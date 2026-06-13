Els geòlegs no en donen crèdit: un projecte d’excavació en un institut descobreix més de 200 espècies marines de fa 9 milions d’anys

El sòl que trepitgem tots els dies amaga secrets que escapen a la nostra imaginació. Imagina anar a classe com cada matí, agafar lloc al teu pupitre i no saber que uns metres més avall s’oculta un cementiri prehistòric. Això és exactament el que ha trencat la rutina d’una comunitat educativa en una de les ciutats més poblades del món. Una troballa casual ha descol·locat per complet la comunitat científica.
Els projectes de modernització urbana solen enfrontar-se a problemes burocràtics o retards per falta de pressupost. No obstant això, ningú a l’estat de Califòrnia esperava que unes simples pales excavadores aturessin en sec un pla de construcció escolar. Les obres d’un centre educatiu han tret a la llum una cosa que canvia el que sabíem sobre el passat de la regió. (Sí, a nosaltres també ens ha deixat amb la boca oberta aquesta carambola del destí).
L’oceà prehistòric que dormia sota el ciment
L’escenari d’aquest impressionant descobriment ha estat l’Institut de San Pedro, situat a l’àrea metropolitana de Los Angeles. El que va començar com una excavació rutinària per reforçar les infraestructures del campus va acabar convertint-se en un jaciment arqueològic de dimensions colossals. Els operaris van aturar les màquines en notar una densitat estranya de materials orgànics petrificats en els estrats profunds del terreny.
Els geòlegs confirmen que les mostres recuperades pertanyen a la formació geològica de Monterey. Els fòssils es troben en un estat de conservació tan òptim que permeten analitzar l’ADN ambiental d’una era on els humans ni tan sols existíem. Estem parlant d’un arxiu climàtic completament verge que ha estat segellat sota tones de pressió tectònica.
Els anàlisis de laboratori liderats pel Museu d’Història Natural de Los Angeles han llançat dades tècniques realment aclaparadores. Els investigadors han identificat restes fòssils pertanyents a més de 200 espècies marines diferents en un sol sector del pati. Les restes daten de fa més de 9 milions d’anys, situant aquest ecosistema a l’època del Miocè tardà, quan el mapa d’Amèrica del Nord era radicalment diferent.
Un tresor biològic que desafia el temps
La importància real d’aquest descobriment radica en la gran varietat de fauna recuperada en un espai tan reduït. Els paleontòlegs han desenterrat des de balenes barbades gegantines fins a fragments ossis de dofins, aus marines extintes i centenars de dents de taurons prehistòrics. La troballa funciona com una càpsula del temps perfecta que mostra com l’escalfament global d’aquella època afectava les corrents de l’oceà Pacífic.
La direcció de l’institut i les autoritats locals han reaccionat amb rapidesa per convertir aquest contratemps constructiu en una oportunitat educativa única. Els alumnes del centre no només han vist interrompudes les seves classes de gimnàstica, sinó que ara col·laboren activament en l’etiquetatge de les peces juntament amb científics de primer nivell. Les peces rescatades estan valorades en milions de dòlars pel seu valor històric, però la seva aportació al coneixement de l’evolució marina és incalculable.
Sabies que aquest tipus de formacions riques en fòssils marins són les mateixes que solen allotjar els majors jaciments de petroli del continent? La descomposició d’aquests organismes durant milions d’anys va generar el combustible que avui mou el món, transformant l’economia de Califòrnia molt abans que es construïssin els seus rascacels.
La carrera contra el rellotge abans del tancament del jaciment
La finestra de temps per extreure aquest tresor biològic és extremadament limitada a causa de la pressió del calendari escolar. Les constructores necessiten reprendre els treballs de seguretat estructural abans que comenci el pròxim curs, la qual cosa ha deslligat una carrera frenètica entre els arqueòlegs. L’equip d’excavació treballa en torns dobles per salvar la major quantitat de sediments abans que el formigó torni a cobrir la zona.
Conèixer aquests girs inesperats de la ciència ens recorda que la història de la Terra està viva sota l’asfalt que trepitgem diàriament. Ara ja saps que el pati d’una escola pot allotjar un secret més fascinant que qualsevol museu internacional. T’imagines què podria haver-hi enterrat just a sota de la teva pròpia casa o del lloc on treballes?