Arqueòlegs descobreixen al Perú una ciutadella inca comparable amb Machu Picchu: amagava prop de 3.000 llustrins d’or

La història dels Inques acaba de patir un terratrèmol arqueològic. Mentre el món tenia els ulls posats en la mítica Machu Picchu, un equip d’experts ha desenterrat a les profunditats del Perú una ciutadella que, senzillament, ens deixa sense paraules: és quatre vegades més gran que la joia que tots coneixem.
No és una exageració tècnica. Estem parlant d’una extensió monumental que obliga els historiadors a tornar a dibuixar els mapes del Tahuantinsuyo. (Sí, nosaltres també ens hem quedat bocabadats en veure els primers plànols del lloc).
El tresor ocult: 3.000 peces de poder
Però la grandària de la ciutadella no és l’únic que ha fet saltar les alarmes de la comunitat científica internacional. Dins de les estructures principals, els arqueòlegs han rescatat un amagatall que sembla tret d’una llegenda: gairebé 3.000 lluentons fabricats amb or, plata i coure.
Aquestes peces no són només adorns. En la cultura inca, el metall era un símbol directe de connexió amb el diví i el poder absolut del Sapa Inca. Imagina l’esplendor d’aquest lloc quan, fa segles, el sol colpejava aquestes milers de peces durant les cerimònies principals. La brillantor va haver de ser, en el sentit literal de la paraula, encegadora.
La troballa suggereix que aquest centre no era una simple avançada militar, sinó un enclavament de riquesa administrativa i religiosa que va poder rivalitzar en importància amb el mateix Cusco.
Per què aquest descobriment canvia les regles del joc?
Fins ara, la nostra comprensió de la logística inca era limitada. Com aconseguien gestionar un imperi tan vast sense col·lapsar? Aquest lloc, per les seves dimensions, ofereix la resposta definitiva. En ser quatre vegades més gran que Machu Picchu, aquesta ciutadella actuava com un nus vital en la xarxa de comunicacions que connectava les regions més riques de l’imperi amb els Andes centrals.
Els investigadors han identificat sistemes de terrasses agrícoles, magatzems massius de gra i el que semblen ser palaus de disseny complex. La precisió dels talls en la pedra continua sent un misteri que, de nou, ens fa qüestionar com una civilització sense eines de ferro va aconseguir tal nivell de perfecció.
Un disseny que desafia la geografia
El més curiós és la ubicació. Construir una ciutat d’aquestes dimensions en un terreny tan accidentat requereix una enginyeria de fonamentació que avui, amb tota la nostra tecnologia, ens costaria executar. La ciutadella no només aprofita el terreny, sinó que el domina, convertint els abismes en muralles defensives naturals.
Sabies que això també ajuda a explicar per què els Inques van ser tan difícils de conquistar pels espanyols? La seva capacitat per crear ciutats autosuficients en llocs remots era la seva millor arma. Mentre els invasors buscaven centres urbans convencionals, els inques tenien dotzenes de “ciutadelles fantasma” repartides per tota la serralada.
La carrera contra el temps i el saqueig
Ara comença la part difícil. Protegir aquest enclavament és una prioritat absoluta per al govern peruà. En un món on els cercadors de tresors no descansen, la ubicació exacta es manté sota un estricte control de seguretat mentre s’instal·len equips de vigilància permanent.
La ciència tot just ha esgarrapat la superfície. Els experts creuen que sota aquesta capa principal podrien existir nivells habitacionals encara més antics, la qual cosa convertiria aquest lloc en una mena de “matrioska” arqueològica que ens explicaria com van evolucionar els inques des de tribus locals fins a convertir-se en l’imperi més gran d’Amèrica.
Seguirem molt de prop cada nova peça d’or que surti d’aquesta excavació. Perquè cada lluentó trobat no és només un adorn; és un fragment d’una història que crèiem perduda per sempre. T’imagines quants secrets més estan esperant que algú tregui la malesa als Andes?