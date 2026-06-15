Té 4.500 metres quadrats: la piscina natural més gran d’Espanya anuncia la seva obertura per al juny

L’estiu ja és aquí i la cerca del lloc perfecte per refrescar-se s’ha convertit en l’obsessió nacional de cada cap de setmana. (Sí, nosaltres també estem cansats de buscar un forat per a la tovallola a la platja).
Les piscines municipals tradicionals estan massificades, fan olor de clor i els preus de les entrades no paren de pujar any rere any. Les famílies busquen alternatives desesperadament per fugir de l’asfalt urbà sense haver de conduir durant hores cap a la costa.
Existeix un paradís aquàtic ocult a l’interior de la península que trenca tots els rècords de dimensions i bellesa natural. Un enorme oasi d’aigua cristal·lina que acaba d’anunciar la seva data oficial d’obertura per a aquest mateix mes de juny.
El tità d’aigua dolça que revoluciona el turisme d’interior
Parlem de la impressionant piscina natural de Madregal, un complex descomunal situat al municipi de Villanueva de la Vera, a la província de Càceres. Aquesta obra de la natura i enginyeria rural es consolida oficialment com la més gran de tota Espanya.
Les dimensions del recinte han deixat bocabadats els experts del sector turístic. El vas principal compta amb una superfície total de 4.500 metres quadrats de làmina d’aigua, un espai equivalent a gairebé quatre piscines olímpiques juntes.
El gran secret d’aquest lloc és que no utilitza ni una sola gota de productes químics per al seu manteniment. L’aigua prové directament de la Garganta de Gualtaminos, alimentada pel desglaç pur dels cims de la Sierra de Gredos.
L’accés a la zona de bany és completament gratuït durant tot l’estiu. L’ajuntament només cobra una petita taxa d’estacionament si decideixes deixar el cotxe al pàrquing vigilat oficial, una dada clau per evitar sorpreses de darrera hora.
Una infraestructura premium dissenyada per al descans total
La Confederació Hidrogràfica del Tajo ha coordinat juntament amb el consistori local una profunda remodelació de l’entorn per garantir la màxima seguretat. S’han habilitat rutes d’accés accessible per a persones amb mobilitat reduïda i zones específiques de xsipolleig segur per als nens.
El terra del llit s’ha cobert amb sorra fina de riu per evitar les molestes altes i relliscades amb les pedres del fons. A més, el recinte compta amb una extensa praderia de gespa natural ombrejada per roures centenaris on la temperatura baixa fins a cinc graus respecte a l’asfalt.
Els serveis es completen amb un equip professional de socorrisme de forma permanent i un restaurant amb terrassa que ofereix gastronomia local a preus molt competitius. Tot està pensat per passar la jornada completa sense necessitat de carregar amb pesades neveres portàtils.
Sabies que la seva ubicació amaga una ruta de cascades secretes?
El viatge fins a aquest oasi extremeny guarda una recompensa extra per als amants del senderisme i la fotografia de natura. A pocs metres de la piscina principal neix un sender senyalitzat que condueix de forma directa cap al famós Chorro de la Ventera.
Es tracta d’un salt d’aigua espectacular de més de vuitanta metres d’alçada, considerat un dels més alts de tot el sistema central. La combinació de microclima humit i vegetació frondosa genera un entorn que recorda més els paisatges de Galícia que el nord d’Extremadura.
Aquesta connectivitat amb rutes verdes permet planificar un cap de setmana complet de turisme actiu. Pots començar el matí explorant els gorgs secundaris de la gola i acabar la tarda relaxant-te a les aigües tranquil·les del recinte de Madregal.
L’èxode urbanita que ja col·lapsa les reserves rurals
L’expectació per l’obertura d’aquest any és tan alta que les cases rurals de la comarca de La Vera ja fregen el noranta per cent d’ocupació per als pròxims caps de setmana. El turisme d’aigua dolça se ha convertit en el nou valor refugi per als habitants de Madrid i Toledo.
L’obertura de comportes està programada per a la tercera setmana de juny, coincidint amb l’inici oficial de les vacances escolars. Les autoritats locals recomanen arribar abans de les deu del matí durant els dissabtes i diumenges per evitar els col·lapsos a la carretera d’accés.
La piscina de Madregal demostra que l’interior peninsular té armes més que suficients per competir amb els destins de platja tradicionals. La qualitat de l’aigua, l’absència de salnitre i l’entorn boscós són arguments imbatibles per a les onades de calor que s’acosten.
El compte enrere per a la primera capbussada de l’estiu ja ha començat a les oficines de turisme de Càceres. Continuaràs patint les retencions quilomètriques per anar a la platja o estrenaràs la piscina natural més impressionant del país?