Luis Vallbona, veterinari: «Deixar que els gossos olfactegin no és un caprici, és una necessitat pròpia de l’espècie»

Tots pensem el mateix. Agafem la corretja, obrim la porta i, per fi, el nostre gos desconnecta del tancament de casa. Creiem que com més temps corri o més parc trepitgi, millor serà el seu estat d’ànim en tornar.
Però hem estat vivint en una mentida. Un recent anàlisi del veterinari Luis Vallbona ha posat sobre la taula una veritat que fa mal: molts dels nostres gossos tornen a casa amb un nivell d’estrès superior al que tenien abans de sortir.
El mite dels quilòmetres infinits
Existeix la creença generalitzada que un gos “cansat” és un gos feliç. Aquest és el nostre primer gran error de càlcul. No es tracta de quantitat d’exercici físic, sinó de la qualitat de l’estimulació durant el recorregut.
Quan obliguem la nostra mascota a seguir un ritme que no és el seu, o quan l’exposem a entorns carregats d’estímuls negatius sense descans, el que estem fent és sobreexcitar el seu sistema nerviós.
Vallbona és taxatiu respecte a això: el passeig hauria de ser un moment d’alleujament, no una marató de tensió acumulada. (Sí, nosaltres també hem pecat de voler que es “cansessin” ràpid perquè dormissin la migdiada).
L’estrès acumulat durant un passeig mal gestionat no desapareix en entrar a casa; es transforma en conductes destructives, panteix excessiu o incapacitat per descansar.
L’olfacte, la clau perduda
Què és el que realment necessita el teu gos allà fora? La resposta està en el seu nas. Molts propietaris arrosseguen els seus companys d’un punt a un altre, impedint-los olfatejar, que és, en realitat, la seva principal eina per entendre i gestionar el seu entorn.
Un passeig on el gos no es pot aturar a explorar és un passeig inútil. És com si a nosaltres ens portessin a un museu però ens obliguessin a córrer pels passadissos sense mirar ni un sol quadre. La frustració és inevitable.
La clau no és caminar deu quilòmetres, sinó permetre que l’animal marqui el ritme durant certs trams. És ell qui ha de decidir què li interessa olfatejar i quant de temps vol dedicar-hi a cada racó.
La trampa dels entorns hostils
No tots els parcs són iguals. A vegades, portem els nostres gossos a zones on l’excés de soroll, altres gossos agressius o el trànsit constant els mantenen en un estat d’alerta permanent.
Aquesta hipervigilància és la causa directa que arribin a casa “electritzats”. Si l’entorn no és segur, el gos no es pot relaxar, i si no es pot relaxar, no hi ha benefici terapèutic en el passeig.
L’expert suggereix que, si notes que el teu gos torna tens, canviïs radicalment de zona. Cerca llocs més tranquils, menys concorreguts i on pugui sentir-se en control de la situació, almenys per una estona.
Com saber si el passeig ha estat un èxit?
L’indicador és senzill, gairebé infal·lible. Un gos que ha gaudit d’un passeig de qualitat torna a casa, beu aigua, menja una mica i, en qüestió de minuts, cerca un lloc còmode per dormir profundament.
Si, per contra, torna panteixant, incapaç d’ajure’s o mostrant una energia nerviosa que no s’apaga, alguna cosa ha fallat en l’equació. És moment de revisar la durada, l’entorn i, sobretot, la nostra pròpia actitud en agafar la corretja.
Si el passeig es converteix en una lluita de voluntats entre tu i el teu gos, no estàs passejant; estàs exercint una pressió innecessària sobre un animal que només busca calma.
La lliçó de Vallbona és un toc d’atenció necessari per a tots els que estimem les nostres mascotes. A vegades, menys és més. Un passeig de quinze minuts on el gos pugui explorar al seu aire val molt més que una hora de caminada obligada sota estrès.
T’havies adonat que, potser, estaves esgotant el teu gos en lloc de relaxar-lo? La propera vegada que surtis, prova d’afluixar una mica la corretja i deixa que sigui ell qui dicti el camí. La teva mascota t’ho agrairà profundament.