Posar romaní al dormitori: coneix els seus beneficis i la seva recomanació

Tots hem passat per aquesta mala ratxa de nits inquietes. Donem voltes al llit, mirem el rellotge i, quan per fi agafem el son, el despertador sona abans del previst. (Sí, nosaltres també odiem aquesta sensació de cansament crònic).
Però, què passaria si la solució als teus problemes de descans no estigués en un fàrmac, sinó a la secció de fruiteria del teu supermercat? Existeix un mètode natural, gairebé ancestral, que ha tornat a posar-se de moda aquest estiu: col·locar un pot amb romaní al dormitori.
El secret darrere l’aroma
No es tracta de bruixeria ni de supersticions sense fonament. L’aromateràpia porta dècades estudiant com certs components volàtils de les plantes influeixen directament en el nostre sistema nerviós. El romaní és, probablement, el protagonista més infravalorat d’aquesta llista.
Aquesta planta no només serveix per donar gust a un rostit de diumenge. En col·locar unes branquetes fresques en un recipient amb aigua dins de la teva habitació, l’ambient comença a impregnar-se dels seus olis essencials de forma subtil. (És una forma molt més econòmica i saludable que utilitzar aquests ambientadors químics carregats de tòxics).
Per què el romaní canvia les regles del joc
El principal benefici que reporten els qui han provat aquest truc és una sensació immediata de claredat mental i reducció de l’estrès. Després d’una jornada laboral intensa, el nostre cervell sol quedar-se en mode alerta. L’aroma del romaní actua com un interruptor natural que convida a la relaxació profunda.
Per maximitzar el seu efecte, assegura’t de retirar les fulles que quedin submergides a l’aigua. Si es podreixen, perdràs l’aroma net i podries generar bacteris. Canvia l’aigua cada tres dies per mantenir la frescor de la planta.
A més, el romaní té propietats que ajuden a purificar l’aire de l’estada. En habitacions petites o amb poca ventilació, aquest senzill pot pot marcar la diferència entre despertar-se amb el nas congestionat o fer-ho amb una sensació de frescor total.
És només un mite o funciona de veritat?
La ciència ha demostrat en múltiples estudis que el linalool —un dels compostos presents al romaní— ajuda a disminuir els nivells de cortisol, la famosa hormona de l’estrès. En baixar aquests nivells, el nostre cos rep el senyal que és segur entrar a la fase de son reparador.
No esperis miracles si no cuides la resta dels teus hàbits, però sí que notaràs una millora en la qualitat del teu descans. És una forma barata, estètica i extremadament eficaç de convertir el teu dormitori en un refugi de pau davant del caos exterior.
Un canvi petit, resultats constants
Ara que les nits de calor estrenyen, l’aire estancat a casa pot jugar-nos males passades. Incorporar aquest element natural és el primer pas per millorar el teu entorn sense gastar una fortuna. (És, literalment, la inversió més barata que faràs aquest mes per dormir millor).
T’animes a provar-ho aquesta mateixa nit? Ja ens explicaràs si notes aquest canvi en la qualitat del teu son o si prefereixes continuar comptant ovelles mentre la resta dels teus veïns dormen a cama solta gràcies a un simple pot de romaní.