és inexplicable ens va impedir veure l’error humà —o la precaució excessiva— rere la tragèdia. A vegades, la resposta més avorrida és, de fet, la més aterradora.
Les actes originals del cas guardades en arxius històrics van ser malinterpretades durant dècades, alimentant la llegenda amb dades que mai van ser del tot precises.
Què ens ensenya això avui?
Queden pocs mesos perquè les noves expedicions submarines intentin localitzar les restes definitives del bot salvavides al fons del mar. Si ho aconsegueixen, serà el fermall d’or a una investigació que ha durat generacions.
Seguirem molt de prop qualsevol actualització, perquè si alguna cosa ens ha ensenyat el cas del Mary Celeste, és que mai hem de donar per fet que coneixem tots els secrets del nostre passat. La tecnologia actual ens permet mirar on abans només podíem especular.
Què opines tu? Et sents més tranquil sabent la veritat o prefereixes l’halo de misteri que envoltava aquest vaixell fantasma durant tantes dècades?