Immanuel Kant, filòsof: «Tenir alguna cosa a fer, alguna cosa a estimar i alguna cosa a desitjar»

Tots busquem el mateix, però gairebé ningú sap on trobar-lo. Mentre la indústria del benestar ens bombardeja amb rutines impossibles i productes cars, la solució definitiva porta segles escrita als quaderns d’Immanuel Kant.
No es tracta de teoria abstracta ni de filosofia de despatx. Kant va ser un home metòdic, gairebé obsessiu, i les seves regles per assolir una vida plena són tan pragmàtiques que fan mal de tan senzilles que són. (Sí, nosaltres també sentim que ens faltava aquesta claredat).
El trípode de la felicitat kantiana
Per a Kant, l’equilibri humà no és un estat místic, sinó una construcció activa. Segons els seus escrits, la nostra estabilitat emocional depèn de tres pilars fonamentals que, si fallen, fan que la nostra vida se senti buida o desordenada.
És el que podríem dir la fórmula de l’equilibri: alguna cosa a fer, alguna cosa a estimar i alguna cosa a esperar. Sembla una obvietat, però atura’t un segon i analitza la teva rutina. Tens els tres elements coberts?
Regla d’or: Si elimines un sol d’aquests pilars, l’edifici de la teva satisfacció personal comença a col·lapsar. La majoria de les persones confonen el “tenir” amb el “fer” o l'”estimar”, i aquí és on comença la frustració.
1. Alguna cosa a fer: el motor de la teva existència
Kant ho tenia clar: l’ésser humà necessita una ocupació que li atorgui propòsit. No parlem necessàriament d’una feina estressant, sinó d’un projecte, una activitat o una disciplina que t’obligui a sortir del llit amb una intenció clara.
La inacció és el major enemic de la salut mental. Quan no tens alguna cosa a fer, el pensament es torna cap a dins i comença a devorar-se a si mateix. Et sents desmotivat? Probablement et falti aquest “fer” que desafiï les teves capacitats i et faci sentir útil.
2. Alguna cosa a estimar: l’àncora emocional
L’amor, en la filosofia de Kant, és el vehicle que ens connecta amb la resta de la humanitat. I no es limita a la parella o a la família. És la capacitat de dipositar interès i cura fora del nostre propi ego.
Tenir alguna cosa a estimar és el que evita que caiguem en el cinisme o la desesperança. Pot ser una persona, un animal, l’art o fins i tot una causa social. El punt crític aquí és el lliurament; l’acte d’estimar ens treu de la nostra bombolla de problemes diaris i ens obliga a projectar benestar cap a l’exterior.
3. Alguna cosa a esperar: l’horitzó de sentit
Aquí és on la majoria ensopega. Tenir alguna cosa a esperar significa mantenir viva l’esperança, no com un desig passiu, sinó com una projecció de futur. És el motor que et permet travessar el present, per més difícil que sigui.
Kant sabia que l’ésser humà necessita mirar cap endavant. Si no tens alguna cosa a esperar —un viatge, una meta, un canvi positiu, el simple creixement personal—, el teu present es converteix en un bucle tancat sense sortida. L’esperança és, segons el filòsof, la medicina definitiva contra l’angoixa.
L’error del món modern
El problema avui és que intentem substituir aquests pilars per consum immediat. Creiem que una compra o un capritx ens donaran la felicitat que Kant trobava en aquestes tres dimensions profundes. És un error de càlcul massiu que ens està costant la nostra tranquil·litat mental.
La proposta de Kant és una crida a l’autenticitat. És una invitació a deixar de buscar la plenitud a l’exterior i començar a construir-la sobre aquests tres pilars que depenen exclusivament de les nostres decisions.
Com aplicar això demà mateix?
No necessites canviar tota la teva vida de cop. Comença per identificar què et falta. Tens feina però et sents sol (falta d’amor)? Tens amor però estàs estancat (falta de fer)? Tens tot però et sents buit (falta d’esperança)?
Identificar la pota coixa és el primer pas per corregir el rumb. És fascinant com, després de segles d’avenç tecnològic, la recepta per a una vida completa segueix sent la mateixa. Kant no va necessitar algoritmes per entendre la psique humana; només va necessitar observar el que realment ens fa avançar.
Ara que coneixes el secret millor guardat d’un dels filòsofs més grans de la història, quin d’aquests tres pilars reforçaràs avui mateix? La resposta pot ser l’inici d’un canvi que feia massa temps que esperaves.