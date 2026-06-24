Confuci, filòsof xinès, sobre la importància del benestar emocional: «Compro arròs per viure i flors per tenir alguna cosa per la qual viure»

Vivim obsessionats amb assolir grans metes, ascendir en la carrera o comprar l’últim caprici tecnològic. Però, i si la clau de la felicitat fos molt més simple? Hi ha una lliçó de Confuci, el mestre xinès que va revolucionar el pensament fa segles, que està tornant bojos els psicòlegs actuals.
La història és tan humil com poderosa: Confuci deia que, si només tinguessis dues monedes, hauries de comprar una bossa d’arròs per alimentar el teu cos i un manoll de flors per alimentar el teu esperit. (Sí, nosaltres també sentim aquesta fiblada d’enveja en veure com n’és de senzill, en teoria, trobar l’equilibri).
El dilema de la supervivència davant l’existència
Estem tan bolcats en la “supervivència” —pagar factures, complir horaris, sobreviure a la setmana— que ens hem oblidat d'”existir”. Confuci no ens diu que deixem de treballar, sinó que no sacrifiquem la nostra ànima a l’altar de la productivitat.
L’arròs simbolitza el que és tangible, el que ens manté drets. Les flors, en canvi, representen la bellesa, l’art i la gratitud. Si només tens arròs, vius com un autòmat. Si només tens flors, no sobrevius. La mestria resideix en la proporció, una cosa que avui sembla haver-se perdut per complet en el nostre ritme frenètic.
Atenció: La ciència actual fa costat a aquesta filosofia. Estudis sobre benestar emocional confirmen que les persones que dediquen part dels seus recursos a petits plaers estètics redueixen els seus nivells de cortisol de forma immediata. La bellesa no és un luxe, és una necessitat biològica.
Per què això trenca el scroll infinit?
Perquè ens torna el control. El món ens empeny constantment a voler més —més diners, més estatus, més reconeixement—, però mai no ens ensenya a valorar el que tenim prou. L’ensenyament del filòsof no tracta sobre l’escassetat, sinó sobre la priorització conscient.
Si aprens a invertir en el teu propi esperit de la mateixa manera que inverteixes en la teva alimentació, deixes de dependre de factors externs per sentir-te bé. És un escut psicològic que et fa immensament més difícil de manipular per les tendències del moment.
Com aplicar el “Mètode Confuci” demà mateix
No necessites canviar la teva vida radicalment. Comença avui. Quan organitzis el teu pressupost o el teu temps, assegura’t que hi hagi una quota de “flors”. No ha de ser car: pot ser llegir un capítol d’aquell llibre que estimes, comprar-te un cafè al teu racó preferit o simplement observar el capvespre sense mirar el mòbil.
El més important és que reconeguis aquest acte com un aliment per al teu esperit. En donar-li nom i valor, el cervell deixa de sentir que està “perdent el temps” i comença a entendre que està construint un refugi mental.
La connexió amb el nostre present
És curiós com un ensenyament de fa milers d’anys encaixa perfectament amb la nostra crisi de salut mental. Estem connectats a tot, però desconnectats de nosaltres mateixos. La lliçó de Confuci ens recorda que, a vegades, la solució a un gran problema existencial és simplement posar una mica de color en una rutina grisa.
No et sembla fascinant que el secret per no perdre el cap al segle XXI ja estigués escrit abans fins i tot de la invenció de la moneda moderna? El món canvia, els problemes es tornen digitals, però la fam de sentit continua sent exactament la mateixa.
La propera vegada que sentis que la vida et supera, recorda l’arròs i les flors. Assegura’t de tenir energia per seguir endavant, però no oblidis comprar alguna cosa que faci que valgui la pena viure. Estigues atent, perquè recuperar el sentit del dia a dia és l’acte més rebel que pots realitzar ara mateix.