De Sevilla a la Patagònia en una expedició suïcida: la increïble travessia de Magallanes per obrir el pas cap al Pacífic

Navegar cap a l’desconegut en ple segle XVI no era una aventura romàntica. Era, senzillament, signar una sentència de mort en diferit per a la majoria dels tripulants.
La expedició de Fernando de Magallanes i Juan Sebastián Elcano és recordada com la gran gesta marítima de la història humana. Cinc vaixells van partir de Sanlúcar de Barrameda buscant una ruta comercial secreta.
No obstant això, els llibres de text solen passar per alt el cost humà real d’aquell viatge infernal. Les cartes i diaris rescatats dels arxius ens tornen una realitat plagada de terror absolut.
La esquerda al mapa i la por a l’abisme
El veritable punt d’inflexió de la travessia va passar en arribar a l’extrem sud del continent americà. Els mapes de l’època es difuminaven i el fred polar va començar a congelar les eixàrcies dels vaixells.
(Sí, nosaltres també tindríem pànic si bufés un vent antàrtic i no sabéssim si el mar s’acaba en una cascada gegant). Els mariners s’endinsaven en un laberint d’aigua i roca completament a cegues.
La tensió acumulada va esclatar l’hivern de 1520 a les gèlides aigües de San Julián. Magallanes es va veure obligat a sufocar un motí a sang i foc, executant diversos dels seus propis capitans.
Cal prestar molta atenció a la lletra petita d’aquest assumpte. Els homes no només temien els enemics o les tempestes salvatges, sinó que la por psicològica als monstres marins i al càstig diví paralitzava la tripulació de nit.
El laberint de la mort a l’Estret
L’aparició del pas que avui porta el nom del navegant portuguès no va portar la pau als supervivents. Creuar aquells 560 quilòmetres de canals traïdorencs es va convertir en una ratonera de malson.
Les dades dures recopilades pels cronistes detallen que la navegació per l’estret va durar 38 agònics dies. L’escassetat d’aliments va obligar la tripulació a racionar fins a l’última gota d’aigua dolça corrompuda.
El lector ha de comprendre l’aïllament total que van patir aquestes persones al mig del no-res més absolut. Les fogueres dels natius brillaven a les costes de la Terra del Foc, alimentant la seva paranoia constant.
Sabies que la tripulació va arribar a menjar-se el cuir de les fustes dels vaixells per no morir d’inanició? El procés requeria submergir els trossos de pell al mar durant dies per poder mastegar-los mínimament.
El preu d’obrir les portes d’Orient
El preu per descobrir l’oceà Pacífic va ser la pèrdua de la cordura de gran part dels mariners supervivents. La manca de fruita fresca va desfermar un brot massiu d’escorbut que va delmar les cobertes.
La Universitat de Sevilla conserva alguns dels testimonis més colpidors sobre l’estat físic dels mariners. Arribaven a pagar fortunes per una simple rata per caçar a les glaveres infectades del navili.
Les xifres definitives de l’expedició posen els pèls de punta a qualsevol historiador modern. De els 239 homes que van iniciar l’aventura, només 18 espectres humans van aconseguir tornar tres anys després.
Sabies que aquest viatge va canviar l’economia mundial en demostrar les verdaderes dimensions del planeta Terra? La troballa d’aquesta ruta va modificar les relacions geopolítiques entre Espanya i Portugal de forma irreversible.
La urgència de reescriure el mite de l’heroi
Els diaris de a bord demostren que Magallanes no era un líder estimat, sinó un militar de ferro obsessionat amb la seva missió. El temps corre en contra del mite idíl·lic que ens han comptat sempre.
L’Arxiu General d’Índies segueix digitalitzant lligalls que aporten nous matisos sobre les disputes internes de la flota. Salvar la memòria d’aquells mariners oblidats és un acte de justícia històrica imprescindible.
Al cap i a la fi, mirar al passat ens recorda que els grans avenços de la humanitat sempre es van construir sobre el patiment aliè. Hauries tingut el valor de pujar a un d’aquests vaixells sabent el destí que t’esperava?